Acasă » Știri » Răsturnare de situație în cazul Mădălinei Manole! Au apărut noi dovezi după 16 ani

Răsturnare de situație în cazul Mădălinei Manole! Au apărut noi dovezi după 16 ani

De: Emanuela Cristescu 16/07/2026 | 12:19
Răsturnare de situație în cazul Mădălinei Manole! Au apărut noi dovezi după 16 ani
Răsturnare de situație în cazul Mădălinei Manole! După 16 ani apar dovezi noi care ar putea schimba totul
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

La 16 ani de la dispariția artistei Mădălina Manole, cazul care a cutremurat întreaga Românie revine în centrul atenției. Moartea cântăreței, petrecută chiar în ziua în care împlinea 43 de ani, continuă să ridice semne de întrebare, iar acum apar informații care ar putea redeschide unul dintre cele mai controversate dosare din lumea mondenă.

În vara anului 2010, vestea că „Fata cu părul de foc” a fost găsită fără viață în locuința sa din Otopeni a șocat o țară întreagă. După cercetările efectuate atunci, anchetatorii au concluzionat că artista și-ar fi luat viața prin ingerarea unei substanțe toxice, iar dosarul a fost închis.

Răsturnare de situație în cazul morții artistei Mădălina Manole

Cu toate acestea, familia Mădălinei Manole nu a acceptat niciodată verdictul oficial. Părinții artistei au susținut ani la rând că există aspecte neelucidate și au cerut în repetate rânduri ca ancheta să fie reluată. În paralel, conflictul dintre familia cântăreței și fostul ei soț, Petru Mircea, a ținut ani întregi primele pagini ale ziarelor.

De-a lungul timpului, Petru Mircea a respins toate acuzațiile și a susținut că nu are nicio implicare în tragedie, afirmând că artista trecea printr-o perioadă dificilă înainte de moarte. Un alt subiect intens discutat a fost scrisoarea de adio atribuită Mădălinei Manole, document contestat de familia acesteia.

Acum însă, cazul pare să intre într-o nouă etapă. Mihaela Brooks, românca stabilită în Canada care s-a implicat în investigarea neoficială a dosarului, susține că a reușit să obțină noi probe pe care urmează să le depună în fața magistraților, în speranța redeschiderii anchetei.

Răsturnare de situație în cazul Mădălinei Manole! După 16 ani apar dovezi noi care ar putea schimba totul
Răsturnare de situație în cazul Mădălinei Manole! După 16 ani apar dovezi noi care ar putea schimba totul

„De ziua de naștere a Mădălinei, vrem să transmitem un mesaj tuturor celor care ne urmăresc și ne trimit mesaje. Faptul că în ultima perioadă nu am mai postat nimic pe rețelele de socializare despre caz nu înseamnă că am abandonat lupta, ci, din contră: echipa noastră a lucrat neîncetat și mult mai intens. În tot acest timp, am căutat și am găsit noi dovezi solide, imperios necesare pentru ca acest caz să fie redeschis, pe baza noilor descoperiri științifice pe care le-am obținut.

În aceste momente, echipa finalizează ultimele detalii ale raportului, care urmează să fie depus la tribunal în cel mai scurt timp, o zi, două. Pentru a proteja corectitudinea demersului juridic, dorim să precizăm următoarele: nu vom răspunde la absolut nicio întrebare pe social media, în mass-media sau prin mesaje private.

Detaliile tehnice și noile descoperiri sunt complet confidențiale în acest moment; nici măcar fratele Mădălinei nu cunoaște ce am descoperit, până când raportul nu devine oficial. Vom face un anunț public imediat ce dosarul va fi înregistrat oficial la instanță. Vă mulțumim pentru susținere!”, a transmis Mihaela Brooks.

Cine este Mihaela Brooks

Anunțul a stârnit imediat reacții în mediul online, mai ales că dosarul Mădălinei Manole este unul dintre cele mai controversate din ultimii ani. Deocamdată, conținutul noilor probe nu a fost făcut public, iar raportul despre care vorbește Mihaela Brooks nu a fost încă depus oficial la instanță.

Mihaela Brooks este cunoscută drept specialist în analiza investigațiilor criminale și profiler, fiind stabilită de mai mulți ani în Canada. De-a lungul timpului, aceasta a afirmat că a lucrat în domenii precum analiza criminalității, securitate și intelligence și că a continuat să studieze cazul Mădălinei Manole, convinsă că există elemente care merită reanalizate.

Rămâne de văzut dacă noile documente vor convinge magistrații să redeschidă oficial ancheta sau dacă verdictul stabilit în urmă cu 16 ani va rămâne neschimbat. Cert este că, la mai bine de un deceniu și jumătate de la moartea artistei, cazul Mădălinei Manole continuă să provoace emoție și controverse.

VEZI ȘI: Fratele Mădălinei Manole, mărturisire dureroasă la 16 ani de la moartea artistei: „Nu știu cum arată nepotul meu”

Moartea Mădălinei Manole, învăluită în mister. Tatăl regretatei artiste, noi mărturisiri la 8 ani de la decesul fiice sale. Acuze incredibile!

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Tragedie în Belgia. Un român a murit și un altul a fost rănit, după un incendiu
Știri
Tragedie în Belgia. Un român a murit și un altul a fost rănit, după un incendiu
Afaceristul Mihai Mirăuță a fost găsit mort în casă. Soția a fost cea care l-a descoperit
Știri
Afaceristul Mihai Mirăuță a fost găsit mort în casă. Soția a fost cea care l-a descoperit
Galatasary îi spune „adio” lui Mauro Icardi: „O astfel de iubire este de neuitat”
Mediafax
Galatasary îi spune „adio” lui Mauro Icardi: „O astfel de iubire este de...
Lacul Herăstrău, secat și plin de gunoaie și de mlaștină. În zona centrală nu e picior de muncitor. Trecătorii sunt furioși: „L-au lăsat așa în plină vară” / Cum se apără constructorul”
Gandul.ro
Lacul Herăstrău, secat și plin de gunoaie și de mlaștină. În zona centrală...
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
Prosport.ro
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o...
Sextingul a înlocuit aplicațiile de dating în rândul tinerilor. Psiholog: „Rețelele sociale sunt noul spațiu al relațiilor”
Adevarul
Sextingul a înlocuit aplicațiile de dating în rândul tinerilor. Psiholog: „Rețelele sociale sunt...
Imagini de necrezut la Cupa Mondială: Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin Barco, după Anglia - Argentina 1-2
Digi24
Imagini de necrezut la Cupa Mondială: Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin Barco,...
Ciucu: Apartamentul meu cu 3 camere nu se compară cu «viloiul» lui Grindeanu
Mediafax
Ciucu: Apartamentul meu cu 3 camere nu se compară cu «viloiul» lui Grindeanu
Parteneri
Cum arată Alina Laufer după ce și-a făcut lifting facial! Nimeni nu o mai recunoaște: „Am apelat la această soluție. Sunt obsedată de perfecțiune”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Alina Laufer după ce și-a făcut lifting facial! Nimeni nu o mai recunoaște:...
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport.ro
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Daniela Gyorfi a dat din casă: „Băieților lui George le cam plac româncele”. Și-ar mărita fata cu un neamț? „Deocamdată are de învățat”
Click.ro
Daniela Gyorfi a dat din casă: „Băieților lui George le cam plac româncele”. Și-ar mărita...
Putin se confruntă cu cinci noi probleme de când a declanșat invazia în Ucraina
Digi 24
Putin se confruntă cu cinci noi probleme de când a declanșat invazia în Ucraina
De ce a murit Sam Neill, din Jurassic Park. În aprilie era fericit că scăpase de cancer
Digi24
De ce a murit Sam Neill, din Jurassic Park. În aprilie era fericit că scăpase...
Tren de mare viteză, oprit de urgență pentru că s-a terminat… hârtia igienică. S-a întâmplat în Germania
Promotor.ro
Tren de mare viteză, oprit de urgență pentru că s-a terminat… hârtia igienică. S-a întâmplat...
BANCUL ZILEI. Bulă își duce BMW-ul în service: - Face un zgomot ciudat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă își duce BMW-ul în service: - Face un zgomot ciudat!
Cum te păcălesc hackerii pe TikTok prin metoda ClickFix - DNSC
go4it.ro
Cum te păcălesc hackerii pe TikTok prin metoda ClickFix - DNSC
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu?
Descopera.ro
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu?
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Lacul Herăstrău, secat și plin de gunoaie și de mlaștină. În zona centrală nu e picior de muncitor. Trecătorii sunt furioși: „L-au lăsat așa în plină vară” / Cum se apără constructorul”
Gandul.ro
Lacul Herăstrău, secat și plin de gunoaie și de mlaștină. În zona centrală nu e...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Tragedie în Belgia. Un român a murit și un altul a fost rănit, după un incendiu
Tragedie în Belgia. Un român a murit și un altul a fost rănit, după un incendiu
Afaceristul Mihai Mirăuță a fost găsit mort în casă. Soția a fost cea care l-a descoperit
Afaceristul Mihai Mirăuță a fost găsit mort în casă. Soția a fost cea care l-a descoperit
A apărut o nouă metodă de înșelătorie, de data asta pe Ghișeul.ro. Mare grijă la amenzile pe ...
A apărut o nouă metodă de înșelătorie, de data asta pe Ghișeul.ro. Mare grijă la amenzile pe care le primiți
Andreea Bănică a făcut furori în mediul online. Cum arată în costum de baie la 48 de ani
Andreea Bănică a făcut furori în mediul online. Cum arată în costum de baie la 48 de ani
Vlad Drăgulin, terorizat de fani. Ce a pățit în propria casă
Vlad Drăgulin, terorizat de fani. Ce a pățit în propria casă
Imagini speciale din vacanța familiei Măruță. După Spania, s-au ”mutat” în Italia
Imagini speciale din vacanța familiei Măruță. După Spania, s-au ”mutat” în Italia
Vezi toate știrile