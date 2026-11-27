Temperaturile scăzute au început să facă primele victime în acest sezon. Două persoane au murit în Iași, după ce au fost găsite în stare gravă, cu semne de hipotermie severă. Medicii au încercat să le salveze, însă eforturile depuse nu au avut rezultatul dorit. Vremea rece continuă să creeze probleme în mai multe regiuni ale țării, iar persoanele fără adăpost sunt printre cele mai vulnerabile în această perioadă.

Vremea continuă să fie capricioasă în mai multe regiuni ale țării. România se află sub atenționare cod galben, fiind anunțate precipitații mixte, de la ploi până la lapoviță și ninsoare. În anumite zone din Moldova, stratul de zăpadă a început deja să se formeze, iar condițiile meteo favorizează apariția poleiului. Veștile sunt ceva mai bune pentru începutul lunii decembrie, când meteorologii prognozează o creștere ușoară a temperaturilor.

Două persoane au murit în Iași din cauza frigului

Prima victimă este o femeie de 49 de ani, găsită inconștientă într-un șanț din satul Perieni, comuna Probota. Starea acesteia era extrem de gravă, iar temperatura corpului coborâse la numai 15 grade Celsius. Pe lângă hipotermie, pacienta prezenta și o intoxicație acută cu alcool, care ar fi contribuit la agravarea situației.

Femeia a fost transportată la Spitalul Sfântul Spiridon, unde medicii au încercat timp de opt ore să o readucă la o temperatură corporală compatibilă cu supraviețuirea și să îi repornească inima. Din păcate, toate eforturile au fost în zadar, iar cadrele medicale au constatat decesul.

O altă tragedie s-a produs în municipiul Iași, în cartierul Dacia. Un bărbat, a cărui identitate nu a fost stabilită, a fost găsit căzut pe stradă, prezentând o temperatură corporală de doar 32 de grade Celsius. Acesta se afla în stare critică, iar echipajele medicale au început imediat procedurile de încălzire și resuscitare. Nici în acest caz intervenția nu a avut succes.

Problema persoanelor vulnerabile rămâne una importantă în sezonul rece. În Iași există aproximativ 100 de locuri disponibile în centrele pentru oamenii fără adăpost, însă numărul celor care trăiesc pe străzi în timpul iernii este aproape de două ori mai mare.

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