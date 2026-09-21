Cei șase membri ai familiei regale care riscă să-și piardă titlurile când Prințul William va deveni rege

Prințul William va avea o abordare strictă în privința membrilor activi ai familiei regale atunci când va deveni rege, susține un expert. Acesta a mărturisit și că șase membri riscă să-și piardă titlurile după încoronarea prințului de Wales. Află despre cine este vorba în rândurile următoare!

Familia Regală și întoarcerea ducilor de Sussex

Prințul William ar putea reduce dimensiunea Familiei Regale atunci când va deveni rege, iar cel puțin șase membri ai acesteia ar putea risca să-și piardă titlurile.

Revenirea ducilor de Sussex în urmă cu o lună a adus un nou val de probleme pentru Firmă, care a încercat să își continue activitatea în mod normal și să rămână devotată Coroanei.

Reîntoarcerea în Regatul Unit a Prințului Harry și a lui Meghan Markle a alimentat speranțele privind o posibilă împăcare între familia Sussex și ceilalți membri ai familiei regale. Cu toate acestea, mai mulți comentatori regali au remarcat reticența lui William de a-și ierta fratele.

Harry și Meghan pot rămâne fără titluri

Un comentator regal susține că nu doar că le va fi extrem de greu lui Harry și lui Meghan să repare ruptura dintre ei și Prințul de Wales, dar este posibil și ca William să le retragă titlurile atunci când va deveni rege.

Această măsură s-ar putea aplica și în cazul titlurilor deținute de copiii lor, adică nepoții lui William și Kate, alături de titlurile altor doi membri ai familiei regale.

Membrii care riscă să-și piardă titlurile

Expertul regal Richard Fitzwilliams a declarat că, dacă William ar decide să retragă titlurile regale, acestea ar putea fi cele ale Prințului Harry, Meghan Markle, Prințului Archie și Prințesei Lilibet. Pe listă se mai află și Prințesele Beatrice și Eugenie, ultimele două fiind fiicele prințului căzut în dizgrație Edward, în urma scandalului legat de Jeffrey Epstein.

„Atâta timp cât ruptura dintre William și ei persistă, iar cei doi frați, potrivit informațiilor apărute, nu au mai vorbit de ani de zile, rămâne posibilitatea ca, atunci când va deveni rege, să reducă dimensiunea Familiei Regale”, susține Richard Fitzwilliams, potrivit publicației The Express. „Ei și copiii lor, precum și Beatrice și Eugenie, și-ar putea pierde titlurile. Acest lucru le-ar reduce atractivitatea, deși nu și, cel puțin pentru o perioadă considerabilă, vizibilitatea publică”, a mai adăugat Fitzwilliams.

Familia Regală, deranjată de Earl Spencer

Informațiile apar în contextul în care membrii familiei regale au intrat într-un schimb de replici cu unchiul lui William și Harry, Earl Spencer, în legătură cu noua sa carte despre Prințesa Diana.

Potrivit BBC, contele a susținut că relația dintre presă și Prințul Harry și Meghan Markle „amintește” de modul în care jurnaliștii s-au comportat cu sora sa, regretata Prințesă Diana.

În plus, Earl l-a acuzat pe rege că încearcă să îl facă să se îndoiască de propria percepție, în urma reacției Palatului Buckingham la afirmațiile potrivit cărora Charles ar fi spus „o vom uita destul de repede” după moartea Dianei.

„Deși, din principiu, nu comentăm cărțile, Majestatea Sa este conștient că durerea provocată de pierderea unui frate poate întuneca rațiunea, poate afecta judecata și poate influența memoria în moduri pe care ceilalți nu le înțeleg, chiar și la mulți ani după o astfel de pierdere”, a fost reacția Palatului Buckingham.

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