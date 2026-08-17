Acasă » Știri » Nu e o glumă! Cât a plătit un turist pentru o singură roșie la un restaurant din Mykonos

Nu e o glumă! Cât a plătit un turist pentru o singură roșie la un restaurant din Mykonos

De: Andreea Stăncescu 17/08/2026 | 20:38
Nu e o glumă! Cât a plătit un turist pentru o singură roșie la un restaurant din Mykonos
Nu e o glumă! Cât a plătit un turist pentru o singură roșie la un restaurant din Mykonos
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Mykonos este una dintre cele mai populare destinații din Grecia, iar numeroși turiști aleg anual insula pentru plajele spectaculoase, atmosfera exclusivistă și restaurantele elegante. Totuși, un turist a avut parte de un adevărat șoc atunci când a primit nota de plată după ce a comandat un singur produs. Prețul pentru o roșie a fost uimitor.

În mod obișnuit, prețurile din Mykonos sunt mai ridicate decât în multe dintre celelalte insule grecești. Destinația este cunoscută pentru restaurantele exclusiviste, hotelurile de lux și beach barurile premium, astfel că turiștii se pot aștepta la costuri mai mari pentru mâncare, băuturi și servicii. Însă exemplu de astăzi este unul neașteptat.

O roșie a costat 20 de euro în Mykonos

Suma achitată pentru leguma aparent banală a atras atenția tocmai prin diferența uriașă dintre produs și preț. Pentru mulți turiști, 20 de euro reprezintă o sumă importantă chiar și atunci când este vorba despre o masă într-un restaurant de lux, iar costul unei singure roșii poate părea greu de justificat.

În perioada verii, insula devine una dintre cele mai aglomerate destinații elene, iar tarifele pot varia considerabil de la un local la altul. Experiența turistului arată cât de important este ca vizitatorii să fie atenți la meniuri și la prețurile afișate înainte de a comanda.

Într-o destinație precum Mykonos, unde costurile pot fi mult peste media întâlnită în alte stațiuni din Grecia, chiar și produsele simple pot ajunge să aibă prețuri neașteptate.

Sursa foto: Tiktok

Cazul roșiei de 20 de euro a devenit astfel un exemplu al tarifelor care pot surprinde turiștii aflați pe insulă. Deși insula oferă numeroase experiențe exclusiviste și este asociată cu luxul, prețul unui singur aliment poate ridica semne de întrebare pentru cei care nu se așteaptă la astfel de costuri.

CITEȘTE ȘI: Cât costă benzina și motorina în Turcia. Dan Negru, uimit de prețul afișat: „Nu sunt dușmanul poporului”

Locul din Spania unde sunt 0 grade vara! Ai nevoie de geacă în mijlocul verii

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cele 3 zodii care își schimbă destinul până pe 23 august 2026. Acești nativi sunt favoriții Universului!
Știri
Cele 3 zodii care își schimbă destinul până pe 23 august 2026. Acești nativi sunt favoriții Universului!
Nu e banc! O familie de români aflată în vacanță, în Grecia, a dormit cu mașina în casă
Știri
Nu e banc! O familie de români aflată în vacanță, în Grecia, a dormit cu mașina în casă
A făcut GRĂTAR și a ajuns într-o situație neașteptată! Ce a pățit un turist în Creta
Mediafax
A făcut GRĂTAR și a ajuns într-o situație neașteptată! Ce a pățit un...
Fritz se ține cu dinții de scaunul de primar, după decizia CCR: “Drumul meu continuă la CEDO”
Gandul.ro
Fritz se ține cu dinții de scaunul de primar, după decizia CCR: “Drumul...
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală:...
Un argeşean riscă închisoarea după ce a ucis un șarpe în propria locuință. Cum a ajuns să aibă probleme cu legea
Adevarul
Un argeşean riscă închisoarea după ce a ucis un șarpe în propria locuință....
Doi români au mers 100 de kilometri pe o autostradă din Italia cu fiul mort în mașină
Digi24
Doi români au mers 100 de kilometri pe o autostradă din Italia cu...
Hackerul „Virus”, condamnat în SUA în dosarul Gozi, PRINS la Sinaia cu plăcuțe diplomatice FALSE
Mediafax
Hackerul „Virus”, condamnat în SUA în dosarul Gozi, PRINS la Sinaia cu plăcuțe...
Parteneri
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez au semnat un contract prenupțial. Ce se întâmplă cu averea lor în cazul unui divorț
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez au semnat un contract prenupțial. Ce se întâmplă cu averea...
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Prosport.ro
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Vali Vijelie, protagonistul unui scandal conjugal! Care este motivul pentru care amanta i-a sunat soția
Click.ro
Vali Vijelie, protagonistul unui scandal conjugal! Care este motivul pentru care amanta i-a sunat soția
Hacker inventiv, prins în Sinaia cu numere de înmatriculare diplomatice: Șoferul avea montat un sistem prin care plăcuțele se roteau
Digi 24
Hacker inventiv, prins în Sinaia cu numere de înmatriculare diplomatice: Șoferul avea montat un sistem...
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă și cine a sunat la urgențe
Digi24
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă și cine...
Cum arată Ferrari CZ26, cel mai nou model UNICAT realizat de italieni?
Promotor.ro
Cum arată Ferrari CZ26, cel mai nou model UNICAT realizat de italieni?
BANCUL ZILEI. Mesaj pe ușa unui vecin: Felicitări! Nu știu ce-i faci soției tale…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mesaj pe ușa unui vecin: Felicitări! Nu știu ce-i faci soției tale…
Patru medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Informatică
go4it.ro
Patru medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Informatică
De ce Carol al II-lea nu a putut salva România?
Descopera.ro
De ce Carol al II-lea nu a putut salva România?
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Fritz se ține cu dinții de scaunul de primar, după decizia CCR: “Drumul meu continuă la CEDO”
Gandul.ro
Fritz se ține cu dinții de scaunul de primar, după decizia CCR: “Drumul meu continuă...
Tags:
ULTIMA ORĂ
SNIK joacă tare cartea băiatului „sărac”, în plin flirt cu Andreea Bostănică! CANCAN.RO i-a ...
SNIK joacă tare cartea băiatului „sărac”, în plin flirt cu Andreea Bostănică! CANCAN.RO i-a numărat banii și surpriza e mare de tot
Cele 3 zodii care își schimbă destinul până pe 23 august 2026. Acești nativi sunt favoriții Universului!
Cele 3 zodii care își schimbă destinul până pe 23 august 2026. Acești nativi sunt favoriții Universului!
Nu e banc! O familie de români aflată în vacanță, în Grecia, a dormit cu mașina în casă
Nu e banc! O familie de români aflată în vacanță, în Grecia, a dormit cu mașina în casă
Fostul concurent de la Survivor intră în casa Mireasa! Decizia care i-a surprins pe fani
Fostul concurent de la Survivor intră în casa Mireasa! Decizia care i-a surprins pe fani
Cum a fost surprins David Popovici alături de iubita lui, după victoria de la Campionatele Europene: ...
Cum a fost surprins David Popovici alături de iubita lui, după victoria de la Campionatele Europene: ”Îmi cer scuze”
Ce mesaj a primit Jador de la o fană. A făcut totul public: ”Mă lasă nevastă-mea numai dacă îmi ...
Ce mesaj a primit Jador de la o fană. A făcut totul public: ”Mă lasă nevastă-mea numai dacă îmi dai bani”
Vezi toate știrile