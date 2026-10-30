Cele două cupluri care au venit de-a gata despărțite la Insula iubirii! Până și Speak e ”fiert”: ”Au mers pe burtă, să-i dea afară”

Nu aduce anul ce aduce sezonul aniversar cu numărul 10 al emisiunii Insula Iubirii. Deși au participat împreună la cel mai dur test al fidelității, există două cupluri care în timpul emisiunii s-au dat de gol că erau deja despărțite înainte de a pleca în Thailanda.

Primul cuplu care a venit de-a gata separat este format din Remi Dobre și Bianca Iotu. În timpul unui bonfire, Radu Vâlcan și-a dat seama că ceva nu e în regulă cu relația lor și a întrebat-o direct pe concurentă. Bianca a recunoscut că înainte de a începe filmările a avut motive reale să se îndoiască de relația cu iubitul ei. Ea a aflat că Remi s-a întâlnit cu o altă femeie, moment în care a decis să pună capăt relației și să renunțe la venirea pe Insulă. Chiar și așa, cei doi s-au împăcat. El ar fi fost cel care a insistat să vină în emisiune, ocazie prin care și-ar fi propus să îi demonstreze iubitei sale că intențiile sale sunt cât se poate de serioase.

Radul Vânca: Bibi, eu vreau să înțeleg. Dacă tu, înainte de Insulă, ai avut motive clare întemeiate să te îndoiești de Remi, de relația voastră. Chiar vreau să înțeleg dacă el a jucat un rol pentru că și-a dorit să vină aici la emisiune sau dacă tu ai jucat un rol. Bianca Iotu: Noi ne-am despărțit pentru că el m-a înșelat, dar simțeam că nu s-a terminat totul între noi. În fine, ne-am despărțit, ne-am împăcat. Până cu două săptămâni înainte să venim la emisiune nu am avut niciun motiv să cred că mă înșală din nou. Atunci am văzut mesaje către mama lui cu o poză cu o tipă, că e la ea acasă. Eu în momentul ăla am vrut să renunț la Insulă și la relație de tot. El a insitat că nu e nimic, că e doar dorința lui de validare și că vrea să-mi demonstreze că el nu e așa, mergând la Insulă.

În emisiunea Fiertzi pe Insulă, Speak și Florin Ristei au comentat declarațiile:

Florin Ristei: Două săptămâni înainte… Speak: Au mers pe burtă. Așa, ok, deci i-ai trimis mamei tale o poză că ești cu o fată… Și după aia ai venit la Insulă. Nu e ok, să-l dea afară, au picat testul. Ristei: Și acum eu sunt curios, nu ar trebui să-i trimită acasă? Speak: Ba da, acasăăăă! Ristei: Testul s-a încheiat și au aruncat alea (n.r colierele care simbolizează relația lor) în foc. Acum poate sta în fiecare seară cu Narcis. Cred că nu mai are rost bonfire-ul final. Speak: Poate se împacă, e 1-1, scor egal. Remi: Până să vin aici, cineva mi-a zis: ”Vezi că am văzut că Bianca i-a scris mesaj cuiva că ea merge la Insula Iubirii cu fostu”l. Iar eu și atunci am închis ochii. Ristei: Păi de ce ai închis ochii? Speak: Păi, voiai și tu la Insulă. Ristei: Voiai să mergi. Atunci e culpă comună, v-ați anturat amândoi. La cât de relaxați sunt amândoi, e clar că nu mai era nimic de mult.

Cuplurile care au venit despărțite la Insula Iubirii

Al doilea cuplu care a venit de-a gata despărțit este format din Claudia Ion și Ionuț Mocăniță. Cu puțin timp înainte de începerea filmărilor pentru emisiune cei doi s-au despărțit. Cu doar două săptămâni înainte de Insulă, Claudia a aflat că iubitul ei a vorbit și s-a întâlnit cu una dintre prietenele ei.

Claudia a povestit că totul a pornit de la o prietenă pe care o cunoștea de aproximativ zece ani. Femeia i-ar fi mărturisit că vorbise cu Ionuț și că cei doi s-au întâlnit pentru a șterge schimbul de mesaje dintre ei

„Înainte să venim la Insulă cu două săptămâni l-am prins pe Ionuț că a vorbit cu o prietenă de-ale mele. Una dintre prietenele mele de 10 ani era cea mai apropiată de ea și ea i-a zis ei că uite, mi-am dat niște mesaje cu Ionuț. S-au văzut o dată, ca să își șteargă mesajele. Ea și-a făcut poze la mine în lift și prietenele mele au văzut când ea întreba în mesaje „Nu vine Claudia?” și el a zis ”Nu, e safe”, a spus Claudia.

În timpul emisiunii, Claudia a mărturisit că acest episod a zdruncinat zdravăn încrederea și relația cu Mocăniță, însă este de părere că cei doi nu au ajuns să întrețină relații intime. De asemenea, Ionuț și femeia respectivă au negat că ar fi avut o relație. Claudia a acceptat scuzele iubitului ei și a decis să treacă peste episod, au mers mai departe cu relația și au acceptat să participe la testul fidelității din Thailanda.

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