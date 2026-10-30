Avem imagini de la marea finală Insula Iubirii. Nattasha și Lorenzo, în lacrimi la ultimul bonfire: Se despart și ei?

Avem imagini de la marea finală Insula Iubirii. Nattasha și Lorenzo, în lacrimi la ultimul bonfire: Se despart și ei?
Nattasha și Lorenzo
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Momente tensionate și emoții puternice la marea finală a emisiunii Insula Iubirii! Nattasha și Lorenzo au fost surprinși în ipostaze neașteptate la ultimul bonfire, acolo unde lacrimile nu s-au mai oprit. Imaginile apărute înaintea difuzării momentului au atras imediat atenția telespectatorilor, care încearcă acum să afle dacă cei doi vor pleca împreună din Thailanda sau dacă experiența de pe insulă le-a pus capăt relației.

Nattasha și Lorenzo au venit în emisiune după un an și șapte luni de relație, convinși că separarea pentru cele 21 de zile va reprezenta cea mai mare provocare pentru ei. Spre deosebire de alte cupluri care au ajuns rapid în situații complicate, cei doi au avut, în prima parte a experienței, un comportament destul de rezervat. Nu au existat foarte multe momente care să ridice semne de întrebare în privința fidelității lor, iar fiecare și-a văzut de propria experiență pe insulă.

Nattasha și Lorenzo, în lacrimi la ultimul bonfire

Pe parcursul filmărilor, Nattasha a reușit să se integreze în atmosfera emisiunii, însă a preferat să păstreze o anumită distanță și să nu se implice în prea multe situații controversate. Lorenzo, în schimb, a început să fie tot mai prezent în momentele de distracție alături de ceilalți participanți. Pe măsură ce zilele au trecut, concurentul a devenit mai relaxat, iar unele dintre gesturile și apropierile sale au atras atenția, în special cele în care a fost implicată ispita Andrușca.

Cele mai recente imagini de la marea finală au schimbat însă complet perspectiva asupra cuplului. Nattasha și Lorenzo apar la ultimul bonfire profund emoționați, iar lacrimile celor doi au devenit subiect de discuție în rândul fanilor emisiunii. În special reacția Nattashei a atras atenția, concurenta fiind surprinsă plângând în timpul întâlnirii cu partenerul ei.

Natasha

Imaginile au dat naștere mai multor speculații. O parte dintre telespectatori se întreabă dacă Nattasha a descoperit lucruri care au dezamăgit-o în privința lui Lorenzo și dacă acesta a făcut ceva care i-a zdruncinat încrederea. Alții iau în calcul posibilitatea ca lacrimile să fie provocate de intensitatea momentului, de dorul acumulat în cele trei săptămâni de separare sau chiar de bucuria revederii.

Lorenzo

„Nici ea nu are 100% în mine (n.r. încredere) și nici eu în ea 100%. Asta e: că nu avem încredere 100% (…) Clar că nici în mine nu am încredere 100%. Nu ți s-a întâmplat să zici ceva acum și să te sucești după o oră? (…) Dacă ea ar călca strâmb, mi-ar părea rău, că sunt sentimente la mijloc, pentru conexiunea pe care o pierdem, dar în același timp, m-aș și bucura pentru că nu am mai pierdut timpul (…) Fericirea mea nu depinde de partener”, a transmis Lorenzo, la Insula Iubirii.

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