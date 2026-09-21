Cum te asiguri că ai consumat suficiente fibre? Carmen Brumă: „Aplică zilnic formula mea 5-2-2-1”

Formula 5-2-2-1 a lui Carmen Brumă. Sursa foto: captură Instagram
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Nutriționista Carmen Brumă le-a împărtășit urmăritorilor săi o regulă de aur pe care o respectă atunci când vine vorba despre aportul de fibre. Ce este formula 5-2-2-1 a specialistei din cadrul emisiunii MediCOOL? Află detalii!

Cum te asiguri că ai consumat suficiente fibre

Fibrele alimentare sunt carbohidrați vegetali care au un rol esențial în buna funcționare a corpului uman. Acestea ajută enorm la reglarea digestiei și previn constipația, dar au și efect prebiotic. Sunt hrană pentru bacteriile benefice din intestin și ne ajută să avem un microbiom sănătos.

Fibrele mai ajută și la scăderea colesterolului „rău” – LDL – din sânge, dar și la menținerea unei greutăți optime. Un punct forte este că oferă o senzație îndelungată de sațietate și ne ajută să nu consumăm mai multe calorii decât este necesar.

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Dar cum știi că ai consumat suficiente fibre?

Este suficientă o salată pe zi?

Carmen Brumă susține că o singură salată nu poate oferi cantitatea suficientă de fibre de care corpul nostru are nevoie într-o singură zi. Mai ales dacă această salată nu este una diversificată.

„Mănânci o salată din asta pe zi și crezi că ai suficiente fibre? Îți dau o regulă simplă care să te ajute să-ți atingi necesarul, adică aproximativ 25 până la 35 de grame pe zi, atât solubile cât și insolubile. Aplică zilnic formula mea 5-2-2-1 și nu trebuie să-ți bați capul cu calcule”, își începe specialista mesajul.

Formula 5-2-2-1 a lui Carmen Brumă

cum te asiguri ca ai consumat suficiente fibre carmen bruma

Sursa foto: captură video Instagram Carmen Brumă

Specialista în nutriție de la MediCOOL a vorbit despre regula de aur pe care ea o respectă și o aplică zilnic. Carmen Brumă se asigură că va consuma 25-35 de grame de fibre urmând formula 5-2-2-1.

Nutriționista spune că trebuie să mâncăm 5 legume diferite pe zi, dar una dintre ele trebuie să fie obligatoriu leguminoasă (boabe, linte, năut, mazăre, fasole etc). În continuare, trebuie să consumăm 2 fructe diferite pe zi, 2 porții de cereale integrale și un pumn de nuci sau semințe.

„E simplu: include zilnic în meniul tău 5 legume diferite, dintre care una să fie leguminoasă, adică boabe, linte, năut, mazăre, fasole, 2 porții de fructe, de exemplu, un măr mic e o porție sau un pumn de fructe de pădure, 2 porții de cereale, de preferat integrale: pâine, paste, orez, ovăz și un pumn strâns de semințe și nuci diverse: migdale, cajun, nuci românești, semințe de dovleac, in, cânepă.

Dacă respecti zilnic această regulă, 5-2-2-1, ajungi sigur aproape de necesarul tău de fibre, ceea ce înseamnă multe beneficii. Un tranzit optim, controlul colesterolului și glicemiei, mai puține pofte și energie constantă”, susține Carmen Brumă pe Instagram.

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