Povestea dintre Claudia Ion și Eduard Vlădescu continuă să stârnească numeroase semne de întrebare, mai ales după apariția informațiilor despre apropierea pilotului de o stewardesă. Deși inițial scandalul a lăsat impresia că relația celor doi s-ar fi încheiat definitiv, cele mai recente indicii arată că lucrurile ar fi stat cu totul diferit. Mai mult, o înregistrare audio apărută în spațiul public aduce în discuție un detaliu important despre momentul în care ar fi avut loc presupusele conversații dintre Eduard și tânăra din aviație.

Subiectul a revenit în atenția publicului după ce au apărut informații despre o stewardesă care ar fi intrat în contact cu fostul concurent de la Insula Iubirii. Potrivit relatării tinerei, totul ar fi început în aeroport, unde cei doi s-ar fi întâlnit întâmplător, în timp ce se aflau la controlul de securitate. Ulterior, după ce ar fi auzit-o discutând despre o călătorie la Valencia, Eduard ar fi folosit destinația respectivă pentru a iniția o conversație în mediul online. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Mai sunt sau nu împreună Claudia Ion și Eduard Vlădescu?

Un detaliu din înregistrarea audio schimbă însă cronologia întregului episod. În conversația ajunsă în atenția publicului, Claudia Ion face referire la perioada în care ar fi avut loc schimburile de mesaje dintre Eduard și stewardesă. Din discuție reiese că presupusele interacțiuni nu ar fi fost recente, ci s-ar fi petrecut cu aproximativ două săptămâni înainte de momentul conversației.

Mai exact, episodul ar fi avut loc în a doua jumătate a lunii octombrie, în timp ce Claudia ar fi aflat despre cele întâmplate abia la începutul lunii noiembrie. Momentul este unul important, având în vedere că, la scurt timp după aceea, cei doi au participat la filmările pentru materialele speciale de la Insula Iubirii – Reuniunea, în care urmau să fie prezentate inclusiv aspecte din viața lor de după încheierea experienței din Thailanda.

Prin urmare, presupusul episod cu stewardesa nu ar fi o întâmplare petrecută în ultimele zile, așa cum s-ar fi putut înțelege inițial, ci o situație mai veche, despre care Claudia ar fi aflat în perioada în care relația lor continua să fie un subiect de interes.

Claudia Ion l-ar fi iertat pe Eduard Vlădescu. Cei doi au ajuns împreună la munte

Un alt indiciu care ridică semne de întrebare cu privire la statutul relației lor este reprezentat de aparițiile recente ale celor doi. În ciuda informațiilor despre apropierea lui Eduard de stewardesă, Claudia și pilotul nu par să fi pus definitiv punct poveștii începute la Insula Iubirii.

Dimpotrivă, în weekendul trecut, cei doi ar fi petrecut timp împreună la munte. Claudia a publicat pe rețelele de socializare un videoclip în care le-a prezentat urmăritorilor ținuta aleasă pentru escapadă. La o privire mai atentă, însă, internauții au observat un detaliu care a atras imediat atenția: în lentilele ochelarilor de soare purtați de tânără se putea distinge reflexia unei persoane aflate în apropierea ei, care ar fi fost chiar Eduard Vlădescu.

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