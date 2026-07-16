Răsturnare de situație în cazul Mădălinei Manole! Au apărut noi dovezi după 16 ani

La 16 ani de la dispariția artistei Mădălina Manole, cazul care a cutremurat întreaga Românie revine în centrul atenției. Moartea cântăreței, petrecută chiar în ziua în care împlinea 43 de ani, continuă să ridice semne de întrebare, iar acum apar informații care ar putea redeschide unul dintre cele mai controversate dosare din lumea mondenă.

În vara anului 2010, vestea că „Fata cu părul de foc” a fost găsită fără viață în locuința sa din Otopeni a șocat o țară întreagă. După cercetările efectuate atunci, anchetatorii au concluzionat că artista și-ar fi luat viața prin ingerarea unei substanțe toxice, iar dosarul a fost închis.

Răsturnare de situație în cazul morții artistei Mădălina Manole

Cu toate acestea, familia Mădălinei Manole nu a acceptat niciodată verdictul oficial. Părinții artistei au susținut ani la rând că există aspecte neelucidate și au cerut în repetate rânduri ca ancheta să fie reluată. În paralel, conflictul dintre familia cântăreței și fostul ei soț, Petru Mircea, a ținut ani întregi primele pagini ale ziarelor.

De-a lungul timpului, Petru Mircea a respins toate acuzațiile și a susținut că nu are nicio implicare în tragedie, afirmând că artista trecea printr-o perioadă dificilă înainte de moarte. Un alt subiect intens discutat a fost scrisoarea de adio atribuită Mădălinei Manole, document contestat de familia acesteia.

Acum însă, cazul pare să intre într-o nouă etapă. Mihaela Brooks, românca stabilită în Canada care s-a implicat în investigarea neoficială a dosarului, susține că a reușit să obțină noi probe pe care urmează să le depună în fața magistraților, în speranța redeschiderii anchetei.

„De ziua de naștere a Mădălinei, vrem să transmitem un mesaj tuturor celor care ne urmăresc și ne trimit mesaje. Faptul că în ultima perioadă nu am mai postat nimic pe rețelele de socializare despre caz nu înseamnă că am abandonat lupta, ci, din contră: echipa noastră a lucrat neîncetat și mult mai intens. În tot acest timp, am căutat și am găsit noi dovezi solide, imperios necesare pentru ca acest caz să fie redeschis, pe baza noilor descoperiri științifice pe care le-am obținut. În aceste momente, echipa finalizează ultimele detalii ale raportului, care urmează să fie depus la tribunal în cel mai scurt timp, o zi, două. Pentru a proteja corectitudinea demersului juridic, dorim să precizăm următoarele: nu vom răspunde la absolut nicio întrebare pe social media, în mass-media sau prin mesaje private. Detaliile tehnice și noile descoperiri sunt complet confidențiale în acest moment; nici măcar fratele Mădălinei nu cunoaște ce am descoperit, până când raportul nu devine oficial. Vom face un anunț public imediat ce dosarul va fi înregistrat oficial la instanță. Vă mulțumim pentru susținere!”, a transmis Mihaela Brooks.

Cine este Mihaela Brooks

Anunțul a stârnit imediat reacții în mediul online, mai ales că dosarul Mădălinei Manole este unul dintre cele mai controversate din ultimii ani. Deocamdată, conținutul noilor probe nu a fost făcut public, iar raportul despre care vorbește Mihaela Brooks nu a fost încă depus oficial la instanță.

Mihaela Brooks este cunoscută drept specialist în analiza investigațiilor criminale și profiler, fiind stabilită de mai mulți ani în Canada. De-a lungul timpului, aceasta a afirmat că a lucrat în domenii precum analiza criminalității, securitate și intelligence și că a continuat să studieze cazul Mădălinei Manole, convinsă că există elemente care merită reanalizate.

Rămâne de văzut dacă noile documente vor convinge magistrații să redeschidă oficial ancheta sau dacă verdictul stabilit în urmă cu 16 ani va rămâne neschimbat. Cert este că, la mai bine de un deceniu și jumătate de la moartea artistei, cazul Mădălinei Manole continuă să provoace emoție și controverse.

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