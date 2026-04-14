Decizia cu care Prințul William a surprins o lume întreagă. De ce a refuzat o ceremonie fastuoasă atunci când a devenit Prinț de Wales

Prințul William va deveni noul monarh al Marii Britanii după moartea tatălui său, iar fiul cel mare al Regelui Charles pare că nu pune preț prea mare pe cermoniile grandioase.

Când a devenit Prinț de Wales în 2022, el a refuzat ceremonia oficială de investire și slujba religioasă organizate pentru a marca momentul, alegând să nu urmeze pașii tatălui său, regele Charles, a cărui investitură ca Prinț de Wales a avut loc în 1969. De altfel, William a rupt, astfel, o tradiție destul de veche, preferând simplitatea în locul ceremoniilor fastuoase, scrie instyle.com.

William a respins planurile de a organiza o ceremonie oficială de învestire la Catedrala St. David din Pembrokeshire, în vestul Țării Galilor, a scris biograful regal de Robert Hardman, citat de The Daily Mail). În schimb, William și soția sa, Kate Middleton, au făcut o vizită în Anglesey, unde au locuit timp de trei ani după căsătoria lor din 29 aprilie 2011, precum și la Swansea, o abordare mult mai discretă decât ceremonia fastuoasă care a marcat investirea lui Charles cu 53 de ani înainte.

De ce a preferat Prințul William o marcare discretă a momentului

The Daily Mail a relatat că „abordarea discretă” a lui William a fost „un semn al dorinței sale de a moderniza anumite aspecte ale monarhiei”. Potrivit publicației, viziunea lui William a fost „în contrast puternic” cu „fastul și ceremonialul” investiturii lui Charles de la Castelul Caernarfon, care a fost transmisă pentru 19 milioane de oameni din Marea Britanie și încă 500 de milioane din întreaga lume. În cadrul ceremoniei, regina Elisabeta i-a înmânat fiului său cel mare sabia, coroana, inelul, sceptrul și mantia Prințului de Wales.

„La momentul în care a devenit Prinț de Wales, el [William] nu doar că a exclus o învestitură similară celei a tatălui său din 1969, ci chiar și o slujbă religioasă”, a scris Hardman în noua sa carte Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story. Un membru al echipei lui William i-a spus lui Hardman că o ceremonie formală „nu a fost niciodată ceva ce și-a dorit să facă.”

În 1969, a avut loc o ceremonie de învestire grandioasă pentru Charles la Castelul Caernarfon, pentru a marca noul său rol de Prinț de Wales. Marea ceremonie, pentru care fiul cel mare al regretatei regine a petrecut luni de zile la Universitatea Aberystwyth pentru a învăța limba galeză, a fost controversată și nu a fost bine primită de mulți galezi.

CITEȘTE ȘI:

