Vlad Drăgulin a fost înconjurat de tentații, dar cardul a rămas neatins. Malone din „Băieți de oraș” a luat la verificat magazinele din mall!

Vlad Drăgulin este unul dintre cei mai haioși actori de comedie din România și unul dintre prietenii apropiați ai lui Mihai Bendeac (colosul umorului românesc). Iată-l surprins de CANCAN.RO la o activitate cât se poate de serioasă pentru un actor de comedie: shoppingul de țoale. Și nu oriunde, ci la mall, unde Malone e ca la el acasă. Ce și-a luat, ce-a probat, avem poze și detalii cu ținuta de mare angajament a lui Malone.

Vlad Drăgulin declara AICI că multe din hainele purtate în filmul „Băieți de oraș”sunt din propria lui garderobă și că, de altfel, el s-ar îmbrăca în multe din „costumele” pe care le poartă ”țăcănitul de Malone”, cum i-ar zice Roby Roberto.

În galeria de imagini de azi se confirmă declarația. Vlad Drăgulin poartă un tricou decoltat și o cămașă mov (culoarea puterii :D), cu ochelarii de soare atârnați sexy pe tricou. La sud vedem o pereche de blugi trei sferturi, sau mai degrabă șapte optimi, care îi ajung până la șosetele albe ridicate meseriaș pe gambe, apoi vin pantofii sport numai buni pentru câteva mii de pași prin mall.

Dar cireașa de pe tort este fără îndoială rucsacul, o minunăție gri cu o gură de monstru, o ditamai geanta stil cucu-bau, care te face să râzi. Pare genul de rucsac pe care îl poartă fanii Stranger Things ca să se dea mari prin curtea gimnaziului.

Drăgulin e serios ca un mistery shopper ieșit să testeze abilitățile angajaților din magazinele de haine. Dacă nu râzi ai două puncte în minus! Evident, pe cei din magazine nu-i ajută nici figura impasibilă, de mega-star a lui Malone, care pare că se gândește la o problemă dificilă de trigonometrie, atât de încruntat este. De fapt, probabil se gândește dacă retro-pantalonii scurți roșii s-ar potrivi cu un capot de culoarea muștarului.

Până la urmă, cu toate că intră în mai multe magazine și chiar probează foarte multe ținute, Drăgulin nu cumpără nimic. E posibil să facă un fel de scouting de costume, deci se lucrează la ceva nou? Sau pur și simplu pregătește încă o doză de cringe pentru emisiunea lui cu Speak, „Oleacă di cringi”? Rămâne de văzut.

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