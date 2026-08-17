Fostul concurent de la Survivor intră în casa Mireasa! Decizia care i-a surprins pe fani

Noul sezon al emisiunii „Mireasa” vine cu o apariție care poate da peste cap liniștea din casa matrimonială. Un fost concurent de la „Survivor” a lăsat jungla în urmă și a intrat într-o competiție în care miza este mult mai personală: să-și găsească femeia alături de care să-și întemeieze o familie. Iar dacă experiențele sale din trecut sunt un indiciu, concurența se anunță aprigă.

Este vorba despre Andrei Beleuț, în vârstă de 34 de ani, originar din Pitești. După experiența de la „Survivor”, acesta revine pe micul ecran într-un context complet diferit și intră în casa „Mireasa” cu un scop foarte clar: își dorește o relație serioasă.

Andrei Beleuț de la Survivor își caută iubită la „Mireasa”

Noua apariție a fost una dintre surprizele sezonului, mai ales că publicul îl asociază cu aventura, probele dificile și atmosfera dură din competiția de supraviețuire. Acum însă, provocarea este alta. Nu mai trebuie să reziste în junglă, ci să reziste tentațiilor din casa iubirii.

Andrei Beleuț și-a făcut deja cunoscută filosofia atunci când vine vorba despre femei. În trecut, fostul Războinic a explicat faptul că, în opinia lui, există câteva lucruri esențiale pentru ca o femeie să fie fericită într-o relație. Mai mult, acesta are chiar și o metodă proprie de cucerire, pe care a botezat-o „regula 101”.

„O femeie are nevoie de trei chestii să fie fericită: să râdă mereu, să fie ascultată și să fie respectată. Dacă ai făcut-o să râdă… La mine, de exemplu, 101 funcționează. Ce înseamnă 101? Regula lui Beleuț Andrei. 101 trandafiri. 101 trandafiri m-au ajutat să cuceresc mereu“, a declarat Andrei Beleuț într-un interviu difuzat la Survivor – Povești din junglă.

101 trandafiri, arma secretă?

Dacă alți bărbați mizează pe replici spectaculoase sau gesturi spontane, fostul concurent de la „Survivor” are propria rețetă. Un buchet de 101 trandafiri este, potrivit spuselor sale, gestul care l-a ajutat să-și cucerească partenerele.

Rămâne de văzut dacă strategia va funcționa și în noul sezon „Mireasa”. Cert este că fostul Războinic nu a venit în casa iubirii doar pentru aventură: își dorește să-și găsească jumătatea și să facă pasul către o familie.

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