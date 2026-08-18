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Tragedie pe Muntele Etna. Un turist american a fost ucis de fulger în timp ce urca pe vulcan

De: Paul Hangerli 18/08/2026 | 06:30
Tragedie pe Muntele Etna. Un turist american a fost ucis de fulger în timp ce urca pe vulcan
Fulgerul a lovit pe Etna, sursa-colaj CANCAN.RO
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Un turist american în vârstă de 30 de ani a murit după ce a fost lovit de fulger în timp ce urca pe Muntele Etna, în Sicilia. Bărbatul se afla într-o zonă cu acces restricționat a vulcanului când a fost surprins de o furtună puternică. Salvatorii au ajuns la el cu elicopterul și l-au găsit în stop cardiac, însă medicii nu au mai putut să îi salveze viața. Tragedia s-a produs într-o perioadă în care Etna traversează o fază de activitate intensă, cu erupții, curgeri de lavă și emisii de cenușă care au atras un număr mare de turiști.

Turistul a fost surprins de furtună pe Muntele Etna

Incidentul s-a produs duminică seara, pe Muntele Etna, cel mai înalt vulcan activ din Europa. Turistul american, în vârstă de 30 de ani, făcea o drumeție pe vulcan în momentul în care o furtună puternică a ajuns în zonă.

Potrivit informațiilor publicate de ANSA și de presa italiană, bărbatul intrase într-o zonă cu acces restricționat pentru turiști. Primele informații indică faptul că acesta ar fi încercat să ajungă mai aproape de vârful vulcanului activ. Publicația La Sicilia a relatat, de asemenea, că americanul se afla într-o zonă interzisă în momentul în care a fost surprins de furtună și lovit de fulger.

Serviciile de urgență au fost alertate cu puțin timp înainte de ora locală 20:00. Din cauza locului în care se afla turistul, pompierii și echipele de salvare au intervenit cu un elicopter.

Bărbatul a fost găsit în stop cardiac

Salvatorii au ajuns la turist în jurul orei 20:00 și l-au găsit în stare foarte gravă, în stop cardiac. Bărbatul a fost preluat și transportat de urgență cu elicopterul la Spitalul Cannizzaro din Catania. Medicii au încercat să îl resusciteze, însă nu au reușit să îi salveze viața. Potrivit Catania Today, decesul a fost declarat în jurul orei 21:30. ANSA a relatat că bărbatul a ajuns la spital fără viață.

Identitatea turistului american nu fusese confirmată public de autorități.

Tragedia are loc într-o perioadă de activitate deosebit de intensă pe Muntele Etna, unul dintre cei mai activi vulcani din lume. Vulcanul, situat pe insula Sicilia, a avut o nouă perioadă eruptivă între 6 și 14 august, iar în ultimele săptămâni au fost observate în mod repetat curgeri de lavă și emisii de cenușă.

Activitatea eruptivă a continuat inclusiv la craterul de vârf Voragine, iar râurile de lavă incandescentă, vizibile mai ales pe timpul nopții, au atras numeroși turiști, excursioniști și curioși. O altă erupție fusese înregistrată și în luna iulie, la o altitudine de aproximativ 3.000 de metri.

Cenușa vulcanică a acoperit în repetate rânduri cerul deasupra estului Siciliei și a afectat activitatea Aeroportului Internațional Catania. Erupțiile din această lună au dus la anularea a sute de zboruri. Aeroportul, situat la aproximativ 80 de kilometri sud de vulcan, este al cincilea cel mai aglomerat din Italia după numărul de pasageri.

1,5 milioane de oameni vizitează Etna anual

Muntele Etna este vizitat anual de aproximativ 1,5 milioane de persoane. Activitatea vulcanică spectaculoasă reprezintă una dintre principalele atracții ale zonei, însă condițiile de pe munte se pot schimba foarte repede.

Pericolul nu este reprezentat exclusiv de activitatea vulcanică. Schimbările bruște ale vremii pot transforma într-un timp foarte scurt o excursie pe Etna într-o situație periculoasă, mai ales în zonele aflate la altitudini mari.

Agenția italiană de Protecție Civilă avertizează că turiștii care urcă pe Etna ajung într-un interval relativ scurt de la condițiile existente la nivelul mării la cele specifice muntelui înalt.

„Trecerea de la nivelul mării la muntele înalt pe parcursul a doar câțiva kilometri provoacă schimbări bruște ale vremii, din cauza curenților de aer umed veniți dinspre mare care întâlnesc mase de aer rece”, avertizează Protecția Civilă italiană.

Autoritățile au restricționat recent accesul în mai multe zone ale vulcanului, în special pe versanții superiori. La altitudini mari există puține posibilități de adăpost, mai ales după depășirea limitei pădurii, iar activitatea vulcanică intensă a determinat introducerea unor restricții suplimentare.

Furtunile au venit după al cincilea val de căldură extremă

Moartea turistului american s-a produs în condițiile unei schimbări importante a vremii în Italia. Al cincilea val de căldură extremă care a afectat țara a început să lase loc furtunilor în numeroase regiuni. Furtuna care a traversat zona Etna l-a surprins pe american pe munte, însă acesta nu a fost singurul incident grav provocat de fenomenele meteorologice din cursul zilei de duminică.

Un alt turist a fost găsit mort în Alto Adige, pe Piz Starlex, de echipele Salvamont. Potrivit informațiilor preliminare, este posibil ca și acesta să fi fost lovit de fulger în timpul coborârii. Autoritățile au precizat că victima era un bărbat italian.

Astfel, în Italia au fost raportate duminică două decese posibil provocate de fulgere, unul pe Etna, în Sicilia, și celălalt în Alpi, în provincia Tirolul de Sud.

Patru turiști spanioli, salvați după o furtună violentă

Tot duminică, patru turiști spanioli au rămas blocați pe Muntele Colmegnone, în zona Laglio, provincia Como, după ce o furtună violentă a lovit regiunea.

Echipele de intervenție au reușit să îi salveze, însă operațiunea s-a desfășurat în condiții dificile. Vântul puternic și ploaia au îngreunat intervenția salvatorilor.

Incidentele s-au produs în timp ce o mare parte a Italiei trece de la căldura extremă la o perioadă caracterizată de furtuni puternice, iar cazul turistului american de pe Etna evidențiază riscurile suplimentare pe care schimbările rapide ale vremii le pot crea în zonele montane, în special la altitudini mari și în locurile unde accesul este restricționat.

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