Acasă » Exclusiv » Detalii neștiute despre divorțul artistei de Gabi Bădălău. Claudia Pătrășcanu: „S-a ajuns la niște ambiții”

Detalii neștiute despre divorțul artistei de Gabi Bădălău. Claudia Pătrășcanu: „S-a ajuns la niște ambiții”

De: Delina Filip 25/04/2026 | 18:08

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au fost, ani la rând, protagoniștii unuia dintre cele mai tensionate divorțuri din showbizul românesc. După separarea lor, cei doi au ajuns în repetate rânduri în instanță, disputele vizând atât custodia copiilor, cât și pensia alimentară sau programul de vizită. Conflictul a escaladat rapid și în spațiul public, iar numeroasele lor vizite în instanțe și lupta pentru custodia copiilor au ținut primele pagini ale ziarelor. Invitată la CANCAN Exclusiv, emisiune care poate fi urmărită integral astăzi de la ora 19.00 pe Youtube, Claudia Pătrășcanu a făcut noi dezvăluiri despre felul în care tatăl copiilor ei a gestionat, în opinia ei, defectuos despărțirea, dar a vorbit și despre sacrificiile pe care ea le-a făcut în toți acești ani.

Claudia Pătrășcanu a fost cea mai recentă invitată la CANCAN Exclusiv, acolo unde a dezvăluit noi detalii despre situația dintre ea și fostul soț, Gabi Bădălău. În același context, artista a subliniat și că responsabilitățile financiare și spirjinul pentru copii au fost, de multe ori, subiect de dispută între ea și fostul soț, lucru care a alimentat și mai mult conflictul dintre ei.

Claudia Pătrășcanu face noi dezvăluiri despre relația cu fostul soț și greutățile creșterii copiilor

Claudia Pătrășcanu: Toată lupta a fost pe tema asta, pe subiectul acesta, asta a fost speța, nu altceva. A fost o ambiție, nu cred că tatăl își dorea cu ardoare să aibă copiii lângă. A fost mai mult o ambiție, au fost răutăți, nu s-a gândit foarte mult. Au fost greșeli, mari greșeli, așa le pot numi. O mamă face orice pentru a-și păstra copiii lângă ea. Eu nu am greșit cu nimic, nu mi-am dorit decât să ne separăm și să fie bine pentru copii.

CANCAN EXCLUSIV: Tu ți-ai dorit separarea sau el?

Claudia Pătrășcanu: Da, eu mi-am dorit divorțul, eu mi-am dorit să ne separăm și să punem punct căsniciei noastre.

Claudia Pătrășcanu a fost invitata din această săptămână de la Cancan Exclusiv
Claudia Pătrășcanu a fost invitata din această săptămână de la Cancan Exclusiv

CANCAN EXCLUSIV: Te întreb pentru că la vremea respectivă s-a spus și că el a inițiat divorțul.

Claudia Pătrășcanu: Nu, s-au spus multe și s-au speculat enorm de multe în atâția ani, mai multe neadevăruri decât adevăruri. Eu mi-am dorit divorțul, dar mi-am dorit să fie ceva la notar, la mediator și nu s-a vrut. S-a ajuns la niște ambiții. Ambițiile acestea uite că pot distruge multe.

Artista îl mustrează pe fostul soț: „Nu poți să crești un copil cu 300 de lei”

În tot acest context tensionat, Claudia Pătrășcanu susține că, în cele din urmă, a decis să ia taurul de coarne și să-și asume singură o mare parte din responsabilitatea financiară a creșterii copiilor, menționând suma infimă primită în primii ani de la fostul ei soț pentru cei doi copii.

Ce spune artista despre pensia alimentară, dar și cât de dificil a fost pentru ea să gestioneze situația
Ce spune artista despre pensia alimentară, dar și cât de dificil a fost pentru ea să gestioneze situația

Claudia Pătrășcanu: Dacă el a dorit să dea ceva, a dat, dacă nu a dorit, nu a dat nimic și mi-am văzut singură de creșterea copiilor foarte bine.

CANCAN EXCLUSIV: Bine, ce trebuia să dea juridic, a dat, mă refer la pensia alimentară bănuiesc că nu se pune problema.

Claudia Pătrășcanu: Nu, urmează. Nu aș vrea să intru în amănunte. Urmează, dar și aici cred că instanța își va spune cuvântul și va hotărî acest lucru. Instanța a făcut o pensie copiilor, doar că nu s-a respectat.

CANCAN EXCLUSIV: Era o sumă decentă?

Claudia Pătrășcanu: La început, în primii ani, până acum un an a fost 300 de lei de copil. Mulți ani pe care i-am petrecut cumva și au trecut am crescut așa. Nu poți să crești un copil cu 300 de lei, nu ai cum să crești doi copii cu 600 de lei. Consider că celor doi copii ai mei nu le-a lipsit nimic datorită mie.

CITEȘTE ȘI: Cum se înțelege Claudia Pătrășcanu cu Gabi Bădălău, după ani de procese: “O să ajungem la bătrânețe și o să regretăm”

ACCESEAZĂ ȘI: Gabi Bădălău refuză să achite pensia alimentară, Claudia Pătrășcanu acuză: ”Rușinos ce face”

Iți recomandăm
Ce i-a transmis fosta soție lui Stelian Ogică, când a aflat că se însoară: „Să fie și ultima”
Exclusiv
Ce i-a transmis fosta soție lui Stelian Ogică, când a aflat că se însoară: „Să fie și ultima”
Finul lui Jorge revoluționează medicina dentară din Capitală. Dr. Cristian Mina: „Vom îndepărta temerile legate de tratamente stomatologice”
Exclusiv
Finul lui Jorge revoluționează medicina dentară din Capitală. Dr. Cristian Mina: „Vom îndepărta temerile legate de tratamente stomatologice”
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
Mediafax
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și Israel: „Nu există nicio garanție că o operațiune viitoare va avea mai mult succes”
Gandul.ro
Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și...
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Fiul de 18 ani al lui Ramzan Kadîrov are o nouă afacere. Și-a lansat un brand de energizante, deși tatăl său a interzis aceste băuturi
Adevarul
Fiul de 18 ani al lui Ramzan Kadîrov are o nouă afacere. Și-a...
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de dronă. MApN: „Este un incident grav”
Digi24
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de...
Povestea neștiută a „rutei 66” la 100 de ani de când există faimoasa șosea
Mediafax
Povestea neștiută a „rutei 66” la 100 de ani de când există faimoasa...
Parteneri
S-a schimbat radical! Cum arată astăzi Nadia Dănciulescu de la „Frumusețe pe muchie de cuțit”. Au trecut 14 ani de la apariția în emisiune
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
S-a schimbat radical! Cum arată astăzi Nadia Dănciulescu de la „Frumusețe pe muchie de cuțit”....
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Prosport.ro
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
„Regele fructelor” le ajută pe vedete să slăbească brusc. Fuego a „topit” 15 kilograme: „Nu conține mult zahăr!” Sfatul nutriționiștilor
Click.ro
„Regele fructelor” le ajută pe vedete să slăbească brusc. Fuego a „topit” 15 kilograme: „Nu...
Cel mai bogat om din Franța avertizează asupra unei „catastrofe globale”, dacă războiul din Orientul Mijlociu nu se termină curând
Digi 24
Cel mai bogat om din Franța avertizează asupra unei „catastrofe globale”, dacă războiul din Orientul...
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început de vară
Digi24
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început...
Obiceiul banal care îți poate strica mașina. Mulți îl fac atunci când stau la semafor
Promotor.ro
Obiceiul banal care îți poate strica mașina. Mulți îl fac atunci când stau la semafor
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Dronele fostului șef Google apară România. Intră în serviciu „în câteva zile”
go4it.ro
Dronele fostului șef Google apară România. Intră în serviciu „în câteva zile”
Cum îți poți da seama atunci când câinele tău suferă?
Descopera.ro
Cum îți poți da seama atunci când câinele tău suferă?
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și Israel: „Nu există nicio garanție că o operațiune viitoare va avea mai mult succes”
Gandul.ro
Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și Israel: „Nu...
