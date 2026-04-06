Momentul dintre Prințul William și fiica sa de la slujba de Paște care a topit inimi. Imaginile i-au cucerit pe internauți

Pentru prima dată de la diagnosticul de cancer al lui Kate Middleton, ducesa de Cambridge, Prințul William și copiii lor, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis, au participat la slujba de Paște, marcând revenirea lor publică în familie la un eveniment religios major.

Însă atenția publicului s-a concentrat asupra unui moment emoționant între William și Charlotte. În timp ce familia se îndrepta spre capelă, Charlotte s-a oprit câteva secunde lângă tatăl său pentru a-i arăta ceva, iar William a răspuns cu un zâmbet cald și câteva cuvinte blânde, stârnind râsete și aplauze din partea mulțimii adunate în fața castelului. Momentul, surprins de fotografi, a fost rapid distribuit pe rețelele sociale, impresionând internauții și făcând înconjurul presei internaționale.

Kate Middleton a purtat o ținută deschisă la culoare, elegantă, completată de o pălărie decorată, în timp ce William și băieții au purtat costume bleumarin cu cravată. Charlotte a atras privirile cu un palton bej delicat, iar micuțul Louis a zâmbit timid mulțimii, scrie AOL.

Într-un comunicat oficial, reprezentanții familiei au subliniat că prezența lui William, Kate și a copiilor lor a fost un „moment de bucurie familială și unitate”, iar gestul afectuos dintre tată și fiică a demonstrat încă o dată legătura strânsă dintre ei.

Prințul William, Kate Middleton și copiii lor au participat la slujba tradițională de Paște a familiei regale, pentru prima dată de la diagnosticul de cancer al prințesei.

Prințul și Prințesa de Wales s-au alăturat Regelui Charles și Reginei Camilla, precum și altor membri seniori ai familiei regale, la slujba de Paște desfășurată la St George’s Chapel, în cadrul Castelului Windsor, duminică.

William a salutat mulțimea numeroasă adunată în afara castelului, în timp ce el și soția sa au sosit împreună cu copiii lor, prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis.

Aceasta este prima dată din 2023 când Kate Middleton, Prințul William și copiii lor participă la această slujbă. Anul trecut, ei au ales să petreacă Paștele în familie, iar în 2024 evenimentul a avut loc la scurt timp după ce Kate a anunțat public că a început să facă chimioterapie.

