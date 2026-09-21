Horoscop chinezesc azi, 21 septembrie 2026. Zodia care va avea susținerea astrelor după despărțirea de partener

Horoscop chinezesc azi, 21 septembrie 2026. Zodia care va avea susținerea astrelor după despărțirea de partener
Zodiacul chinezesc al zilei de luni, 21 septembrie. Sursa foto: Shutterstock
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Previziuni astrale complete pentru luni, 21 septembrie. Azi, planetele vor susține nativii Șarpe care tocmai s-au despărțit de parteneri. Energia zilei le va ridica moralul și îi va ajuta să treacă peste clipele grele. Află și tu, din rândurile următoare, ce-ți rezervă zodiacul chinezesc!

Zodia Șobolan

Astăzi s-ar putea să fii consilierul sau susținătorul celor din jur. O atitudine serioasă și sigură pe sine îi va face pe oameni să creadă că știi cu adevărat ce faci! Dacă respecți procedurile stabilite, îi vei ajuta și pe ceilalți să facă același lucru. Pot apărea conflicte dacă refuzi să iei partea cuiva.

Zodia Bivol

Energia zilei te poate face să fii preocupat de felul în care arăți. Este important pentru tine modul în care te percepe lumea. Eleganța ta naturală nu are nevoie de haine scumpe pentru a lăsa o impresie bună. O slăbiciune poate fi tendința de a ezita să spui ce gândești sau să ceri ajutorul unui specialist.

Zodia Tigru

Nu ezita să încerci ceva nou, energia zilei te va susține. Orice dificultăți vei întâmpina vor fi minore. Reputația ta de persoană de încredere îți aduce respectul celorlalți. Gândește-te la modalități prin care poți face viața de acasă mai plăcută. Plăcerile simple sunt cele mai bune. Ai răbdare și ocupă-te de micile detalii pe măsură ce apar.

Zodia Iepure

Dragostea plutește în aer! Poți fi aventuros și poți planifica ceva interesant alături de o persoană specială. Fă un pas înainte și profită de orice ocazie pentru a încuraja pe cineva mai puțin încrezător în propriile forțe. O presimțire îți va confirma intuiția. Hotărăște-te să te distrezi în această seară. Energia este pozitivă pentru a-ți duce planurile mai departe.

Zodia Dragon

Fă-ți timp pentru a face ceva special alături de o persoană tânără sau de cineva mai în vârstă care depinde de tine. Energia cosmică puternică te ajută să fii mai interesat de cei din jur și mai dispus să îi ajuți. Discuțiile și conexiunile cu prietenii îți pot dezvălui mai multe despre problemele lor decât ți-ai fi dorit să știi.

Zodia Șarpe

Energia zilei îți poate susține sentimentele, mai ales dacă încă te refaci după o relație încheiată. În perioadele dificile și stresante, reacțiile tale pot fi intense. Vorbește cu oamenii în care ai încredere pentru a-ți alina grijile și temerile.

Zodia Cal

Munca asiduă, răbdarea și perseverența vor fi necesare pentru a obține astăzi ceea ce îți dorești. Acest lucru poate fi satisfăcător și de durată. Dacă te simți nesigur, încetinește ritmul și încearcă să identifici ce îți dorești și de ce ai nevoie cu adevărat. Vorbește cu oamenii în care ai încredere pentru a privi lucrurile dintr-o perspectivă mai bună.

Zodia Capră

Ești în cea mai bună formă! Este un moment minunat pentru a lucra în grădină, pentru a-ți reorganiza garderoba sau a petrece mai mult timp în aer liber, bucurându-te de natură. Este, de asemenea, o zi deosebit de favorabilă pentru a vorbi despre lucrurile care contează cel mai mult cu oamenii pe care îi îndrăgești.

Zodia Maimuță

O persoană care nu este de încredere nu mai are nevoie de o altă șansă. Asigură-te că încrederea pe care o acorzi este justificată. Nu lăsa timiditatea sau nesiguranțele să te împiedice să ceri ceea ce ai nevoie. Vorbește despre ceea ce simți. Amână achizițiile importante și acordă atenție întreținerii și reparării lucrurilor de valoare.

Zodia Cocoș

Uneori, dialogul tău interior nu îți este deloc de folos. Dacă lucrurile pe care ți le spui te întristează sau îți subminează încrederea în tine, poți opri acest mecanism! Exersează cultivarea unei voci interioare înțelepte, care să îți atragă atenția atunci când gândurile tale se îndreaptă într-o direcție nesănătoasă sau neproductivă.

Zodia Câine

Responsabilitățile obișnuite pot fi mai dificile decât de obicei. Simțul umorului și limitele clar stabilite te vor ajuta să rămâi pe drumul cel bun. Este un moment excelent să te gândești la orice proiect de îmbunătățire a locuinței. Poți fi stâlpul de sprijin al familiei. Implică-te și preia conducerea acolo unde poți.

Zodia Mistreț

Complexele tale te pot face să acționezi fără să realizezi. Regândește orice resentiment sau sentiment de gelozie. Încearcă să găsești bucurie sau liniște în situațiile dificile. Este important să fii sincer în privința propriei persoane. Activitățile noi aduc rezultate pozitive. Folosește-ți imaginația pentru a-ți crește veniturile.

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