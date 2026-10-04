Greșeala pe care o faci când dezgheți carnea. De ce nu trebuie să o lași pe blatul din bucătărie

Greșeala pe care o faci când dezgheți carnea. De ce nu trebuie să o lași pe blatul din bucătărie
Sursa foto: Shutterstock
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Scoaterea cărnii din congelator și lăsarea ei pe blatul din bucătărie pare una dintre cele mai simple metode de dezghețare. Obiceiul poate fi însă riscant, deoarece exteriorul cărnii se încălzește mult mai repede decât interiorul și poate ajunge la o temperatură favorabilă dezvoltării bacteriilor.

Problema apare deoarece carnea nu se dezgheață uniform. În timp ce centrul poate fi încă înghețat, suprafața poate rămâne suficient de mult timp la temperatura camerei pentru ca microorganismele să înceapă să se înmulțească.

Potrivit NDTV Food, acesta este motivul pentru care carnea nu ar trebui lăsată pe blatul din bucătărie pentru a se dezgheța.

De ce nu trebuie să dezgheți carnea la temperatura camerei

Bacteriile se dezvoltă rapid la anumite temperaturi, iar exteriorul cărnii poate ajunge în această zonă înainte ca interiorul să se fi dezghețat.

Astfel, faptul că mijlocul unei bucăți de carne este încă foarte rece sau chiar înghețat nu înseamnă că întregul produs se află la o temperatură sigură.

În plus, dezghețarea la temperatura camerei poate dura câteva ore, ceea ce înseamnă că suprafața alimentului poate rămâne o perioadă îndelungată într-un mediu favorabil multiplicării bacteriilor.

Nici apa caldă nu reprezintă o soluție bună pentru accelerarea procesului. Și în acest caz, exteriorul cărnii se poate încălzi prea repede, în timp ce interiorul rămâne înghețat.

Cum dezgheți carnea în siguranță

Cea mai sigură metodă este transferarea cărnii din congelator în frigider. Temperatura rămâne suficient de scăzută pe parcursul întregului proces, însă metoda necesită timp. În funcție de dimensiunea bucății de carne, dezghețarea poate dura de la câteva ore până la o zi sau mai mult.

Dacă ai nevoie de o metodă mai rapidă, poți folosi apă rece. Carnea trebuie pusă într-o pungă bine închisă și scufundată în apă rece. NDTV recomandă schimbarea apei aproximativ la fiecare 30 de minute, astfel încât aceasta să nu se încălzească.

O altă posibilitate este folosirea funcției de dezghețare a cuptorului cu microunde. Această metodă poate încălzi însă neuniform carnea, iar anumite zone pot începe chiar să se gătească. Din acest motiv, carnea dezghețată la cuptorul cu microunde trebuie preparată imediat.

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