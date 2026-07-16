Andreea Bănică a făcut furori în mediul online. Cum arată în costum de baie la 48 de ani

Andreea Bănică a atras din nou toate privirile cu una dintre cele mai recente apariții din mediul online. Artista s-a fotografiat într-un costum de baie într-o nuanță intensă de roșu, iar imaginile au fost rapid remarcate de admiratori.

În spatele formei fizice de invidiat se află însă multă disciplină. Vedea a mărturisit că acordă o atenție deosebită stilului de viață și depune efort constant pentru a-și păstra silueta.

Cu o carieră construită de-a lungul mai multor decenii, Andreea Bănică rămâne una dintre figurile cunoscute ale muzicii pop românești. Artista și-a câștigat popularitatea încă de la începutul anilor 2000, când melodiile sale au ajuns rapid în atenția publicului și i-au adus un număr impresionant de admiratori.

Anii au trecut, însă succesul său a continuat, iar legătura cu fanii a rămas la fel de puternică. Dincolo de realizările profesionale, Andreea Bănică se bucură și de o viață personală împlinită, având alături o familie care reprezintă una dintre cele mai importante surse de fericire pentru ea.

Vedeta a renunțat la unele plăceri culinare pentru siluetă

Andreea Bănică a atras din nou atenția publicului după ce a împărtășit pe rețelele sociale câteva imagini în care apare într-un costum de baie spectaculos.

Artista a ales un model din două piese, într-o nuanță puternică de roșu. Totodată, apariția sa a fost apreciată imediat de cei care o urmăresc. Dincolo de ținuta aleasă, mesajul transmis alături de fotografii a fost cel care a stârnit interesul fanilor.

Vedeta a explicat că nu a urmărit niciodată să ascundă trecerea anilor sau să creeze imaginea unei persoane fără vârstă, ci a preferat să aibă grijă de sănătatea și forma sa fizică. Pentru a-și menține silueta, artista a recunoscut că este nevoie de consecvență, de alegeri alimentare echilibrate și de multă disciplină în ceea ce privește sportul și mișcarea.

„48 de ani. Și nu m-am trezit așa într-o dimineață. În spatele unei fotografii sunt sute de alegeri: zile în care am mers la sală fără chef, mese la care am spus NU tentațiilor, analize și grija pentru sănătate, disciplină atunci când motivația lipsea. Nu încerc să fiu mai tânără! Încerc doar să fiu cea mai bună versiune a mea, la vârsta pe care o am. Cred că fiecare femeie merită asta. Nu am avut niciodată corpul perfect. Am avut însă ambiția să nu renunț la el, pentru că fiecare kilogram dat jos, fiecare antrenament, fiecare alegere sănătoasă înseamnă respect față de mine”, a scris Andreea Bănică, pe Instagram.

„Mă lupt doar cu nepăsarea”

Artista a vorbit și despre provocările pe care le întâmpină atunci când vine vorba despre propria disciplină. Andreea Bănică a mărturisit că cea mai dificilă confruntare este, de multe ori, cea cu propria persoană, încercând să nu cadă în rutină sau lipsă de motivație.

Vedeta este conștientă că, atunci când renunți la consecvență, lucrurile se pot schimba rapid și este mult mai greu să revii la obiceiurile care te ajută să te menții în formă.

„Nu mă lupt cu timpul! Mă lupt doar cu nepăsarea. În ziua în care încetezi să ai grijă de tine, începi să te pierzi pe tine. Eu cred că aceasta e adevărata frumusețe. Nu încerc să păcălesc vârsta. Încerc doar să îmi respect corpul, să îl îngrijesc, să-l mențin sănătos și să îi mulțumesc pentru tot ce face pentru mine, în fiecare zi”, a adăugat vedeta.

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