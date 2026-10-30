Cele două cupluri care au venit de-a gata despărțite la Insula iubirii! Până și Speak e ”fiert”: ”Au mers pe burtă, să-i dea afară”

Cele două cupluri care au venit de-a gata despărțite la Insula iubirii! Până și Speak e ”fiert”: ”Au mers pe burtă, să-i dea afară”
Galerie Foto 15
Cuplurile care au venit deja despărțiți la Insula Iubirii/ sursă foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Nu aduce anul ce aduce sezonul aniversar cu numărul 10 al emisiunii Insula Iubirii. Deși au participat împreună la cel mai dur test al fidelității, există două cupluri care în timpul emisiunii s-au dat de gol că erau deja despărțite înainte de a pleca în Thailanda. 

Primul cuplu care a venit de-a gata separat este format din Remi Dobre și Bianca Iotu. În timpul unui bonfire, Radu Vâlcan și-a dat seama că ceva nu e în regulă cu relația lor și a întrebat-o direct pe concurentă. Bianca a recunoscut că înainte de a începe filmările a avut motive reale să se îndoiască de relația cu iubitul ei. Ea a aflat că Remi s-a întâlnit cu o altă femeie, moment în care a decis să pună capăt relației și să renunțe la venirea pe Insulă. Chiar și așa, cei doi s-au împăcat. El ar fi fost cel care a insistat să vină în emisiune, ocazie prin care și-ar fi propus să îi demonstreze iubitei sale că intențiile sale sunt cât se poate de serioase.

Radul Vânca: Bibi, eu vreau să înțeleg. Dacă tu, înainte de Insulă, ai avut motive clare întemeiate să te îndoiești de Remi, de relația voastră. Chiar vreau să înțeleg dacă el a jucat un rol pentru că și-a dorit să vină aici la emisiune sau dacă tu ai jucat un rol.

Bianca Iotu: Noi ne-am despărțit pentru că el m-a înșelat, dar simțeam că nu s-a terminat totul între noi. În fine, ne-am despărțit, ne-am împăcat. Până cu două săptămâni înainte să venim la emisiune nu am avut niciun motiv să cred că mă înșală din nou. Atunci am văzut mesaje către mama lui cu o poză cu o tipă, că e la ea acasă. Eu în momentul ăla am vrut să renunț la Insulă și la relație de tot. El a insitat că nu e nimic, că e doar dorința lui de validare și că vrea să-mi demonstreze că el nu e așa, mergând la Insulă.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
15 poze

În emisiunea Fiertzi pe Insulă, Speak și Florin Ristei au comentat declarațiile:

Florin Ristei: Două săptămâni înainte…

Speak: Au mers pe burtă. Așa, ok, deci i-ai trimis mamei tale o poză că ești cu o fată… Și după aia ai venit la Insulă. Nu e ok, să-l dea afară, au picat testul.

Ristei: Și acum eu sunt curios, nu ar trebui să-i trimită acasă?

Speak: Ba da, acasăăăă!

Ristei: Testul s-a încheiat și au aruncat alea (n.r colierele care simbolizează relația lor) în foc. Acum poate sta în fiecare seară cu Narcis. Cred că nu mai are rost bonfire-ul final.

Speak: Poate se împacă, e 1-1, scor egal.

Remi: Până să vin aici, cineva mi-a zis: ”Vezi că am văzut că Bianca i-a scris mesaj cuiva că ea merge la Insula Iubirii cu fostu”l. Iar eu și atunci am închis ochii.

Ristei: Păi de ce ai închis ochii?

Speak: Păi, voiai și tu la Insulă.

Ristei: Voiai să mergi. Atunci e culpă comună, v-ați anturat amândoi. La cât de relaxați sunt amândoi, e clar că nu mai era nimic de mult.

Bianc Iotu și Remi Dobre/ sursă foto: Antena 1

Cuplurile care au venit despărțite la Insula Iubirii

Al doilea cuplu care a venit de-a gata despărțit este format din Claudia Ion și Ionuț Mocăniță. Cu puțin timp înainte de începerea filmărilor pentru emisiune cei doi s-au despărțit. Cu doar două săptămâni înainte de Insulă, Claudia a aflat că iubitul ei a vorbit și s-a întâlnit cu una dintre prietenele ei.

Claudia a povestit că totul a pornit de la o prietenă pe care o cunoștea de aproximativ zece ani. Femeia i-ar fi mărturisit că vorbise cu Ionuț și că cei doi s-au întâlnit pentru a șterge schimbul de mesaje dintre ei

„Înainte să venim la Insulă cu două săptămâni l-am prins pe Ionuț că a vorbit cu o prietenă de-ale mele. Una dintre prietenele mele de 10 ani era cea mai apropiată de ea și ea i-a zis ei că uite, mi-am dat niște mesaje cu Ionuț. S-au văzut o dată, ca să își șteargă mesajele. Ea și-a făcut poze la mine în lift și prietenele mele au văzut când ea întreba în mesaje „Nu vine Claudia?” și el a zis ”Nu, e safe”, a spus Claudia.

Ionuț Mocăniță și Claudia Ion/ sursă foto: Antena 1

În timpul emisiunii, Claudia a mărturisit că acest episod a zdruncinat zdravăn încrederea și relația cu Mocăniță, însă este de părere că cei doi nu au ajuns să întrețină relații intime. De asemenea, Ionuț și femeia respectivă au negat că ar fi avut o relație. Claudia a acceptat scuzele iubitului ei și a decis să treacă peste episod, au mers mai departe cu relația și au acceptat să participe la testul fidelității din Thailanda.

Ionuț Mocăniță și Claudia Ion, bănuiți că nu mai formau un cuplu dinainte de filmările de la Insula Iubirii. Un fost concurent lansează ipoteza-surpriză

Fosta ispită de la Insula Iubirii nu crede în lacrimile lui Ionuț Mocăniță: „El e un actor foarte bun”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Tabel noroc | Cât de norocos ești în viață, în funcție de data nașterii
Tabel noroc | Cât de norocos ești în viață, în funcție de data nașterii
Femeie de 45 de ani din Maramureș, împușcată mortal din greșeală. Tragedia a avut loc în timpul unei partide de vânătoare
Femeie de 45 de ani din Maramureș, împușcată mortal din greșeală. Tragedia a avut loc în timpul unei partide de vânătoare
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 30 octombrie, de la ora 19.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 30 octombrie, de la ora 19.00
Femeie de afaceri, ucisă de iubitul de 62 de ani. Motivul pentru care bărbatul a recurs la un asemenea gest
Femeie de afaceri, ucisă de iubitul de 62 de ani. Motivul pentru care bărbatul a recurs la un asemenea gest
Atleta Juliette Gallego a murit în accidentul feroviar din Spania. Avea doar 24 de ani
Atleta Juliette Gallego a murit în accidentul feroviar din Spania. Avea doar 24 de ani
Crimă ODIOASĂ în Italia: Și-a ucis vărul cu o gogoașă cu cremă, ca să-l moștenească
Mediafax
Crimă ODIOASĂ în Italia: Și-a ucis vărul cu o gogoașă cu cremă, ca să-l moștenească
Ștefan Popescu: Culisele votului din Israel. Eforturile lui Benjamin Netanyahu de a păstra puterea. De ce este favorit să rămână la conducerea țării
Gandul.ro
Ștefan Popescu: Culisele votului din Israel. Eforturile lui Benjamin Netanyahu de a păstra puterea. De ce este favorit să rămână la conducerea țării
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Prosport.ro
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Putin, situație penibilă alături de președintele Mozambicul. Diferența de înălțime a stârnit ironii pe internet
Adevarul
Putin, situație penibilă alături de președintele Mozambicul. Diferența de înălțime a stârnit ironii pe internet
VIDEO Putin susține că Rusia este „pregătită” pentru un război cu Europa: Dacă se va merge prea departe, nu vor mai exista câștigători
Digi24
VIDEO Putin susține că Rusia este „pregătită” pentru un război cu Europa: Dacă se va merge prea departe, nu vor mai exista câștigători
Chitara lui George Michael, vândută cu peste 180.000 de LIRE: „O licitație DEZONORANTĂ”
Mediafax
Chitara lui George Michael, vândută cu peste 180.000 de LIRE: „O licitație DEZONORANTĂ”
Cum arată Alexandra Dinu, prima soție a lui Adi Mutu, la 45 de ani. Actrița e foarte discretă cu aparițiile publice
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Alexandra Dinu, prima soție a lui Adi Mutu, la 45 de ani. Actrița e foarte discretă cu aparițiile publice
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
Prosport.ro
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
„De unde are măscăriciul ăsta bani?” Ce le răspunde magicianul Robert Tudor celor care pun această întrebare după ce îi văd casele
Click.ro
„De unde are măscăriciul ăsta bani?” Ce le răspunde magicianul Robert Tudor celor care pun această întrebare după ce îi văd casele
Sondaj realizat de un institut al lui Marius Lulea: AUR ar avea 10,8% din intenția de vot. „Partidul Călin Georgescu”, la debut
Digi 24
Sondaj realizat de un institut al lui Marius Lulea: AUR ar avea 10,8% din intenția de vot. „Partidul Călin Georgescu”, la debut
VIDEO Putin susține că Rusia este „pregătită” pentru un război cu Europa: Dacă se va merge prea departe, nu vor mai exista câștigători
Digi24
VIDEO Putin susține că Rusia este „pregătită” pentru un război cu Europa: Dacă se va merge prea departe, nu vor mai exista câștigători
Programul Rabla 2026: AFM redeschide înscrierile pe 3 noiembrie. Peste 35 de milioane de lei, disponibili pentru persoanele fizice
Promotor.ro
Programul Rabla 2026: AFM redeschide înscrierile pe 3 noiembrie. Peste 35 de milioane de lei, disponibili pentru persoanele fizice
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Reduceri spectaculoase, conturi golite. Partea întunecată a Black Friday 2026
go4it.ro
Reduceri spectaculoase, conturi golite. Partea întunecată a Black Friday 2026
De ce existăm? Particula care ar putea elucida misterul odată pentru totdeauna, spun fizicienii
Descopera.ro
De ce existăm? Particula care ar putea elucida misterul odată pentru totdeauna, spun fizicienii
Prism Collection, o nouă gamă de accesorii transparente pentru PS5
Go4Games
Prism Collection, o nouă gamă de accesorii transparente pentru PS5
Ștefan Popescu: Culisele votului din Israel. Eforturile lui Benjamin Netanyahu de a păstra puterea. De ce este favorit să rămână la conducerea țării
Gandul.ro
Ștefan Popescu: Culisele votului din Israel. Eforturile lui Benjamin Netanyahu de a păstra puterea. De ce este favorit să rămână la conducerea țării
„Șoseta cu lămâie”. Trucul pentru rufe parfumate fără balsam
Mediafax Italia
„Șoseta cu lămâie”. Trucul pentru rufe parfumate fără balsam
Super galerie foto! Ea este ”Regina” lumii!
Mediafax Spania
Super galerie foto! Ea este ”Regina” lumii!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.