Bianca Drăgușanu a pierdut procesul cu Claudia Pătrășcanu. Ce sumă trebuie să-i plătească fostei soții a lui Gabi Bădălău

Bianca Drăgușanu a pierdut procesul cu Claudia Pătrășcanu. Ce sumă trebuie să-i plătească fostei soții a lui Gabi Bădălău
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Bianca Drăgușanu a pierdut procesul împotriva Claudiei Pătrășcanu / Sursa foto: Social media
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Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu sunt implicate de mai mulți ani într-un conflict care a ajuns acum și în instanță. De această dată, disputa dintre cele două vedete vizează fotografiile și videoclipurile cu minorii artistei, publicate de Bianca pe rețelele de socializare. Aceasta a cerut eliminarea imaginilor, iar magistrații au luat recent o decizie în acest caz.

Imaginile care au stat la baza disputei au fost realizate în timpul vacanțelor petrecute de copiii Claudiei Pătrășcanu alături de tatăl lor, Gabi Bădălău. Acesta obișnuia să plece împreună cu cei mici și cu Bianca Drăgușanu, iar fotografiile din aceste escapade au ajuns ulterior pe rețelele de socializare ale vedetei.

Bianca Drăgușanu a pierdut în fața Claudiei Pătrășcanu

Hotărârea a fost pronunțată în urmă cu patru zile, pe 6 octombrie, chiar de ziua Claudiei Pătrășcanu. Tribunalul București a admis parțial solicitarea cântăreței și a stabilit că Bianca Drăgușanu trebuie să șteargă de pe toate conturile sale de socializare fotografiile și înregistrările video în care apar copiii reclamantei.

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Pe lângă această obligație, vedeta trebuie să îi plătească artistei 2.000 de lei, sumă care reprezintă o parte din cheltuielile de judecată, respectiv onorariul avocatului. Instanța a respins celelalte solicitări formulate în cadrul procesului, considerându-le neîntemeiate.

„Admite, în parte, cererea, astfel cum a fost formulată. Obligă pârâta să şteargă toate pozele/videoclipurile postate pe toate conturile sale de socializare, cu copii minori ai reclamantei. Respinge, în rest, cererea, ca neîntemeiată. Obligă pârâta la cheltuieli de judecată parţiale faţă de reclamantă, 2.000 lei, onorariu avocat şi 20 lei, taxă de timbru”, se arată în decizia instanței.

Sursa foto: Social media

Bianca Drăgușanu poate contesta hotărârea

Decizia judecătorilor nu este definitivă, astfel că Bianca Drăgușanu are posibilitatea de a formula apel în termen de 30 de zile. Rămâne de văzut dacă aceasta va contesta soluția pronunțată de Tribunalul București sau dacă va respecta hotărârea fără să continue demersurile juridice.

Procesul a avut loc după ce cele două s-au întâlnit în fața instanței, unde au încercat să își susțină fiecare poziția. Potrivit informațiilor judecătorul a încercat să le determine să ajungă la o înțelegere și să renunțe la proces. Cum nu s-a ajuns la o soluție amiabilă, procedura judiciară a continuat, iar instanța a pronunțat hotărârea care o obligă pe Bianca Drăgușanu să elimine imaginile cu minorii.

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