Claudia Pătrășcanu, mesaj pentru Codruța Filip după ce a fost trădată. Ce i-a transmis cântăreața

Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat oficial. Codruța a trecut prin momente grele, iar în cadrul unui podcast a recunoscut că a apelat la un psiholog pentru a putea face față situației. Claudia Pătrășcanu este alături de ea și a transmis un mesaj emoționant.

Vestea că Valentin Sanfira și Codruța Filip a șocat pe toată lumea. Deși totul părea roz pe rețelele de socializare, realitatea din căminul lor conjugal a fost alta. Codruța a suferit enorm în urma separării, dar nu doar ea, ci și familia ei. Ea a explicat că tatăl ei a ajuns la spital din cauza divorțului dintre cei doi. Cu toate acestea, alături de ea sunt mulți oameni, printre care și Claudia Pătrășcanu.

Ce mesaj a transmis Claudia Pătrășcanu pentru Codruța Filip

Codruța Filip este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din țara noastră. Ea s-a întors recent din emisiunea fenomen Desafio: Aventura. Revenită în România, a decis să divorțeze de soțul ei. Motivul separării nu a fost dezvăluit, însă în cadrul unui podcast a spus că toată relația a fost o minciună, că a fost cea mai mare dezamăgire a ei și că a îndurat foarte multe. De asemenea, în același podcast, ea a declarat că a avut nevoie de un psiholog pentru a reuși să treacă peste divorț.

În această perioadă, familia, prietenii și colegii sunt alături de ea. Printre cei care o încurajează este și Claudia Pătrășcanu. Aceasta a transmis un mesaj special pentru ea. Cântăreața a avut numai cuvinte de laudă și i-a spus că și ea a trecut prin suferință.

Empatizez cu ea și îmi aduc aminte cum plângeam și eu. Lacrimile astea, suferința, nu o poți controla și acolo unde simțeam, plângeam (…) Eu, acum în situația mea, după atâția ani, i-aș transmite Codruței că este atât de frumoasă. E foarte frumoasă, are talent muzical, ea cântă foarte frumos, are o carieră în față. Are viața înainte, nu are copii (…) Ei nu au copii, e un lucru ok, așa a fost să fie, a declarat Claudia Pătrășcanu.

De asemenea, i-a mai spus că are toată viața înainte și că nu ar mai trebui să sufere. Totodată, ea a explicat că o emoționează astfel de situații.

A fost o lovitură și o dezamăgire (…) Nu au avut nimic de împărțit, dar are toată viața înainte (…) Eu nu aș mai plânge și nu aș mai suferi pentru nimic în lume (…) Aș plânge pentru copiii mei, pentru familia mea, pentru Dumnezeu. Mă sensibilizează când vă tot felul de cazuri, de situații, a mai transmis ea.

VEZI ȘI: „Am trăit o minciună!” Cu ce a mințit-o Valentin Sanfira pe Codruța Filip, de fapt

Ce scrie în certificatul de divorț al Codruței Filip și al lui Valentin Sanfira, de fapt. Cântăreața l-a adus la podcast, la Cătălin Măruță