Acasă » Știri » Trendul bizar care a cucerit TikTok-ul! De ce tot mai mulți fac duș pe întuneric

Trendul bizar care a cucerit TikTok-ul! De ce tot mai mulți fac duș pe întuneric

De: Diana Cernea 29/01/2026 | 07:50
Trendul bizar care a cucerit TikTok-ul! De ce tot mai mulți fac duș pe întuneric
Sursa foto: Shutterstock

Tot mai mulți tineri experimentează dușul pe întuneric, un ritual aparent bizar care promite mai puțin stres și un somn mai bun. Trendul “dark shower” face valuri pe internet și începe să fie susținut inclusiv de explicații medicale, relatează The Independent.

Duș dimineața sau seara? Internetul alege “întunericul”

Dușul este una dintre marile dezbateri ale rutinei zilnice. Pentru unii, un duș de dimineață este echivalentul cafelei: te energizează, te trezește și te pune în mișcare. Pentru alții, dușul de seară este un ritual sacru – un mod de a spăla stresul și murdăria zilei înainte de culcare.

În contextul în care tot mai mulți oameni se plâng de insomnie și apelează la suplimente precum magneziul sau melatonina, o nouă soluție câștigă teren pe rețelele sociale: dark shower, adică dușul făcut cu lumina stinsă sau foarte slabă, mai ales seara. Susținătorii acestui obicei aparent excentric spun că experiența este profund relaxantă. Fără lumină puternică din baie, corpul și mintea intră mai ușor într-o stare de acalmie. „Este incredibil de liniștitor”, spun utilizatorii de pe TikTok, care descriu senzația ca pe un mini-spa sau o formă de meditație în mișcare. Jurnalista Lydia Spencer-Elliott de la The Independent, care a testat trendul, spune că nu a avut o revelație mistică, dar a simțit clar o stare de confort și relaxare profundă.

Ce spun specialiștii despre „dușul pe întuneric”

Dincolo de hype-ul online, ideea are și o bază științifică. Potrivit The Independent, specialiștii în somn confirmă că un duș cald înainte de culcare poate îmbunătăți calitatea somnului. Apa caldă ajută la scăderea temperaturii centrale a corpului, un semnal important pentru creier că este timpul să adoarmă. Lumina joacă și ea un rol esențial. Iluminatul puternic ține creierul în stare de alertă, în timp ce lumina slabă favorizează secreția de melatonină, hormonul responsabil de somn. Astfel, un duș pe întuneric sau la lumina unei lumânări poate ajuta corpul să intre mai repede în „sleep mode”.

Medicii subliniază și componenta de mindfulness: lipsa stimulilor vizuali puternici te obligă să fii mai prezent, să te concentrezi pe senzațiile apei, pe respirație și pe moment. Pentru un plus de efect, sunt recomandate mirosuri calmante, precum lavanda, și evitarea muzicii energizante. Există însă o regulă importantă: siguranța. Un “dark shower” nu trebuie făcut în beznă totală. O sursă minimă de lumină este esențială pentru a evita accidentele.

Într-o lume care ne împinge constant să facem mai multe lucruri deodată, dușul pe întuneric readuce ideea de ritual simplu și conștient. Poate nu este o soluție miraculoasă pentru toate tulburările de somn, dar pentru mulți ar putea fi exact pauza de liniște de care au nevoie înainte de culcare.

CITEȘTE ȘI: Ce este Blue Monday, de fapt, și de ce are loc mereu în a treia zi de luni din ianuarie

Ce ascunde Bogdan de la Ploiești în telefon. A vrut să facă un trend pe TikTok, dar nu și-a dat seama ce a arătat

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
De ce o ard englezii non stop pe ceai: povestea unei băuturi care a devenit identitate națională
Știri
De ce o ard englezii non stop pe ceai: povestea unei băuturi care a devenit identitate națională
Câți bani plătesc Cătălin și Andra Măruță pentru școala privată a Evei. Lovitură financiară după concedierea de la Pro TV
Știri
Câți bani plătesc Cătălin și Andra Măruță pentru școala privată a Evei. Lovitură financiară după concedierea de la…
Ce a găsit o femeie care a călătorit pe o insulă cu un trecut sinistru, ștearsă de pe hărți și unde accesul este interzis
Mediafax
Ce a găsit o femeie care a călătorit pe o insulă cu un...
Tabel pensii | Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 40 de ani cu carte de muncă
Gandul.ro
Tabel pensii | Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Trăistariu, revoltat de numirea Andreei Bălan în juriul Eurovision: „Nu ar trece nici măcar de preselecție, dacă ar concura”
Adevarul
Trăistariu, revoltat de numirea Andreei Bălan în juriul Eurovision: „Nu ar trece nici...
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică...
Elena Lasconi demisionează de la șefia USR Câmpulung: „Nu am timp, stau câte 12 ore la primărie”
Mediafax
Elena Lasconi demisionează de la șefia USR Câmpulung: „Nu am timp, stau câte...
Parteneri
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Click.ro
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către...
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
Digi 24
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală...
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de top
Promotor.ro
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de...
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a...
Oferte Lidl: WiFi extender Xiaomi și gadgeturi utile sub 50 de lei
go4it.ro
Oferte Lidl: WiFi extender Xiaomi și gadgeturi utile sub 50 de lei
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
O nouă amânare pentru GTA 6?
Go4Games
O nouă amânare pentru GTA 6?
Tabel pensii | Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 40 de ani cu carte de muncă
Gandul.ro
Tabel pensii | Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce o ard englezii non stop pe ceai: povestea unei băuturi care a devenit identitate națională
De ce o ard englezii non stop pe ceai: povestea unei băuturi care a devenit identitate națională
Test de perspicacitate | 3 diferențe în 23 de secunde: Le puteți identifica pe toate?
Test de perspicacitate | 3 diferențe în 23 de secunde: Le puteți identifica pe toate?
Câți bani plătesc Cătălin și Andra Măruță pentru școala privată a Evei. Lovitură financiară ...
Câți bani plătesc Cătălin și Andra Măruță pentru școala privată a Evei. Lovitură financiară după concedierea de la Pro TV
„Amore mio, hai fame?” – Pasta Queen ne ia de mână și ne învață cum să iubim pastele cu linte
„Amore mio, hai fame?” – Pasta Queen ne ia de mână și ne învață cum să iubim pastele cu linte
BANC | Bulă și cerșetorul de la semafor
BANC | Bulă și cerșetorul de la semafor
Horoscop rune azi, 29 ianuarie 2026. Runa lui Odin aduce  ziua concluziilor și a predării controlului
Horoscop rune azi, 29 ianuarie 2026. Runa lui Odin aduce  ziua concluziilor și a predării controlului
Vezi toate știrile
×