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Vlad Drăgulin, terorizat de fani. Ce a pățit în propria casă

De: Denisa Crăciun 16/07/2026 | 12:41
Vlad Drăgulin, terorizat de fani. Ce a pățit în propria casă
Vlad Drăgulin, incident în propria casă/ sursa foto: social media
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Vlad Drăgulin a avut parte de o experiență neplăcută. Actorul a împărtășit în mediul online că unul dintre fanii săi a întrecut măsura. Acesta s-a simțit în pericol, astfel că a scris un mesaj ferm: dacă se va mai repeta, va apela la ajutorul autorităților.

Vlad Drăgulin este unul dintre cei mai cunoscuți actori din România. Este foarte apreciat pentru rolurile de succes pe care le-a avut în diverse producții, dar și pentru stilul său prietenos și sincer de care a dat dovadă de-a lungul timpului. Recent, bărbatul a trecut printr-un moment de coșmar. Unul dintre fanii săi i-a invadat intimitatea, iar el a tras un semnal de alarmă în mediul online.

Ce a pățit Vlad Drăgulin

Actorul este foarte activ în mediul online, acolo unde are o comunitate impresionantă. Este prietenos cu fanii săi și interacționează adesea cu ei. Totuși, un incident l-a determinat să tragă un semnal de alarmă important și chiar să spună că va apela la poliție. Acesta a observat că unul dintre fanii lui a încercat să privească în interiorul locuinței prin geam.. Vlad Drăgulin spune pe pagina sa că un astfel de comportament nu este de acceptat.

De asemenea, el a explicat că oamenii care îl apreciază trebuie să îi respecte intimitatea. Dat fiind faptul că a avut parte de această experiență neplăcută, actorul a spus că va limita întâlnirile cu fanii în spațiul public.

Înțeleg perfect curiozitatea și mă bucur de fiecare dată când ne întâlnim în oraș, când facem o poză sau când schimbăm câteva vorbe. Dar casa mea este spațiul meu privat. Astăzi am surprins pe cineva încercând să se uite înăuntru pe geam. Asta nu este în regulă.

Faptul că sunt persoană publică nu înseamnă că renunț la dreptul la intimitate. Vă rog să respectați acest lucru și să nu veniți să vă uitați în locuința mea sau să îmi încălcați spațiul personal, a scris Vlad Drăgulin pe Instagram.

Vlad Drăgulin, incident în propria casă/ sursa foto: social media
Vlad Drăgulin, incident în propria casă/ sursa foto: social media

Actorul va sesiza autoritățile

Mesajul lui Vlad Drăgulin continuă și spune că dacă se va repeta incidentul va fi nevoit să solicite ajutorul autorităților. Totuși, speră să nu se mai întâmple, mai ales că el are o relație apropiată cu fanii.

Sper să nu se mai repete. Dacă totuși astfel de situații vor continua, voi fi nevoit să apelez la autorități pentru a-mi proteja intimitatea. Mulțumesc celor care înțeleg și respectă aceste limite, a încheiat actorul.

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