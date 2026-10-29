Armin Nicoară nu calcă strâmb. Primul an de căsnicie a trecut fără evenimente pentru cunoscutul artist

„Eu nu fac nimic. Adică sunt foarte punctual, la ora exactă acasă. Nu greșesc cu nimic.” În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Armin Nicoară a vorbit despre schimbările din viața de cuplu după ce a devenit tată.

Relația dintre Armin Nicoară și Claudia Puican nu a fost lipsită de momente tensionate. În trecut, cei doi au trecut prin perioade dificile, iar neînțelegerile din viața personală și profesională le-au pus relația la încercare. Artistul a recunoscut că, la un moment dat, au existat probleme care i-au determinat să amâne planurile de logodnă.

„Uite, asta este cel mai greu acum, în momentul de față. Nu reușesc să fac nimic”

Acum, însă, lucrurile par să se fi schimbat. Cei doi au sărbătorit recent un an de la nuntă, iar Armin recunoaște că viața de familie l-a făcut să privească lucrurile diferit. Artistul spune că este punctual și ajunge la timp acasă, fără să-i dea motive de supărare soției. Mai mult, acesta a mărturisit că, dacă Claudia ar fi fost la fel de geloasă precum era el în trecut, relația lor probabil nu ar fi rezistat.

CANCAN: Ce faceți de Halloween

Armin Nicoară: Uite, am făcut chiar aseară, am tăiat un dovleac din ăsta. Am făcut un dovleac pentru copii, pentru Amir și pentru nepotul meu. În rest, nu prea multe, că uite, sâmbătă suntem la un eveniment pe la Buzău. Nu prea am fost cu Halloween-ul de mic, să zic așa. Adică mi s-a părut un pic prea… Noi suntem mai mult pe partea asta cu biserica și de-aia.

CANCAN: Ce face soția?

Armin Nicoară: Soția este pe la salon. Am făcut un an de la nuntă.

CANCAN: Ați sărbătorit?

Armin Nicoară: Nu prea am apucat să sărbătorim. Nu știu dacă ai văzut pe Instagram. Am reușit să-i trimit un buchet de flori. Adică am vorbit direct la florărie să ajungă buchetul la ea, pentru că noi nu am putut să ne vedem. Acum aștept să vină acasă, să termine și ea treaba. Nu prea putem să sărbătorim. O să stăm împreună, că îți dai seama, Amir pe la 9-10 o să doarmă. Nu prea avem cum să mergem noi să sărbătorim. O să plecăm și noi pe undeva să ne relaxăm.

CANCAN: Spune-mi, cum sunteți? Vă mai certați?

Armin Nicoară: De certat, acum nu prea avem cum să ne certăm foarte tare. Nu prea avem de ce. Adică, Claudia înțelege tot. Nu, nu avem de ce să ne certăm. Eu nu fac nimic. Adică sunt foarte punctual, la ora exactă acasă. Nu greșesc cu nimic.

CANCAN: În trecut v-ați mai certat un pic. Erați la un pas de divorț.

Armin Nicoară: Înainte de copil, îți dai seama că eram mai tineri. Era mai… cum eram. Acum avem și copil. Nu mai putem să…

„Înainte eram mai bezmetic, să zic așa. Eram mai copil. Acum parcă nu mă mai atrage foarte tare să fac tot felul de chestii”

CANCAN: Simți că te-ai liniștit acum, de când ai copil? În toate sensurile?

Armin Nicoară: Pot să spun că se simte un pic. Înainte eram mai bezmetic, să zic așa. Eram mai copil. Acum parcă nu mă mai atrage foarte tare să fac tot felul de chestii pe care le făceam înainte. Acum, dacă se poate să stau mai mult cu copilul, chestii de genul.

CANCAN: Te-ai maturizat.

Armin Nicoară: Da, se poate spune și treaba asta. Suntem prea ocupați cu toate cele. Ea e cu copilul, se trezește dimineața la 8 cu el. Eu ajut și eu cum pot, pe unde pot. Mai schimb și copilul. Adică nu pot să zic că sunt din ăla de să-mi reproșeze ceva. Și atunci, dacă eu sunt cât de cât ok, nu prea avem de ce să ne certăm. Dacă era geloasă la cum am fost eu, cred că nu mai eram astăzi împreună.

CANCAN: Dar tu ești gelos?

Armin Nicoară: Acum nu mi-a dat motive să fiu gelos, dar posibil. Da, este adevărat că nu prea am avut motive. Am fost tot așa, împreună mereu. Adică nu pot să zic…

CANCAN: Ai vreun regret?

Armin Nicoară: Regret? Sincer să spun, nu am niciun regret. Chiar vorbisem și cu Claudia să-I mulțumim lui Dumnezeu că avem de toate. Ne-a dat copil, avem carieră, familie, sănătate. Adică ne-a dat mai mult decât ne-am dorit, să zic așa. Și chiar nu am niciun regret. Chiar suntem bine, să zic așa.

CANCAN: Ce ți-ai dorit să faci până la finalul anului? Ce îți mai dorești să faci? E ceva ce îți dorești neapărat să faci?

Armin Nicoară: Știi că, după ce a venit Amir, nu prea am mai avut planuri, să zic așa. Adică, vezi, un proiect muzical sau chestii de genul. Dar, așa, în rest, nu prea, că… Nu știu, e o fericire căreia nu prea mai ai ce să-i adaugi. Nu-mi mai doresc nimic și nu mă mai gândesc la nimic. Suntem cu copilul, suntem bucuroși, fericiți.

CANCAN: Mai ai colaborări?

Armin Nicoară: Uite, asta este cel mai greu acum, în momentul de față. Nu reușesc să fac nimic. Băiatul de la studio are ceva probleme. Nu prea se poate lucra și nu se leagă timpul. Claudia tot îmi spune: „Fă tu, fă tu, creează tu”. Și îți dai seama că, singur, un pic mi-e greu.

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