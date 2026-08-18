Prognoza meteo azi, 18 august 2026. Zi cu două anotimpuri în România: 36 de grade în sud-est și doar 20-23 de grade în nord

România va fi împărțită marți, 18 august, între două regimuri termice complet diferite. În timp ce vestul, centrul și nordul țării vor resimți o răcire accentuată, cu maxime care în unele zone nu vor depăși 20-23 de grade, sudul și sud-estul vor rămâne sub influența aerului foarte cald. În Muntenia, sud-estul Moldovei și partea continentală a Dobrogei va fi caniculă, cu temperaturi de până la 35-36 de grade. Vântul puternic, vijeliile, ploile torențiale, descărcările electrice și grindina vor completa tabloul unei zile cu vreme foarte diferită de la o regiune la alta.

Vremea de azi în România

Potrivit prognozei ANM, pe parcursul zilei de 18 august, diferențele de temperatură dintre regiunile țării vor fi foarte mari. În vest, centru și nord, valorile termice vor scădea accentuat față de ziua precedentă, în timp ce sudul și sud-estul vor avea în continuare parte de vreme călduroasă și, local, caniculară.

Temperaturile maxime se vor situa între numai 20-23 de grade în regiunile nordice și în depresiuni și 35-36 de grade în sud-est. Noaptea, minimele vor coborî până la 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce pe litoral vor rămâne în jurul valorii de 22 de grade.

Vântul va avea intensificări în numeroase regiuni, iar pe alocuri vor apărea vijelii, cu rafale de 50-70 km/h. La munte, în special la altitudini mari, viteza vântului va depăși 80-90 km/h. Instabilitatea atmosferică va aduce local averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni.

Vremea pe regiuni

Vremea în nord și vest

În nordul și vestul României, răcirea vremii va fi cea mai evidentă. În Maramureș și în nordul țării, temperaturile maxime vor coborî în jurul valorilor de 20-23 de grade, mult sub cele înregistrate în sud-est.

În Maramureș, dar și în zonele deluroase ale Crișanei și Banatului, mai ales în primele ore ale zilei, vor exista perioade de instabilitate atmosferică. Sunt așteptate averse, descărcări electrice și izolat grindină de 1-2 cm. Cantitățile de apă pot ajunge la 15-20 l/mp și, izolat, pot depăși 20-25 l/mp. Vântul va sufla cu putere, iar în Maramureș rafalele pot atinge 50-70 km/h.

Vremea în sud și sud-est

Sudul și mai ales sud-estul țării vor rămâne polul căldurii. În Muntenia vremea va fi călduroasă, iar local va deveni caniculară. Cele mai ridicate temperaturi vor ajunge la 35-36 de grade, în contrast puternic cu valorile de numai 20-23 de grade din nord.

În sud-vestul și nord-estul Munteniei, vântul va avea intensificări și vor fi posibile pe alocuri vijelii, cu rafale de 50-70 km/h. Fenomene de instabilitate atmosferică pot apărea izolat și în această parte a țării.

Vremea în Oltenia și sud-vest

În Oltenia, vremea va rămâne caldă, însă vântul va deveni temporar puternic. Pe parcursul zilei sunt prognozate intensificări cu viteze la rafală de 50-70 km/h, iar local nu sunt excluse vijeliile.

Temperaturile maxime se vor situa în general în jurul valorilor de 29-32 de grade, cu valori mai ridicate în sudul regiunii. La Craiova sunt așteptate aproximativ 31-32 de grade în timpul zilei, iar noaptea temperatura va coborî spre 15-17 grade.

Vremea în est și nord-est

În Moldova, vremea va avea două fețe. În nordul regiunii temperaturile vor scădea, în timp ce sud-estul Moldovei va rămâne foarte cald și poate avea chiar condiții de caniculă.

Vântul va avea intensificări, cu rafale care pot ajunge la 50-70 km/h, iar pe arii restrânse vor apărea averse, descărcări electrice și posibil grindină de mici dimensiuni. În nordul Carpaților Orientali, ploile pot fi torențiale și pot acumula local 15-20 l/mp, izolat peste 20-25 l/mp.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania și în zonele montane se va resimți o răcire accentuată. Temperaturile maxime vor coborî în unele zone spre 20-23 de grade, iar în depresiunile Carpaților Orientali noaptea poate aduce minime de numai 7 grade.

Munții Apuseni și nordul Carpaților Orientali vor fi printre zonele cele mai expuse instabilității atmosferice. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de 1-2 cm. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 l/mp și, punctual, pot depăși 20-25 l/mp.

Vântul va fi deosebit de puternic la munte, unde rafalele vor depăși 80-90 km/h, mai ales la altitudini mari. În timpul nopții vor continua intensificările în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, unde rafalele vor atinge 60-70 km/h.

Vremea în Dobrogea și zona Mării Negre

Dobrogea va fi una dintre cele mai calde regiuni ale țării. În partea continentală vremea va deveni caniculară, iar temperaturile maxime vor putea ajunge la 35-36 de grade. Spre litoral, temperaturile vor fi mai moderate datorită influenței Mării Negre.

În nordul Dobrogei vor exista intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii, cu rafale de 50-70 km/h. În timpul nopții, pe litoral, vântul va continua să prezinte intensificări, cu viteze în general de 40-45 km/h.

Vremea de azi în București

Bucureștiul va avea parte de o zi caniculară. Temperatura maximă va ajunge la 35-36 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi mai mult senin pe parcursul zilei și variabil în timpul nopții. Vântul va sufla slab și moderat, dar după-amiaza și seara va avea ușoare intensificări, cu rafale de aproximativ 45 km/h. Temperatura minimă va fi cuprinsă între 15 și 18 grade.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca : aproximativ 22-24°C ziua și 10-12°C noaptea, cu o răcire evidentă și posibilitate de perioade cu instabilitate atmosferică.

: aproximativ 22-24°C ziua și 10-12°C noaptea, cu o răcire evidentă și posibilitate de perioade cu instabilitate atmosferică. Timișoara: în jur de 26-28°C la amiază și 13-15°C noaptea, într-o zi mai răcoroasă față de perioada precedentă.

în jur de 26-28°C la amiază și 13-15°C noaptea, într-o zi mai răcoroasă față de perioada precedentă. Iași: aproximativ 29-31°C ziua și 14-16°C noaptea, cu vânt temporar puternic și posibilitate de averse.

aproximativ 29-31°C ziua și 14-16°C noaptea, cu vânt temporar puternic și posibilitate de averse. Craiova: în jur de 31-32°C la orele amiezii și 15-17°C în timpul nopții, cu intensificări ale vântului și posibile vijelii.

în jur de 31-32°C la orele amiezii și 15-17°C în timpul nopții, cu intensificări ale vântului și posibile vijelii. Constanța: aproximativ 29-31°C ziua și 21-22°C noaptea. Vântul se va intensifica temporar, inclusiv pe parcursul nopții.

aproximativ 29-31°C ziua și 21-22°C noaptea. Vântul se va intensifica temporar, inclusiv pe parcursul nopții. Brașov: în jur de 22-24°C ziua și 9-11°C noaptea, cu vreme semnificativ mai răcoroasă și condiții de instabilitate în zona montană.

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