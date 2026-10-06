De ce nu este bine să umpli frigiderul până la refuz. Detaliul pe care mulți îl ignoră

Un frigider plin poate părea un semn că spațiul este folosit eficient, însă înghesuirea alimentelor până la refuz poate avea efectul opus. Aparatul are nevoie de suficient spațiu pentru ca aerul rece să circule, iar blocarea acestuia poate duce la temperaturi neuniforme și la alterarea mai rapidă a unor produse.

Una dintre cele mai frecvente greșeli în organizarea frigiderului este umplerea excesivă a rafturilor și sertarelor. Atunci când alimentele sunt înghesuite unele în altele, aerul rece nu mai poate circula corespunzător în interiorul aparatului, explică specialiștii citați de Homes & Gardens.

Problema nu este doar una de organizare. Un frigider trebuie să distribuie aerul rece în întregul compartiment pentru a menține o temperatură cât mai uniformă.

Dacă recipientele și alimentele blochează gurile de ventilație sau sunt așezate foarte aproape unele de altele, pot apărea zone în care temperatura este mai ridicată. În consecință, anumite produse se pot altera mai repede.

De ce frigiderul nu trebuie umplut până la refuz

Specialiștii recomandă să existe spațiu între produse, în special în apropierea gurilor prin care circulă aerul rece.

„Supraîncărcarea frigiderului blochează circulația corespunzătoare a aerului, ceea ce poate provoca temperaturi neuniforme și poate face ca alimentele să se strice mai repede”, explică Alicia Sokolowski, expert în organizare.

De asemenea, alimentele nu ar trebui îngrămădite în partea din spate a frigiderului sau lipite de pereții interiori, mai ales dacă astfel sunt acoperite gurile de ventilație.

Un frigider supraaglomerat poate funcționa și mai puțin eficient, deoarece aparatul trebuie să mențină temperatura în condițiile în care aerul rece nu poate circula așa cum a fost proiectat.

Nici un frigider aproape gol nu este ideal

Soluția nu este însă păstrarea frigiderului aproape gol. O anumită cantitate de alimente și băuturi deja răcite ajută la menținerea unei temperaturi stabile în interior, inclusiv atunci când ușa este deschisă.

Specialiștii citați de publicație recomandă, ca regulă orientativă, ca frigiderul să fie ocupat în proporție de aproximativ două treimi. Important este însă ca produsele să nu fie înghesuite și gurile de ventilație să rămână libere.

Organizarea poate ajuta și la reducerea risipei alimentare. Produsele ascunse în spatele unui frigider foarte aglomerat sunt mai ușor de uitat și pot ajunge să expire înainte de a fi consumate.

După cumpărături, este indicat să fie păstrat suficient spațiu între alimente pentru circulația aerului și să fie verificate periodic produsele care se apropie de termenul de expirare. Un frigider bine organizat nu înseamnă doar mai multă ordine, ci și condiții mai bune pentru păstrarea alimentelor.

CITEȘTE ȘI:

De ce nu ar trebui să păstrezi laptele în ușa frigiderului. Unde trebuie pus, de fapt

Greșeala pe care o faci când dezgheți carnea. De ce nu trebuie să o lași pe blatul din bucătărie