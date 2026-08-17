Nu e banc! O familie de români aflată în vacanță, în Grecia, a dormit cu mașina în casă

O familie de români a avut parte de o situație greu de imaginat în timpul vacanței din Grecia. Turiștii au ajuns să își vadă camera de cazare grav avariată după ce un autoturism a intrat direct în clădire.

La volan s-a aflat un cetățean bulgar trecut de 80 de ani, care ar fi încurcat pedalele și ar fi apăsat accelerația în locul frânei. Mașina a lovit clădirea cu putere, iar impactul a provocat distrugeri importante în zona dormitorului în care erau cazați românii.

Turiștii români au mașina în dormitor

În urma coliziunii, o parte din peretele camerei s-a prăbușit, iar autoturismul a rămas blocat în clădire. Bagajele turiștilor au fost acoperite de bucăți de zid și moloz, iar camera în care trebuiau să se odihnească s-a transformat într-un adevărat șantier.

„Am plecat din șantier și, aparent, tot în șantier am ajuns… Ca să înțelegeți norocul meu, dragilor, au intrat cu mașina în casă. Am plecat din șantier și am ajuns la moloz. Cam așa arată bagajele. Să ne recazeze la 9 kilometri de aici și nu-mi convine”, a povestit românul.

Unul dintre membrii familiei a făcut publică situația pe rețelele sociale și a prezentat imagini de la fața locului. Potrivit acestuia, turiștii au primit propunerea de a fi mutați într-o altă unitate de cazare, situată la aproximativ nouă kilometri distanță, însă au refuzat această variantă, considerând că nu este ceea ce au plătit.

Situația a devenit și mai complicată deoarece autoturismul nu a fost scos imediat din clădire. La o zi de la producerea incidentului, mașina se afla încă în peretele imobilului, iar familia era nevoită să gestioneze urmările accidentului.

Intervenția autorităților ar fi fost întârziată și de alte situații urgente din zonă. În această perioadă, echipele de intervenție sunt mobilizate pentru problemele provocate de incendiile izbucnite într-o stațiune apropiată.

„Astăzi trebuia să vină poliția ca să mute mașina din cazarea pe care noi am plătit-o… Un om de 80 și ceva de ani, mai exact un bulgar, în loc să apese frâna, a apăsat accelerația… Stăm cu mașina în casă”, a mai spus acesta.

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