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Claudia Pătrășcanu, în lacrimi la mormântul Sfântului Paisie: „Am simțit o pace în suflet”

De: Anca Chihaie 19/07/2026 | 18:30
Claudia Pătrășcanu, în lacrimi la mormântul Sfântului Paisie: „Am simțit o pace în suflet”
Foto: social media
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Claudia Pătrășcanu a traversat una dintre cele mai emoționante perioade din viața sa, alegând să împărtășească public o experiență spirituală care a impresionat-o profund. Artista a ajuns recent la mormântul Sfântului Paisie, unul dintre cele mai cunoscute locuri de pelerinaj pentru credincioșii ortodocși, iar vizita s-a transformat într-un moment de reflecție, liniște și recunoștință.

Cântăreața a explicat că dorința de a face acest pelerinaj nu a apărut întâmplător, ci s-a născut cu mai multe luni în urmă, în urma unei experiențe care i-a schimbat perspectiva asupra credinței și a vieții spirituale. În timpul unei vacanțe, artista a descoperit informații despre Sfântul Paisie, iar interesul pentru povestea acestuia a determinat-o să afle mai multe despre viața și învățăturile sale. Această apropiere de personalitatea sfântului a avut un impact puternic asupra sa, motiv pentru care și-a propus ca, la momentul potrivit, să ajungă la locul unde acesta este înmormântat.

Claudia Pătrășcanu, în lacrimi la mormântul Sfântului Paisie

Pelerinajul a reprezentat pentru Claudia Pătrășcanu mai mult decât o simplă călătorie. Vizita a avut o încărcătură emoțională aparte, fiind descrisă ca o experiență care i-a oferit echilibru interior și o stare profundă de liniște. Artista a mărturisit că atmosfera din jurul mormântului, dar și răbdarea cu care credincioșii așteptau să se închine, au contribuit la sentimentul de pace pe care l-a resimțit pe tot parcursul vizitei.

„Cu câteva luni în urmă, în timp ce eram într-o mică vacanță, mi-a apărut întâmplător o imagine cu Sfântul Paisie. Am ales să rămân toată ziua în hotel și să îi urmăresc viața. Am plâns de la început până la sfârșit, fără să mă ridic măcar o clipă. Atunci am simțit în inimă un singur gând: trebuie să ajung la el

Astăzi, stând la rând pentru a mă închina la mormântul său, o mare răbdare m-a cuprins. Am simțit o pace în suflet… și o bucurie imensă. Am plâns din nou, dar de această dată de recunoștință. Nici nu mai știam pentru ce să mă rog mai întâi.

Privind spre locul în care odihnește, am simțit aceeași blândețe și aceeași bucurie pe care le vedeam pe chipul lui în film, atunci când îi întâmpina pe oameni. Îi servea cu ceva dulce, iar în grădina lui mirosea numai a busuioc. Măicuțele încă păstrează această tradiție și bucurie… servindu-ne cu puțin dulce și un pahar cu apă. Dacă Dumnezeu vă pune în inimă acest gând, mergeți!”, a transmis Claudia.

În ultimii ani, Sfântul Paisie Aghioritul a devenit una dintre cele mai iubite figuri ale ortodoxiei contemporane. Mii de oameni din întreaga lume aleg să meargă în pelerinaj la mormântul său, aflat la Mănăstirea „Sfântul Ioan Teologul” din Souroti, în apropiere de Salonic, Grecia. Credincioșii spun că locul transmite o atmosferă de liniște și speranță, iar mulți consideră că astfel de vizite îi ajută să-și regăsească echilibrul sufletesc.

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