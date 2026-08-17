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SNIK joacă tare cartea băiatului „sărac”, în plin flirt cu Andreea Bostănică! CANCAN.RO i-a numărat banii și surpriza e mare de tot

De: Keva Iosif 17/08/2026 | 20:50
SNIK joacă tare cartea băiatului „sărac”, în plin flirt cu Andreea Bostănică! CANCAN.RO i-a numărat banii și surpriza e mare de tot
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Andreea Bostănică și SNIK au reușit să aprindă tot internetul fără să spună răspicat că formează un cuplu. Apariții împreună, tachinări și suficiente „coincidențe” cât să-i pună pe urmăritori pe jar. Iar vloggerul pare să fi găsit și strategia perfectă de cucerire: cartea băiatului modest, care se întreabă dacă frumoasa influenceriță, abonată a luxului,  l-ar plăcea chiar și „așa sărac”. Însă CANCAN.RO a deschis bilanțurile și a numărat sursele de venit ale lui SNIK, iar sărăcia despre care vorbește  influencerul este doar o glumă… sau un test, cine știe! 

SNIK, pe numele său real Kevin-Lucian Zuld, nu trăiește doar din vizualizările de pe YouTube. În jurul imaginii sale s-a construit, în timp, un mic ”ecosistem” în materie de online: reclame, colaborări comerciale, produse cu propriul brand și firme prin care încasează venituri considerabile.

Iar cifrele arată că vloggerul care se teme, în glumă, că Andreea Bostănică l-ar putea considera prea „sărac” ca să-i fie iubit, nu are niciun motiv să-și facă griji.

„Sărăcia” lui SNIK: aproape 1 milion de lei profit într-un singur an

Cea mai clară radiografie a banilor lui vine din bilanțul SNIK MEDIA SRL, principala sa companie. În 2025, firma a raportat o cifră de afaceri de aproximativ 1,31 milioane de lei, iar profitul net a ajuns la nu mai puțin de 890.918 lei.

Cu alte cuvinte, compania lui SNIK a rămas, după cheltuieli și taxe, cu o medie de aproximativ 74.000 de lei profit pentru fiecare lună a anului. Și 2025 nu este o excepție.

SNIK MEDIA a raportat profit în fiecare an începând din 2021. Adunate, profiturile companiei din perioada 2021–2025 ajung la aproximativ 2,15 milioane de lei.

Vloggerul mai apare și în spatele SNIK PRIME SRL, o a doua societate care a produs, în anii cu activitate, încă peste 200.000 de lei profit cumulat. La o socoteală simplă, firmele lui au produs până acum aproape 2,4 milioane de lei profit net.

Important de precizat: suma nu reprezintă automat averea sa personală. O parte dintre bani pot fi rămași în firme, reinvestiți sau distribuiți ulterior. Dar cifrele sunt suficiente pentru a arăta că „băiatul sărac” din glumele sale este, cel puțin financiar, într-o formă foarte bună.

Canalul principal al lui SNIK a trecut de două milioane de abonați și a strâns sute de milioane de vizualizări. Asta înseamnă venituri constante din publicitatea YouTube, însă AdSense-ul este doar o parte din poveste.

SNIK are și abonamente plătite pentru membri, iar în jurul canalului principal gravitează și alte proiecte video. Estimările platformelor de analiză îi plasează veniturile lunare din YouTube la câteva mii de dolari, în funcție de perioada analizată și de numărul de vizualizări.

Sumele exacte nu sunt publice, însă bilanțurile firmelor arată că adevărata forță financiară pare să vină din combinația dintre audiență și contractele comerciale construite în jurul ei.

Reclame, coduri de reducere și haine cu SNIK pe piept

Instagramul lui SNIK este și el monetizat. Influencerul are peste jumătate de milion de urmăritori și publică periodic campanii comerciale. De-a lungul timpului, a promovat multe branduri folosind inclusiv coduri de reducere.

Nu știm cât valorează fiecare contract și nici ce procent primește din vânzările generate prin codurile sale. Dar pentru un creator cu audiența lui, colaborările de brand reprezintă, în mod firesc, una dintre sursele importante de venit.
Și numele SNIK a fost transformat și în produs.

Există o colecție de tricouri, hanorace și alte articole vestimentare care îi poartă numele, comercializate online. Nici aici contractul nu este public, însă este încă un canal prin care notorietatea vloggerului poate fi transformată în bani.

Pe lângă internet, SNIK a bifat și apariții în televiziune și film, inclusiv în proiecte PRO TV și în lungmetrajul „Transilvanian Ninja”.

Toate cifrele devin cu atât mai interesante în contextul apropierii dintre SNIK și Andreea Bostănică.
Cei doi au alimentat în ultima perioadă zvonurile unei relații prin aparițiile lor împreună, însă au evitat să pună public o etichetă clară pe poveste.

Andreea a păstrat misterul și a transmis că lucrurile țin de viața ei personală și că, la momentul potrivit, adevărul va ieși la iveală.

Între timp, SNIK a ales autoironia și s-a întrebat într-un vlog dacă influencerița l-ar plăcea chiar și „așa sărac”.
Doar că bilanțurile lui spun altceva.

Cele două firme ale sale au adunat, în anii de activitate, aproximativ 2,4 milioane de lei profit net, echivalentul a aproape 480.000 de euro, iar numai în 2025 SNIK MEDIA a pus pe hârtie aproape 900.000 de lei profit. Dacă mai adăugăm YouTube-ul, reclamele și celelalte colaborări comerciale, e clar că vloggerul e pe cai mari când vine vorba de bani și poate susține stilul de viață al Andreei Bostănică.

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