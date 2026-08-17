Ce mesaj a primit Jador de la o fană. A făcut totul public: ”Mă lasă nevastă-mea numai dacă îmi dai bani”

Jador s-a trezit cu un mesaj care l-a lăsat, cel puțin pentru câteva clipe, fără replică! O admiratoare a intrat în conversație fără menajamente și i-a făcut manelistului o propunere intimă, întrebându-l dacă vrea să se întâlnească și să facă „prostioare”.

Mesajele private ale vedetelor pot ascunde uneori adevărate bombe, iar Jador tocmai a scos la lumină una dintre ele. O femeie i-ar fi scris pe TikTok, l-ar fi întrebat unde se află, după care a renunțat complet la orice urmă de mister.

„Ce faci? Ești în Baia Mare sau în Satu Mare, vrei să ne vedem în seara asta, să facem niște p&$##$%e?”, i-a scris fana.

Ce i-a răspuns Jador

Propunerea nu a rămas în privat. Manelistul a distribuit conversația în mediul online, semn că mesajul primit l-a amuzat teribil. În loc să reacționeze nervos sau să ignore mesajul, cântărețul a ales ironia. Și-a băgat soția în „schemă” și a oferit un răspuns care a întors situația în glumă.

„Mă lasă nevastă-mea numa’ dacă îmi dai bani”, a răspuns Jador.

Replica manelistului vine în contextul în care acesta este căsătorit cu Oana Ciocan. Cei doi au și un copil, iar Jador a vorbit în repetate rânduri despre schimbările pe care le-a adus viața de familie.

O adolescentă de 15 ani susține că i-a făcut avansuri

Numele lui Jador a mai apărut în trecut în controverse legate de conversații purtate în mediul virtual. Mai multe tinere au susținut, pentru CANCAN.RO, că artistul le-ar fi făcut avansuri și le-ar fi transmis mesaje pe care acestea le-au considerat nepotrivite.

Una dintre tinere ar fi intrat inițial în vorbă cu Jador după ce i-a trimis o filmare în care interpreta o melodie a artistului. Mesajul era însoțit de o declarație prin care îi transmitea cât de mult îi apreciază muzica. Conversația ar fi continuat cu mai multe schimburi de mesaje, după care tânăra ar fi susținut că interacțiunea a luat o turnură neașteptată.

„A spus că vrea să ne ia pe toate trei, că nu o să-i facem față și o să-l rugăm să se oprească. Niște chestii scârboase”, a spus o tânără de doar 15 ani.

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