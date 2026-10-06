Carmen Brumă s-a întors la facultate la 49 de ani. Ce va studia în primul an

Carmen Brumă, pasionată de nutriție și sport de ani buni, a făcut un pas important pentru a-și aprofunda cunoștințele în domeniu. La 49 de ani, vedeta s-a înscris la Facultatea de Nutriție și Dietetică din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, unde urmează cursurile la zi.

Carmen Brumă arată că dorința de a învăța și de a te perfecționa nu ține cont de vârstă. La 49 de ani, vedeta a început un nou capitol în viața sa și s-a întors la facultate, după ce a fost admisă la buget, clasându-se pe locul 19 din cei 124 de candidați înscriși la examen.

Alegerea domeniului nu este deloc întâmplătoare. Carmen Brumă este pasionată de un stil de viață sănătos, fiind nutriționistă și antrenoare de fitness, iar la 49 de ani se poate lăuda cu o siluetă impecabilă. Noua etapă academică vine, astfel, în continuarea preocupărilor pe care le are de ani buni pentru alimentație, sport și echilibru.

Ce va studia Carmen Brumă la facultate

În primul an de studii, programul său este unul complex și cuprinde atât materii din zona științelor medicale, cât și discipline dedicate nutriției. Printre acestea se numără chimia generală, genetica și genomica, biochimia generală, anatomia, histologia și anatomia patologică, precum și fiziologia și fiziopatologia.

Carmen Brumă va studia și chimia alimentelor, epidemiologia și bolile infecțioase, endocrinologia, farmacologia și fitoterapia, dar și igiena, sănătatea publică și managementul.

Planul de învățământ include, de asemenea, informatică medicală și biostatistică, educație fizică, limbi moderne, urgențe medicale și prim ajutor, precum și practica de specialitate. Pentru disciplina opțională, studenta poate alege între biofizică, biologie celulară și moleculară sau etică și integritate academică.

CITEȘTE ȘI: Cum te asiguri că ai consumat suficiente fibre? Carmen Brumă: „Aplică zilnic formula mea 5-2-2-1”

Ce desert sănătos îi pregătește Carmen Brumă lui Vlăduț când îi cere „ceva dulce”. Nu adaugă deloc zahăr