Tabel noroc | Cât de norocos ești în viață, în funcție de data nașterii

Ar putea data ta de naștere să îți influențeze norocul în viață? Conform numerologiei și astrologiei bazate pe data nașterii, răspunsul ar putea fi da. Fiecare zi de naștere are o planetă guvernatoare. În timp ce unele planete sunt magneți cosmici ai norocului, altele îți cer să depui mai mult efort pentru a obține binecuvântări.

În numerologie, prosperitatea și norocul sunt strâns legate și asociate cu ziua de naștere sau cu suma cifrelor din data nașterii. Conform analizelor numerologice, iată cum este privit norocul în funcție de anumite date și vibrații. Dacă te-ai întrebat vreodată cum influențează data nașterii relația ta cu banii, numerologii afirmă cu ziua în care te-ai născut poate determina, într-o oarecare măsură, statutul financiar al oamenilor.

Ce noroc ai în viață în funcție de data nașterii

În funcție de data nașterii, numerologii vin cu vești bune. Destinul și norocul la bani sunt strâns legate de data nașterii, însă nu toate persoanele au norocul să atragă banii în viața lor ca un magnet. În unele cazuri, data de naștere poate să acționeze ca un adevărat talisman financiar.

Numerologia le oferă oamenilor câteva instrumente pe care le pot folosi. În simbolistica cifrelor, cifra banilor este 6. Cifra 8 este cifra abundenței și a potențialulu infinit. Pentru a afla cifra norcoasă, formula de calcul este ziua de naștere plus 6 adică energia banilor.

Când vine vorba despre zile de naștere, speciliștii se referă la vibrația exclusivă a zilei de naștere (adunarea celor două cifre până rezultă una singură). Cei născuți într-o zi de 1 sau într-o zi care conține cifra 1 iubesc banii și banii pe ei. 1 aduce întotdeauna un flux financiar. Aceste persoane știu să se răsfețe, să profite de fiecare câștig, dar și să economisească pentru plăcerile personale. Sunt rare cazurile în care ies în pierdere și sunt ca niște magneți pentru bani.

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