Sfântul Apostol Toma, tradiții și superstiții. Ce nu ai voie să faci pe 6 octombrie 2026

Sfântul Apostol Toma, tradiții și superstiții. Ce nu ai voie să faci pe 6 octombrie 2026
Sfântul Apostol Toma, prăznuit în data de 6 octombrie /Foto: Doxologia
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Calendarul ortodox îl prăznuiește pe data de 6 octombrie pe Sfântul Apostol Toma. Acesta a fost unul dintre cei 12 Apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos și este cunoscut ca Toma Necredinciosul, pentru că nu a crezut cea mai importantă veste a creștinismului: învierea lui Iisus Hristos. În tradiția populară, ziua în care este prăznuit Sfântul Apostol Toma este asociată cu anumite interdicții.

Pe 6 octombrie 2026, credincioșii îl prăznuiesc pe Sfântul Apostol Toma, unul dintre cei 12 Apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos. Acesta este cunoscut drept Toma Necredinciosul, fiind menționat în Evanghelia după Ioan într-un episod foarte important în creștinism. El nu era alături de ceilalți Apostoli atunci când aceștia l-au văzut pe Iisus după Înviere, iar când a auzit mărturia lor, Toma a cerut dovezi înainte de a crede că Mântuitorul a înviat.

„Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede” (Ioan 20, 25).

Sfântul Apostol Toma a murit ca martir în India, unde a dus cuvântul Evangheliei și a creștinat numeroase comunități, inclusiv pe soția și fiul unui conducător local. Din cauza furiei stârnite de convertirile la creștinism, a fost condamnat la moarte și ucis prin străpungerea cu mai multe sulițe.

Sfântul Apostol Toma /Foto: Doxologia

Ce nu ai voie să faci pe 6 octombrie 2026

În ziua de 6 octombrie, când este prăznuit Sfântul Apostol Toma, tradiția populară recomandă să eviți anumite lucruri pentru a nu atrage ghinionul sau lipsurile. Se spune că în această zi nu este bine să-i întorci spatele unui sărman sau să refuzi să ajuți un om aflat la nevoie. Cei care fac asta riscă să-i lovească sărăcia.

De asemenea, tradiția populară spune că în această zi nu este bine să te lauzi cu lucrurile pe care le ai, pentru că s-ar putea să pierzi tot. În această zi se mai recomandă să eviți certurile, bârfa și cuvintele aruncate fără rost.

Ziua de 6 octombrie este o zi în care lenea nu este bine văzută, dar nici muncile fizice grele, epuizante sau treburile gospodărești majore nu sunt recomandate. Conform credințelor populare, cine muncește și nesocotește sărbătoarea poate atrage ghinionul, paguba în casă sau necazuri asupra gospodăriei.

O altă superstiție spune că în funcție de cum va fi vremea pe 6 octombrie, așa va fi iarna anul acesta. Iar dacă va fi ceață, se anunță un an roditor.

 

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