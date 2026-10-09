Imagine rară cu cei trei copii ai lui Lorenzo de la Insula Iubirii. Mesajul transmis de partenerul dominatoarei Nattasha Black

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Lorenzo, concurentul din sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii, și-a emoționat urmăritorii din mediul online după ce a publicat un videoclip pe TikTok alături de cei trei copii ai săi.

Creatorul de conținut a realizat un montaj format dintr-o fotografie din perioada adolescenței și o imagine recentă în care apare împreună cu băieții lui, mesajul transmis fiind unul cu puternică încărcătură emoțională.

Mesajul transmis de partenerul dominatoarei Nattasha Black

„Un copil care n-avea nimic, astăzi are trei motive să nu renunţe niciodată”, a scris Lorenzo în dreptul imaginilor care au atras rapid atenția fanilor săi.

Relația pe care concurentul o are cu cei trei copii ai săi a fost un subiect despre care acesta a vorbit și în cadrul emisiunii de la Antena 1. Lorenzo a mărturisit că a trecut printr-un divorț și că este tatăl a trei băieți, iar experiențele din viața personală l-au făcut să privească diferit relațiile și responsabilitățile de familie.

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În timpul participării la Insula Iubirii, acesta a povestit că acceptarea copiilor săi de către actuala parteneră a avut un rol important în consolidarea relației lor. „Sunt un om divorțat, am 3 copii. Nu e ușor să accepți pe cineva cu 3 copii și să te și implici”, a spus Lorenzo la Insula Iubirii.

Cei trei băieți, în vârstă de 5, 7 și 9 ani, locuiesc în același oraș cu tatăl lor, iar concurentul a subliniat în mai multe rânduri cât de importantă este prezența lor în viața sa. Lorenzo a recunoscut că este foarte sensibil atunci când vine vorba despre copiii lui și că încearcă să fie cât mai implicat în creșterea acestora.

Imagine rară cu cei trei copii ai lui Lorenzo de la Insula Iubirii

De asemenea, concurentul a explicat că unul dintre lucrurile care l-au apropiat de Nattasha a fost relația pe care aceasta a construit-o cu cei mici.

„M-a atras cum Nattasha s-a comportat cu copiii mei. Am zis să îmi dau și eu o șansă, pentru că există viață și după divorț. Pur și simplu, am ales să mă las dus de val. Copiii sunt bine. Stau la 5 minute de mine. Timpul meu cu ei există. Mă bucur că locuiesc cu ei în același oraș”, a declarat Lorenzo.

În prezent, Lorenzo și Nattasha sunt stabiliți în Marea Britanie și au participat la Insula Iubirii pentru a-și testa relația după un an și șapte luni împreună. Cei doi au atras atenția publicului încă de la începutul emisiunii, atât prin povestea lor, cât și prin detaliile neobișnuite despre viața lor profesională. În timp ce Nattasha are o meserie atipică, Lorenzo lucrează ca excavatorist și este cunoscut și pentru activitatea sa din mediul online, unde a devenit popular datorită videoclipurilor publicate pe TikTok.

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Lorenzo de la Insula Iubirii, reacție după acuzațiile primite. A vorbit despre divorț și cei trei copii

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