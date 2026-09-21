Mădălina Manole și Mădălina Apostol, două dispariții, multe coincidențe! Ce au ascuns în spatele imaginii pe care o arătau lumii

Moartea Mădălinei Apostol a deschis o serie de întrebări despre ultimele sale luni de viață, despre oamenii care i-au fost alături și despre lucrurile pe care cei din jur spun că le-ar fi descoperit după tragedie. Povestea ei a reaprins inevitabil în memoria presei cazul Mădălinei Manole, una dintre cele mai mediatizate tragedii din România. CANCAN.RO a pus cap la cap informațiile publice din cele două cazuri și a identificat atât punctele comune, cât și diferențele esențiale. Vezi mai jos ce aveau în comun cele două femei!

La prima vedere, cele două tragedii par despărțite de 16 ani și de situații complet diferite. Privite, însă, mai atent, apar o serie de coincidențe și de asemănări care ridică semne de întrebare și reamintesc povestea Mădălinei Manole. CANCAN.RO readuce în atenție cazul „Fetei cu părul de foc” și o pune în oglindă cu cea a Mădălinei Apostol!

Două femei, două povești, același final tragic

Reamntim că Mădălina Manole s-a stins în anul 2010, chiar în ziua în care împlinea 43 de ani. În urmă a rămas imaginea artistei care cucerise generații întregi cu muzica ei, dar și cea a unei femei care, dincolo de scenă și de lumina reflectoarelor, era soție și mamă. Avea un băiețel de doar un an, Petru Jr., atunci când viața ei s-a încheiat brusc.

Pentru public, „Fata cu părul de foc” părea să aibă motive să privească înainte. Avea familia pe care și-o dorise, un copil mic și continua să se gândească la carieră și la proiectele sale. Tocmai de aceea, vestea morții sale a fost cu atât mai greu de înțeles pentru cei care o urmăreau și pentru oamenii care îi erau aproape. Familia Mădălinei nu a acceptat verdictul oficial, susținând că au rămas aspecte neelucidate și cerând reluarea anchetei. În paralel, conflictul dintre familia artistei și fostul ei soț a continuat ani la rând în atenția presei. Petru Mircea a respins acuzațiile și a afirmat că artista trecea printr-o perioadă dificilă înainte de moarte.

După tragedie, au început să iasă la iveală și lucruri pe care publicul nu le văzuse. Au fost readuse în discuție frământările sale, problemele emoționale și momentele dificile prin care trecuse. Jurnalul artistei și mărturiile celor din jur au conturat, în timp, imaginea unei femei mult mai triste decât lăsa să se vadă în aparițiile publice.

Povestea se repetă la 16 ani distanță

La 16 ani distanță, România este din nou zguduită de moartea Mădălinei Apostol. Fosta vedetă a murit în noaptea de 12 spre 13 septembrie anul acesta.

Mădălina avea 40 de ani și, dincolo de aparițiile în lumea mondenă și de fotografiile pe care le posta în mediul online, era, înainte de toate, mamă. Avea trei copii, doi băieți ajunși la vârsta adultă și o fetiță de doar 10 ani, iar cei care au cunoscut-o spun că familia a fost una dintre cele mai importante părți ale vieții sale.

În fotografiile și mesajele pe care le publica, Mădălina părea să ducă o viață obișnuită. Își arăta copiii, vorbea despre momentele importante din viața lor și împărtășea cu cei care o urmăreau frânturi din ceea ce trăia. Din exterior, părea o femeie care se bucura de viață, chiar dacă în spatele acelei imagini se pare că exista o perioadă mult mai dificilă.

După moartea ei, cei apropiați au început să vorbească despre problemele cu care s-ar fi confruntat în ultimii ani. Nick Rădoi, partenerul de viață a povestit că Mădălina s-ar fi luptat cu depresia și că, în ultima perioadă, familia încercase să o ajute. Potrivit declarațiilor sale, femeia ar fi urmat și tratament de specialitate, iar pentru o vreme cei din jur au avut speranța că lucrurile se vor îndrepta.

Aceeași luptă, văzută abia după tragedie

Una dintre cele mai puternice asemănări dintre cele două femei, pe lângă faptul că amândouă erau mame, a fost lupta pe care o duceau cu depresia despre care s-a vorbit abia după tragedii. Deși Mădălina Manole părea, în ochii publicului, o femeie care avea motive să fie împlinită, după moartea ei au ieșit la iveală frământări personale și probleme despre care cei din jur au vorbit abia după moartea sa.

În cazul Mădălinei Apostol, familia era la curent cu stările pe care le trăia fosta vedetă și încercau să-i ofere sprijin și ajutor de specialitate, însă, suferința psihică prin care trecea a fost mai puternică decât toate încercările de a o ajuta să-și revină.

În ambele cazuri, imaginea pe care femeile o arătau în exterior nu părea să spună întreaga poveste. Și, din păcate, cele două vedete au recurs la același gest extrem.

După tragedii, cei rămași au încercat să deslușească cât mai mult din suferința celor două femei, pe care o ascundeau în spatele zâmbetelor și al vieții pe care o arătau lumii.

Detaliul care face diferența

Există totuși și un detaliu care face diferența, cel puțin pentru moment, între cele două povești. După moartea Mădăline Manole au fost descoperite un adevărat „testament de suflet”, un mesaj transmis pe telefon, dar și, potrivit declarațiilor soțului ei, o înregistrare video în care își lua rămas-bun. În acele rânduri, Mădălina vorbea despre oamenii dragi și, mai ales, despre fiul ei, căruia i-a lăsat câteva gânduri pentru viitor.

Pentru Mădălinei Apostol, situația pare să fi fost cu totul diferită. Până în prezent, nu au fost făcute publice informații despre existența unui mesaj de adio, a unei scrisori sau a unei înregistrări prin care aceasta să-și fi luat rămas-bun de la familie. Ba mai mult, familia, întrebată dacă ar fi lăsat vreun bilet, aceștia au declarat că nu a lăsat nimic și nici nu a dat de bănuit că urma să recurgă la acest gest.

Coincidențele dintre cele două femei

Privite una lângă cealaltă, poveștile celor două vedete au câteva asemanări greu de trecut cu vederea. Pe lângă faptul că cele două femei au avut același nume și o vârstă puțin peste 40 de ani. Ambele erau mame și, deși, proveneau din domenii diferite, erau cunoscute de public.

Între cele două existau și câteva asemănări în felul în care au fost descrise de oamenii care le-au cunoscut.

Cele două femei aveau o latură independentă și își doreau să își construiasca singure drumul, iar în fața celor din jur, încercau să meargă mai departe chiar și atunci când treceau prin perioade dificile. În spatele imaginii de femei puternice și ambițioase se afla și o sensibilitate. Iar ambele mame erau implicate în viața copiilor lor.

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