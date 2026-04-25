Detalii neștiute despre divorțul artistei de Gabi Bădălău. Claudia Pătrășcanu: „S-a ajuns la niște ambiții”

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au fost, ani la rând, protagoniștii unuia dintre cele mai tensionate divorțuri din showbizul românesc. După separarea lor, cei doi au ajuns în repetate rânduri în instanță, disputele vizând atât custodia copiilor, cât și pensia alimentară sau programul de vizită. Conflictul a escaladat rapid și în spațiul public, iar numeroasele lor vizite în instanțe și lupta pentru custodia copiilor au ținut primele pagini ale ziarelor. Invitată la CANCAN Exclusiv, emisiune care poate fi urmărită integral astăzi de la ora 19.00 pe Youtube, Claudia Pătrășcanu a făcut noi dezvăluiri despre felul în care tatăl copiilor ei a gestionat, în opinia ei, defectuos despărțirea, dar a vorbit și despre sacrificiile pe care ea le-a făcut în toți acești ani.

Claudia Pătrășcanu a fost cea mai recentă invitată la CANCAN Exclusiv, acolo unde a dezvăluit noi detalii despre situația dintre ea și fostul soț, Gabi Bădălău. În același context, artista a subliniat și că responsabilitățile financiare și spirjinul pentru copii au fost, de multe ori, subiect de dispută între ea și fostul soț, lucru care a alimentat și mai mult conflictul dintre ei.

Claudia Pătrășcanu face noi dezvăluiri despre relația cu fostul soț și greutățile creșterii copiilor

Claudia Pătrășcanu: Toată lupta a fost pe tema asta, pe subiectul acesta, asta a fost speța, nu altceva. A fost o ambiție, nu cred că tatăl își dorea cu ardoare să aibă copiii lângă. A fost mai mult o ambiție, au fost răutăți, nu s-a gândit foarte mult. Au fost greșeli, mari greșeli, așa le pot numi. O mamă face orice pentru a-și păstra copiii lângă ea. Eu nu am greșit cu nimic, nu mi-am dorit decât să ne separăm și să fie bine pentru copii.

CANCAN EXCLUSIV: Tu ți-ai dorit separarea sau el?

Claudia Pătrășcanu: Da, eu mi-am dorit divorțul, eu mi-am dorit să ne separăm și să punem punct căsniciei noastre.

CANCAN EXCLUSIV: Te întreb pentru că la vremea respectivă s-a spus și că el a inițiat divorțul.

Claudia Pătrășcanu: Nu, s-au spus multe și s-au speculat enorm de multe în atâția ani, mai multe neadevăruri decât adevăruri. Eu mi-am dorit divorțul, dar mi-am dorit să fie ceva la notar, la mediator și nu s-a vrut. S-a ajuns la niște ambiții. Ambițiile acestea uite că pot distruge multe.

Artista îl mustrează pe fostul soț: „Nu poți să crești un copil cu 300 de lei”

În tot acest context tensionat, Claudia Pătrășcanu susține că, în cele din urmă, a decis să ia taurul de coarne și să-și asume singură o mare parte din responsabilitatea financiară a creșterii copiilor, menționând suma infimă primită în primii ani de la fostul ei soț pentru cei doi copii.

Claudia Pătrășcanu: Dacă el a dorit să dea ceva, a dat, dacă nu a dorit, nu a dat nimic și mi-am văzut singură de creșterea copiilor foarte bine.

CANCAN EXCLUSIV: Bine, ce trebuia să dea juridic, a dat, mă refer la pensia alimentară bănuiesc că nu se pune problema.

Claudia Pătrășcanu: Nu, urmează. Nu aș vrea să intru în amănunte. Urmează, dar și aici cred că instanța își va spune cuvântul și va hotărî acest lucru. Instanța a făcut o pensie copiilor, doar că nu s-a respectat.

CANCAN EXCLUSIV: Era o sumă decentă?

Claudia Pătrășcanu: La început, în primii ani, până acum un an a fost 300 de lei de copil. Mulți ani pe care i-am petrecut cumva și au trecut am crescut așa. Nu poți să crești un copil cu 300 de lei, nu ai cum să crești doi copii cu 600 de lei. Consider că celor doi copii ai mei nu le-a lipsit nimic datorită mie.

