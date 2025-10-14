Gabi Bădălău refuză să achite pensia alimentară, Claudia Pătrășcanu acuză: ”Rușinos ce face”

Scandalul ia amploare între Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău! După aproape 6 ani de la despărțire cei doi au ajuns din nou la cuțite, iar motivul de această dată pare că este școala privată a copiilor.

La aproape șase ani de la separarea oficială, disputa juridică dintre artista Claudia Pătrășcanu și omul de afaceri Gabi Bădălău continuă să atragă atenția publicului. Deși divorțul a fost pronunțat de mult, cei doi foști soți nu au reușit să ajungă la un echilibru în ceea ce privește obligațiile legate de creșterea și întreținerea copiilor. Situația s-a transformat într-un conflict prelungit, marcat de procese, contestații și acuzații privind pensia alimentară stabilită de instanță.

Scandal între Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău!

Conform deciziei judecătorești pronunțate în martie 2022, Gabi Bădălău are obligația de a plăti lunar suma de 4.000 de euro pentru întreținerea celor doi băieți ai cuplului, până la împlinirea vârstei de 18 ani. Cu toate acestea, potrivit artistei, fostul soț nu și-ar fi îndeplinit obligațiile, acumulând restanțe considerabile în cei aproape trei ani de la hotărârea instanței. Lipsa acestor plăți ar fi afectat direct situația copiilor, în special în ceea ce privește educația lor.

„Conform hotărârii instanței, tatăl copiilor are obligația de a achita o pensie lunară de 4.000 de euro, până la vârsta de 18 ani, începând cu anul 2022. Până în prezent această sumă nu a fost plătită, ceea ce a generat restanțe considerabile”, a spus Claudia Pătrășcanu pentru Spynews.ro.

Problemele financiare au devenit vizibile în momentul în care școala privată unde sunt înscriși băieții ar fi notificat-o pe Claudia cu privire la existența unei datorii de aproximativ 30.000 de lei. Instituția ar fi avertizat-o asupra riscului de exmatriculare a copiilor din cauza neachitării taxelor, o situație care a provocat îngrijorare și tensiune suplimentară. Potrivit artistei, alegerea unei școli private a fost făcută chiar de tatăl copiilor, care a și semnat contractele inițiale cu unitatea de învățământ, motiv pentru care consideră că el trebuie să își asume integral responsabilitatea financiară.

„Este de-a dreptul rușinos și un mare păcat ca un părinte să ajungă să se judece cu propriii săi copii, în loc să le ofere sprijin, protecție și siguranță, așa cum ar fi firesc”, a mai spus Claudia pentru sursa citată mai sus.

Între timp, Gabi Bădălău a reușit să obțină o suspendare provizorie a executării silite inițiate de fosta sa soție, măsură care a complicat și mai mult situația. Suspendarea nu anulează însă obligația de plată, ci doar amână temporar aplicarea sancțiunilor, până la soluționarea definitivă a cererilor depuse de ambele părți.

NU RATA: Claudia Pătrășcanu nu o lasă pe Bianca Drăgușanu să respire! Ce a făcut acum fosta soție a lui Gabi Bădălău