Cum încearcă Jador să o împace pe Oana Ciocan, după anunțul divorțului. N-au rezistat prea mult despărțiți

Când Jador iese public și declară că s-a tras linie peste relația cu Oana Ciocan, te-ai aștepta să fie finalul. Să nu existe întoarceri ori „episoade” bonus. Artistul a spus clar, despărțirea e definitivă, fără loc de împăcare, fiecare pe drumul lui. Ba mai mult, au existat speculații că ruptura n-ar fi venit dintr-o incompatibilitate, ci din „hobby-urile” paralele ale cântărețului. Mai exact, atenția lui, care era împărțită și către alte domnișoare. Iar Oana nu a putut să accepte așa ceva și l-a tras la răspundere, lucru care l-a deranjat teribil și a plecat de acasă. Dar surpriză! CANCAN.RO i-a surprins împreună, la restaurant, cu fiul lor și câțiva apropiați, iar la plecare, soția artistului a făcut un gest neașteptat. Însă el a acționat imediat și a întors situația în favoarea lui. Să fie oare împăcarea momentului sau, de fapt, nu a existat nicio despărțire reală? Avem detalii și imagini tari!

Vă amintiți cum Jador anunța despărțirea de soția lui și dădea și detalii despre cum vor evolua lucrurile în viața lor? El a spus că îi va lăsa ei penthouse-ul, gest de bărbat asumat, și că prioritatea lui rămâne copilul, pe care nu-l va rupe de mamă. Motivul real pentru care Jador ar fi părăsit domiciliul conjugal ar fi fost faptul că nu mai suporta ca Oana să îi atragă atenția în legătură cu mesajele pe care el le dădea altor domnișoare.

Iar partea cu adevărat interesantă? Oana ar fi aflat că „s-au despărțit oficial” din presă. Elegant. Modern chiar. Dar să revenim în prezent. Pentru că imaginile pe care noi le-am surprins sunt exact opusul a ceea ce a existat până acum. Vedem o familie fericită, care se bucură de o seară relaxantă în oraș. Au avut grijă, pe rând, de fiul lor, cât timp au stat în restaurant, iar la final, Oana a părut vehementă, însă Jador a reușit să o înduplece. Cum? Vă spunem imediat!

Jador și Oana Ciocan s-au împăcat

Ce-i drept, asta este vestea pe care mulți fani o așteptau! Unii au fost convinși că artistul și soția lui se vor împăca, alții au spus că, de fapt, toată povestea cu separarea ar fi fost o strategie de marketing, menită să mențină numele lui Jador pe buzele tuturor. Hai să fim serioși! Nu e nici prima, nici ultima dată când artiștii apelează la astfel de tertipuri pentru a-și promova o piesă, spre exemplu. Ăsta să fi fost și planul lui Jador, oare? Iar apoi vedeam un nou videoclip muzicial? Nu știm cu exactitate. Poate realitatea e alta și chiar a existat niște probleme în paradis. Probleme care au fost depășite cu succes, iar cei doi au revenit la sentimente mai bune. Un lucru e cert, cei doi au ieșit împreună împreună, la restaurant, într-o atmosferă care nu mirosea deloc a „definitiv”. Ba din contră.

Relaxați, zâmbitori, cu copilul alături, un comportament de familie care nu pare că a trecut printr-un cutremur emoțional în urmă cu doar câteva săptămâni. Nimic suspect, nimic anormal. Au zâmbit, Jador și-a ținut fiul în brațe pe tot parcursul serii, Oana, lângă el, părea relaxată și se bucura de momentele petrecute împreună. După ce seara s-a încheiat, tabloul de familie de la sfârșit, cu Jador și Oana, care încercau să-l protejeze pe micuț de ploaie, e chiar adorabil. Doar că ea a vrut inițial să plece acasă cu un cuplu de prieteni, nicidecum cu (încă) soțul ei. Însă el a convins-o să o conducă acasă cu Rolls Royce-ul lui. Știți cum se spune, adesea „finalul” e doar începutul unui alt sezon. Dar e ceva ce știm sigur e că în dragoste și în PR, nimic nu e chiar ceea ce pare!

