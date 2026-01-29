Acasă » Știri » Dieta Biancăi Drăgușanu. Cum se menține în formă la 43 de ani: ce cuprind mesele vedetei

Dieta Biancăi Drăgușanu. Cum se menține în formă la 43 de ani: ce cuprind mesele vedetei

De: Anca Chihaie 29/01/2026 | 06:20
Dieta Biancăi Drăgușanu. Cum se menține în formă la 43 de ani: ce cuprind mesele vedetei
Bianca Drăgușanu
Bianca Drăgușanu continuă să atragă atenția prin forma fizică de invidiat pe care o afișează, reușind, la 43 de ani, să se mențină într-o condiție fizică ce stârnește admirația publicului. Aparițiile sale constante, atent îngrijite, sunt rezultatul unui stil de viață riguros, construit pe disciplină, alimentație controlată și mișcare zilnică. Într-un context în care tot mai multe persoane caută soluții pentru un trai echilibrat, rutina Biancăi devine un exemplu de consecvență și organizare. Iată ce dietă ține aceasta!

Programul alimentar al vedetei este structurat clar, fiecare masă fiind precedată de un ritual simplu, dar constant: hidratarea. Consumul de apă joacă un rol central în rutina zilnică, fiind integrat strategic înainte de mese pentru a susține digestia și pentru a menține un nivel optim de hidratare pe parcursul întregii zile. Diminețile încep cu apă caldă și lămâie, o combinație cunoscută pentru efectele sale benefice asupra metabolismului și sistemului digestiv. Acest obicei contribuie la activarea organismului după orele de repaus și la pregătirea acestuia pentru aportul alimentar ce urmează.

Dieta Biancăi Drăgușanu

Prima gustare a zilei este una ușoară, dar nutritivă, bazată pe fructe și grăsimi sănătoase. Kiwi, recunoscut pentru conținutul ridicat de vitamina C și antioxidanți, este ales pentru aportul său energizant, în timp ce nucile completează meniul cu acizi grași esențiali și proteine vegetale. Această combinație ajută la menținerea senzației de sațietate și susține nivelul de energie în prima parte a zilei.

La prânz, alimentația rămâne echilibrată și atent dozată. Hrișca, un aliment complex și ușor de digerat, furnizează carbohidrați de calitate, necesari pentru susținerea activităților zilnice. Alături de aceasta, salata proaspătă aduce un aport important de fibre, vitamine și minerale, esențiale pentru funcționarea optimă a organismului. Și în acest caz, hidratarea precedă masa, consolidând rutina constantă adoptată de vedetă.

Bianca Drăgușanu sursă – social media

Masa de seară este construită în jurul proteinelor, fiind axată pe carne de vită, o sursă importantă de fier și aminoacizi necesari refacerii musculare. Legumele, preparate sub formă de salată caldă, completează cina cu nutrienți esențiali, fără a încărca digestia. Porțiile sunt atent calculate, iar accentul cade pe calitate, nu pe cantitate, ceea ce contribuie la menținerea siluetei și a tonusului general.

Pe parcursul zilei, gustările sunt simple și controlate. Un măr verde, ales pentru conținutul scăzut de zahăr și bogăția de fibre, reprezintă o soluție practică pentru menținerea energiei între mese, fără aport caloric excesiv. Această abordare ajută la evitarea fluctuațiilor bruște ale glicemiei și susține echilibrul metabolic.

