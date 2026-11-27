Bianca Drăgușanu este o prezență feminină și senzuală, așadar, oriunde s-ar afla atrage atenția. Aflată în Dubai, a avut parte de un moment neașteptat: a fost cerută în căsătorie! Bărbatul nu este marea ei dragoste, ci un străin, însă întâmplarea a impresionat-o și a publicat imagini în mediul online.

Deși Bianca Drăgușanu nu mai apare atât de des pe micul ecran, așa cum era obișnuită în trecut, este foarte activă în mediul online. Acolo postează momente incredibile din viața ei. Recent, frumusețea ei a dat peste cap un străin, care nu s-a mai abținut și s-a așezat în genunchi în fața ei. Bărbatul a cerut-o în căsătorie, evident în glumă. Cu toate acestea, scena i-a plăcut enorm vedetei, așa că nu a ezitat să publice imagini pe pagina sa. Mai mult decât atât, a scris și un mesaj despre dragostea adevărată. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Bianca Drăgușanu, cerută în căsătorie în Dubai

Celebra creatoare de modă locuiește în Dubai de câteva luni. Ea duce o viață de lux, pe care o împărtășește cu urmăritorii săi din mediul online.

În ceea ce privește viața amoroasă, Bianca Drăgușanu este mult mai rezervată. Cu toate acestea, miercuri, 25 noiembrie, a dezvăluit pe pagina sa că a fost cerută în căsătorie de un străin.

Alături de fotografiile care au explodat pe internet, reacția vedetei a fost una cât se poate de interesantă. Cu zâmbetul larg pe față, deci surprinsă și amuzată de cele întâmplate, i-a invitat pe fanii ei să spună cum a răspuns: DA sau NU.

„Doar o zi de miercuri obișnuită în Dubai. Am ieșit în oraș la cină și a fost cerută în căsătorie de un străin. Ghici dacă am spus da sau nu!”, a scris vedeta, în mediul online.

Mesajul Biancăi după cererea în căsătorie

Pare că momentul a mișcat-o pe vedetă, judecând după mesajul pe care l-a publicat recent pe Insta Story. Ea a distribuit un citat care vorbește despre dragostea adevărată, pe care o întâlnești o singură dată în viață.

Momentan, Bianca Drăgușanu nu a dat nicio veste, însă nu se știe niciodată când scena cererii se va repeta, de această dată cu un bărbat pe care îl iubește cu adevărat.

„Într-o zi, vei întâlni o iubire care te face să crezi în magie”, arată citatul distribuit de Bianca.

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