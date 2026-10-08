Nattasha Black de la Insula Iubirii a fost căsătorită! A confirmat totul în urmă cu puțin timp

Carmen Ionescu, cunoscută publicului drept Nattasha Black, dominatoarea lui Lorenzo de la Insula Iubirii, continuă să își surprindă comunitatea cu detalii „picante” din trecut. Dacă până acum s-a aflat că partenerul ei, Lorenzo, a mai fost căsătorit și are trei copii, acum a venit și rândul brunetei să vorbească deschis despre propria viață amoroasă.

Nattasha Black a ajuns în atenția publicului odată cu participarea sa în sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii, alături de Lorenzo. Însă, de departe, meseria sa a devenit rapid cel mai discutat subiect din mediul online. Bruneta este stabilită în Anglia și este de dominatoare. Cu alte cuvinte, este plătită de oameni potenți financiari și cu funcții înalte pentru a-i domina psihic și fizic, strict la îndemnul și în limitele impuse de aceștia.

Nattasha Black a recunoscut că a fost măritată

Însă, imaginea pe care o are în acest moment este cu totul diferită de cea dinainte de a se muta din România. De-a lungul anilor a trecut printr-o transformare fizică radicală, iar imaginile obținute de CANCAN.RO vorbesc de la sine: complet naturală, fără intervenții chirurgicale, fără tatuaje și fără implanturi mamare – vezi AICI.

Dintre toate imaginile, una a atras atenția în mod deosebit. Nattasha apare îmbrăcată într-o rochie de mireasă, cu diademă și machiajul specific unei tinere mirese. Ei bine, în acea fotografie, ea avea 21 de ani și devenise mireasă pentru prima dată. Informația a fost confirmată recent chiar de ea, într-un live pe TikTok.

„Zici că oamenii nu au mai avut viață înainte de Insula iubirii, având și 32 de ani (…) Da, am fost căsătorită când eram de 21 de ani”, a spus Nattasha Black, într-un live, pe TikTok.

Lorenzo, iubitul Nattashei, are trei copii

La fel ca iubita sa, Lorenzo are un trecut interesant. Bărbatul a fost căsătorit și este tatăl a trei copii, mărturie pe care a făcut-o în timpul unei ceremonii a focului de la Insula iubiri. Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă au câte 31 de ani și locuiesc în Marea Britanie. Cei doi sunt împreună de un an și șapte luni și au decis să participe la emisiune pentru a-și testa propriile limite, dar și pentru a afla cât de puternică este relația lor. Timp de 21 de zile, partenerii vor fi separați complet și nu vor putea vorbi.