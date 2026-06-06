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Jador și-a pus sufletul pe tavă pentru Oana Ciocan. Ce a spus despre soția lui

De: Emanuela Cristescu 06/06/2026 | 19:57
Jador și-a pus sufletul pe tavă pentru Oana Ciocan. Ce a spus despre soția lui
Jador. Sursa foto Social media
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Manelistul Jador (31 de ani) a făcut o declarație neașteptată despre femeia care i-a dăruit un copil, Oana Ciocan. Deși de-a lungul timpului au fost înconjurați de zvonuri și speculații, artistul a ales acum să spună lucrurilor pe nume într-un mod extrem de direct.

Deși în trecut relația lor a fost intens comentată, cu zvonuri despre despărțiri și împăcări la loc comanda, acum lucrurile par să fi intrat pe un alt făgaș. Iar Jador nu doar că nu se ferește să recunoască asta, dar o spune apăsat, fără echivoc.

„E viața mea. O iubesc cel mai mult din lume. Nu iubesc pe nimeni mai mult, în lume, decât pe ea. (n.r. Ce te atrage la ea?) Tot. Îmi place de ea de mor”, a spus cântărețul.

Iubita lui Jador a făcut o declarație neașteptată

În paralel cu declarațiile lui Jador, Oana Ciocan a surprins după ce a spus că vrea să dispară o perioadă din social media. Nu a stabilit încă exact când va face pauza, dar intenția ei a atras imediat atenția. Partenera manelistului a mărturisit că timpul petrecut pe telefon îi consumă prea multă energie și că are alte lucruri mai importante de făcut.

Jador și Oana Ciocan
Jador și Oana Ciocan. Sursa foto Social media

„Consider că social media, folosită în mod greșit, poate deveni dăunătoare. De multe ori, ne consumă mai mult decât ne dă înapoi… timp, energie, atenție. Din acest motiv cred că este necesară, din când în când, o pauză reală, o deconectare.

M-am gândit serios să încerc și eu o astfel de pauză, timp de două săptămâni. Nu am stabilit încă perioada exact, dar știu că vreau să fac asta și sunt curioasă ce efecte pozitive va avea asupra mea. Voi ce părere aveți? Credeți că o astfel de deconectare ajută sau nu?”, a spus Oana Ciocan.

Reacțiile au explodat imediat, iar părerile s-au împărțit rapid! O parte dintre fani o susțin și spun că ar avea nevoie de o pauză, în timp ce alții consideră că, fiind persoană publică, i-ar fi greu să stea departe de social media.

VEZI ȘI: Cum încearcă Jador să o împace pe Oana Ciocan, după anunțul divorțului. N-au rezistat prea mult despărțiți

La ce intervenție a fost supus Jador. Și-a alarmat fanii cu imaginea de pe patul de spital! Ce s-a întâmplat cu artistul, de fapt

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