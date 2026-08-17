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Mihai Bobonete, de nerecunoscut după ce a slăbit considerabil: ”Credeam că e Smiley în prima poză”

De: Simona Vlad 17/08/2026 | 18:41
Mihai Bobonete, de nerecunoscut după ce a slăbit considerabil: ”Credeam că e Smiley în prima poză”
Sursa foto: Social media
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Mihai Bobonete și-a surprins fanii cu o schimbare spectaculoasă de look. Actorul a publicat în mediul online două fotografii în care apare vizibil schimbat, iar urmăritorii au remarcat imediat transformarea sa fizică.

Pe lângă faptul că a slăbit considerabil, vedeta a optat pentru o tunsoare diferită și și-a lăsat barbă și cioc. Fotografiile au fost realizate într-o zi importantă pentru Bobonete, când actorul a semnat actele prin care a devenit acționar al Universității Craiova.

Mihai Bobonete, schimbare radicală de look

Actorul din „Las Fierbinți” pare aproape de nerecunoscut în cele mai recente imagini publicate pe rețelele de socializare. Kilogramele în minus, noua tunsoare și barba au schimbat vizibil aspectul lui Mihai Bobonete. Fanii nu au trecut cu vederea transformarea și au reacționat imediat în secțiunea de comentarii. Unii dintre ei au făcut chiar glume pe seama noii sale înfățișări.

„Bobiță, tu ești în poză, bre?”, „Credeam că e Smiley în prima poză”, „Ți-am dat follow pentru că ai slăbit”, „Îmi place noul look” și „Vine Bobiță și se duce și barba” sunt câteva dintre reacțiile primite de actor.

Mihai Bobonete a devenit acționar la Universitatea Craiova

Actorul a semnat documentele prin care a devenit acționar al Universității Craiova chiar într-o zi specială pentru club. Echipa din Oltenia a reușit să o învingă pe KuPS Kuopio cu scorul de 2-1 și să se califice în play-off-ul Europa League. În următoarea fază a competiției, Universitatea Craiova urmează să întâlnească formația Ararat-Armenia, miza fiind calificarea în grupa unică a Europa League.

Bobonete a ajuns pe stadionul „Ion Oblemenco”, unde a semnat actele alături de finanțatorul Mihai Rotaru. Actorul a vorbit apoi, pe rețelele de socializare, despre emoția pe care a trăit-o în momentul în care a devenit oficial acționar al clubului.

„De astăzi sunt acționar la Universitatea Craiova”

Bobonete nu și-a ascuns pasiunea pentru echipa olteană și a transmis un mesaj emoționant după semnarea documentelor. Actorul a vorbit despre legătura sa cu Universitatea Craiova și despre ceea ce înseamnă pentru el să facă parte oficial din proiectul clubului.

„Astăzi e o zi mare, de meci important și pentru toată suflarea oltenească, iar pentru mine este Ziua Z pentru că de astăzi sunt acționar la Universitatea Craiova”, a transmis Bobonete.

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