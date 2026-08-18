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David Popovici își protejează „comoara” în America! Strategia care îi poate aduce campionului aur și în afara bazinului

De: Keva Iosif 18/08/2026 | 05:50
David Popovici își protejează „comoara” în America! Strategia care îi poate aduce campionului aur și în afara bazinului
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David Popovici este din nou pe val, cu victorii și medalii care îl țin în liga mare a natației mondiale. Dar, în timp ce adversarii încearcă să-l prindă din urmă în bazin, românul nostru pare să fi fost cu câteva lungimi înainte și la capitolul business. CANCAN.RO a descoperit că David și-a pus la adăpost în Statele Unite una dintre cele mai valoroase „comori” ale sale: brandul! 

David Popovici a ales România atunci când unele dintre cele mai mari universități din Statele Unite i-au deschis ușile, însă peste Ocean și-a pus la adăpost ceva extrem de prețios: propriul nume.

CANCAN.RO a descoperit că înotătorul și-a protejat în America nu una, ci două mărci, iar lista domeniilor pentru care și-a rezervat drepturile merge mult dincolo de posibilitatea comercializării de costume de baie și ochelari de înot. În acte apar inclusiv jocuri video și realitatea virtuală. Cu alte cuvinte, aurul din bazin i-ar putea aduce, în timp, aur și în business.

David Popovici a povestit recent că America a reprezentat pentru el un vis încă din copilărie. Îi urmărea pe Michael Phelps și Ryan Lochte, iar după Jocurile Olimpice de la Tokyo a primit oferte de la unele dintre cele mai cunoscute universități din SUA. Stanford, Harvard, USC sau Florida l-au vrut peste Ocean, însă românul și-a ales echipa și a rămas acasă.

„Toate ușile îmi erau deschise”, a povestit campionul în interviul acordat presei italiene. În bazin, decizia lui a fost însă clară: România!

David Popovici/ Sursă: Inquam Photos / Colette Rochefort

În afara bazinului însă, David a gândit încă de atunci la scară internațională. Așa că și-a pus numele ”la adăpost”

Documentele din Statele Unite arată că numele DAVID POPOVICI beneficiază de protecție ca marcă înregistrată în America. Cererea a fost depusă cu numărul 97272676, iar înregistrarea federală a primit numărul 7.118.482.


Și nu este singura.

În aceeași zi a fost depusă o a doua cerere, de această dată pentru CHLORINEDADDY, nickname pe care David îl folosește și în mediul online. Solicitantul apare, din nou, ca fiind David Popovici, din București.

Sub marca DAVID POPOVICI apar și categorii care includ jocuri video, programe pentru jocuri, software interactiv, produse multimedia destinate gamingului și căști de realitate virtuală. Separat, protecția acoperă și o zonă extinsă de îmbrăcăminte: tricouri, hanorace, pantaloni, jeanși, șepci, încălțăminte sport și alte produse.

Mai există și o a treia direcție: servicii legate de sport, de la organizarea competițiilor până la activități și evenimente sportive.

Asta nu înseamnă că David pregătește un joc video sau că urmează să lanseze căști VR. Înregistrarea unor asemenea categorii îi permite însă să-și protejeze brandul și în aceste domenii și îi lasă deschisă posibilitatea de a-l exploata comercial în viitor.

Cu alte cuvinte, David Popovici nu și-a protejat doar numele unui înotător. Și-a protejat numele unui posibil brand global… în devenire.

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