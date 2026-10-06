Ce mănâncă Bianca Drăgușanu pentru un păr sănătos! „Trucul” la care apelează: „Am o rutină foarte corectă”

Bianca Drăgușanu acordă o atenție deosebită felului în care arată, iar podoaba capilară este una dintre caracteristicile la care ține foarte mult. A renunțat la extensii și face totul pentru a avea un păr bogat și mătăsos. Recent, vedeta a dezvăluit că, dincolo de produsele și tratamentele de îngrijire, și alimentația joacă un rol important atunci când vine vorba despre aspectul părului.

Bianca Drăgușanu a lăsat mult în urmă perioada în care ținea tot felul de diete draconice pentru a ajunge la o siluetă de invidiat. A înțeles că alimentația joacă un rol important, iar pe lângă kilogramele pe care le arată cântarul, este important ca organismul să primească toți nutrienții necesari. Acum perspectiva este diferită, iar Bianca Drăgușanu este atentă la ce mănâncă pentru a avea un păr sănătos și o piele curată.

Ce mănâncă Bianca Drăgușanu pentru a avea un păr bogat

Recent, Bianca Drăgușanu a mărturisit că a renunțat la extensii, iar acum toată atenția sa se concentrează pe sănătatea părului. Iar pentru un păr cât mai bogat a înțeles că și alimentația joacă un rol important. Așa că este atentă la ce consumă și mereu în meniul său se află alimente care conțin multe proteine.

Cum părul este alcătuit în proporție de peste 85-90% dintr-o proteină dură numită keratină, aportul insuficient de proteine poate duce la degradarea vizibilă a acestuia. Așa că pentru Bianca Drăgușanu nu există nicio masă fără proteine.

„În primul rând, aportul de proteine este foarte important pentru păr. Eu îmi iubesc foarte mult părul. Acum nu am niciun gram de extensii, este părul meu natural, iar pentru păr, eu trebuie să mănânc în fiecare zi proteine. Nu sar nicio masă, am minim trei mese pe zi, îmi place foarte mult să mănânc pâine, dar nu mănânc toată pâinea, doar coaja. În fiecare zi mănânc ouă și carne”, a spus Bianca Drăgușanu, în cadrul podcastului realizat de Roxana Ciuhulescu.

De asemenea, Bianca Drăgușanu a spus și cum arată meniul ei într-o zi. Aportul de proteine și-l asigură în mare parte din ouă și carne de pui, iar restul meniului conține și câțiva carbohidrați sănătoși.

„Îmi place să mănânc. Iau și niște suplimente pentru păr, am o rutină foarte corectă, eu trebuie să fiu sănătoasă. Dacă nu mănânc, nu am energie. De exemplu, astăzi am mâncat două colțuri de pâine ca să mă iubească viitoarea soacră, dacă va exista, cu salată de vinete făcută de mama și patru ouă fierte. La ora 14.30, am avut pachețel cu mine, știam că sunt în trafic, și am mâncat piept de pui la grătar, gol, cu o tonă de piper și puțin zahăr”, a mai spus Bianca Drăgușanu.

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Foto: Instagram