Mariana Moculescu își face praf propria fiică! Fosta soție a lui Horia Moculescu a declarat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că Nidia n-a intrat în depresie din cauza ei, ci din cauza substanțelor interzise pe care le consumă. Ba mai mult, bruneta a spus că fiica sa ar trebui să lase nesimțirea deoparte și să nu mai manipuleze lumea. Mama Nidiei nu înțelege cum de o scoate tot pe ea oaia neagră a familiei și cum de a uitat atât de repede de vremurile în care regretatul compozitor o făcea proastă și drogată. Ce să mai, s-a săturat să i se pună în cârcă toate nenorocirile din viața fiicei sale, în timp ce fostului soț i se ridică statuie.

Mariana Moculescu a luat foc după ce Nidia a declarat, pentru CANCAN.RO, că se află într-o depresie cruntă din cauza vieții „bune” pe care a avut-o. Fosta soție a lui Horia Moculescu a declarat că fiica ei minte cu nerușinare și că problemele psihice pe care le are sunt cauzate de consumul de substanțe interzise, de care s-a apucat încă din adolescență. Bruneta a mărturisit că nu ea i-a făcut rău Nidiei, ci Horia Moculescu, care nu o scotea din jigniri. Se pare că cele două au versiuni diametral opuse despre ce se petrecea între cei patru pereți ai casei familiei Moculescu.

Fiica lui Horia Moculescu acuzată de propria mamă!

Mariana a sfătuit-o pe Nidia să termine cu rolul de victimă și să nu uite că trăiește ca o prințesă în apartamentul în care mama ei a băgat o avere. Pe scurt, bruneta i-a cam pus fiicei sale nota de plată în față, amintindu-i pe banii cui se bucură de confortul de astăzi.

„Fiica mea, Nidia, se dă lovită în aripă. Procesul dintre mine și fiica mea s-a terminat de mult. N-a mai făcut apel, a pierdut. Nu îmi plac minciunile Nidiei. Ea dă vina pe mine pentru faptul că a făcut depresie. Nu, Nidia a făcut depresie din cauza lui Horia Moculescu, care i-a dat prea multă libertate, nu a avut grijă de ea și s-a apucat de prostii. Dacă nu eram eu, Nidia era moartă. Eu am luptat ca o leoaică. Nu înțeleg de ce Nidia face pe rănita, când stă într-un apartament de 140 de metri pătrați. Sunt banii mei acolo! Nidia stă bine-mersi, iar mie nici măcar nu îmi trimite un mesaj de ziua mea. Eu îi cer doar respect acestei ființe și nu este corect cum procedează. O să mă aibă pe conștiință. Nu-i mai plângeți de milă nici Nidiei, nici lui Horia Moculescu. Ea nu vrea să spună adevărul. Poate că vrea să dea vina pe mine, dar pot și eu să dau vina pe «viața bună» pe care am trăit-o. A uitat când Horia Moculescu o făcea proastă și drogată?”, a declarat Mariana Moculescu pentru CANCAN.RO.

„Este o mare nesimțită și manipulatoare”

Fosta soție a lui Horia Moculescu a spus că Nidia îi seamănă leit tatălui său la capitolul caracter și că este manipulatoare, nesimțită și mincinoasă. Mariana consideră că fiica sa nu vede mai departe de propriul buric și că fostul compozitor ar fi trebuit să se ocupe mai serios de educația ei.

„Este manipulatoare și egocentrică. În plus, din cauza lui Moculescu, a suferit de depresie, de tulburări bipolare și de toate bolile pe care le are. Moculescu este principalul vinovat. Manipulează mult, are talentul manipulării și minte mult. Este și nesimțită. Foarte nesimțită. Toate acestea se datorează egoismului exagerat și lipsei unei educații de calitate de-a lungul timpului”, a mai spus fosta soție a lui Horia Moculescu.

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