Prognoza meteo azi, 6 octombrie 2026. Șoc termic în România! Ne bucurăm de 28 de grade ziua, dar noaptea vine frigul de îngheață

Vremea continuă să surprindă la început de octombrie. În intervalul următor, România va avea parte de o zi frumoasă și neobișnuit de caldă pentru această perioadă, cu temperaturi care vor depăși cu 3 până la 6 grade mediile multianuale specifice datei. Maximele vor urca până la 28 de grade, însă diferențele dintre zi și noapte vor fi importante, temperaturile minime putând coborî până la -2 grade în depresiunile Carpaților Orientali. Spre dimineață, în depresiunile intramontane va apărea și bruma.

Vremea în România

Potrivit prognozei ANM, în cea mai mare parte a țării, ziua de 6 octombrie va aduce vreme frumoasă și caldă, cu temperaturi mult peste ceea ce ar fi normal pentru începutul lunii octombrie. Maximele se vor încadra între 20 și 28 de grade, iar cele mai ridicate valori sunt așteptate în sudul Banatului.

Cerul va fi variabil în jumătatea de est a țării și mai mult senin în rest, iar vântul va sufla în general slab. După-amiaza va avea, în multe regiuni, un aspect mai degrabă de sfârșit de vară decât de mijloc de toamnă.

Situația se schimbă însă considerabil după apus. Noaptea rămâne rece, în special pe văi și în zonele joase de relief, cu temperaturi minime cuprinse în general între 2 și 12 grade. În depresiunile Carpaților Orientali se poate ajunge până în jurul valorii de -2 grade, în timp ce în Dealurile de Vest și pe litoral vor fi chiar 13–14 grade. Dimineața și noaptea, ceața va apărea izolat, iar către sfârșitul intervalului, în depresiunile intramontane, se va produce brumă.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

Vestul României va fi printre cele mai calde regiuni în această zi, iar vremea va rămâne predominant frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla în general slab, iar temperaturile vor depăși semnificativ valorile obișnuite pentru această perioadă din octombrie.

În sudul Banatului se vor înregistra chiar cele mai ridicate temperaturi din țară, maximele putând ajunge la 28 de grade. Spre nord și în zonele joase, nopțile vor deveni considerabil mai reci, în timp ce în Dealurile de Vest temperaturile minime pot rămâne ridicate, ajungând până la 13–14 grade.

Vremea în sudul și sud-estul țării

În sud și sud-est, vremea se menține frumoasă și mult mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă. Ziua va aduce temperaturi ridicate, cerul va fi predominant senin sau temporar variabil, iar vântul va sufla în general slab.

Diferența dintre temperaturile din timpul zilei și cele nocturne va fi însă pronunțată. După o după-amiază foarte caldă pentru luna octombrie, noaptea va aduce valori mult mai scăzute, în special în zonele joase de relief, iar izolat se poate forma ceață.

Vremea în Oltenia și sud-vestul țării

Oltenia și sud-vestul României vor avea parte de o zi însorită și caldă, în contextul în care valorile diurne se vor situa cu 3 până la 6 grade peste mediile perioadei. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab, astfel că după-amiaza va fi deosebit de plăcută pentru începutul lunii octombrie.

După apus, temperaturile vor coborî semnificativ, iar diferența dintre valorile diurne și cele nocturne va deveni evidentă. Chiar dacă ziua va aminti de sfârșitul verii, orele nopții vor readuce atmosfera specifică toamnei.

Vremea în estul și nord-estul țării

În Moldova și în celelalte zone din estul țării, cerul va fi mai schimbător decât în vest, însă vremea va rămâne frumoasă și caldă. Sunt așteptate înnorări temporare, fără ca acestea să schimbe caracterul plăcut al zilei, iar vântul va sufla în general slab.

Odată cu lăsarea nopții, temperaturile vor scădea accentuat, mai ales în zonele joase și în apropierea depresiunilor. Ceața poate apărea izolat în orele dimineții și ale nopții.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

Centrul țării va resimți cel mai puternic contrastul dintre după-amiaza caldă și noaptea rece. În timpul zilei, temperaturile vor rămâne ridicate pentru începutul lunii octombrie, însă după apus aerul se va răci rapid, în special în depresiunile intramontane.

În depresiunile Carpaților Orientali, minimele pot coborî până în jurul valorii de -2 grade, cele mai scăzute din România în acest interval. Mai mult, către dimineața zilei de 7 octombrie se va produce brumă în depresiunile intramontane. Izolat se va forma și ceață, astfel că toamna își va face simțită prezența mai ales în timpul nopții și la primele ore ale dimineții.

Vremea în Dobrogea și zona Mării Negre

Dobrogea va avea parte de vreme caldă, cu un cer variabil și vânt în general slab. Influența mării se va observa în special în timpul nopții, când litoralul va rămâne una dintre cele mai calde zone ale țării.

În timp ce în depresiunile montane temperaturile pot coborî până spre -2 grade, pe litoral minimele vor ajunge la 13–14 grade. Diferențele termice dintre regiunile țării vor fi astfel foarte mari în timpul nopții.

Vremea în București

Capitala va avea parte de o zi frumoasă și caldă pe 6 octombrie. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va ajunge la 25–26 de grade, valori ridicate pentru această perioadă din octombrie. Noaptea va fi însă mult mai rece, iar minima se va situa între 5 și 8 grade, astfel că diferența dintre după-amiază și orele cele mai reci poate fi foarte mare.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca, vremea va fi frumoasă și caldă în timpul zilei, însă răcirea nocturnă va fi pronunțată, așa cum se va întâmpla în mare parte din interiorul arcului carpatic. Dimineața și noaptea, în zonele joase din regiune, izolat se poate forma ceață.

La Timișoara se anunță o zi predominant senină și foarte caldă pentru începutul lunii octombrie. Vestul țării se va afla printre cele mai calde regiuni, iar în sudul Banatului temperaturile maxime pot urca până la 28 de grade.

La Iași, ziua va fi caldă, însă cerul va putea fi temporar variabil, așa cum se va întâmpla în jumătatea estică a României. Vântul va sufla în general slab, iar noaptea temperaturile vor coborî considerabil față de valorile din timpul zilei.

La Craiova, vremea va fi frumoasă, predominant senină și caldă, sud-vestul țării beneficiind de temperaturi cu 3 până la 6 grade peste mediile multianuale specifice acestei perioade.

La Constanța, vremea va fi caldă, cu cer variabil și vânt în general slab. Noaptea va fi considerabil mai blândă decât în cea mai mare parte a țării, pe litoral fiind posibile temperaturi minime de până la 13–14 grade.

La Brașov, contrastul termic dintre zi și noapte va fi accentuat, iar răcirea va deveni puternică după apus. În zona montană și în depresiunile intramontane, dimineața poate apărea ceața, iar către sfârșitul intervalului se va produce brumă.

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