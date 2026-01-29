Trendul bizar care a cucerit TikTok-ul! De ce tot mai mulți fac duș pe întuneric

Tot mai mulți tineri experimentează dușul pe întuneric, un ritual aparent bizar care promite mai puțin stres și un somn mai bun. Trendul “dark shower” face valuri pe internet și începe să fie susținut inclusiv de explicații medicale, relatează The Independent.

Duș dimineața sau seara? Internetul alege “întunericul”

Dușul este una dintre marile dezbateri ale rutinei zilnice. Pentru unii, un duș de dimineață este echivalentul cafelei: te energizează, te trezește și te pune în mișcare. Pentru alții, dușul de seară este un ritual sacru – un mod de a spăla stresul și murdăria zilei înainte de culcare.

În contextul în care tot mai mulți oameni se plâng de insomnie și apelează la suplimente precum magneziul sau melatonina, o nouă soluție câștigă teren pe rețelele sociale: dark shower, adică dușul făcut cu lumina stinsă sau foarte slabă, mai ales seara. Susținătorii acestui obicei aparent excentric spun că experiența este profund relaxantă. Fără lumină puternică din baie, corpul și mintea intră mai ușor într-o stare de acalmie. „Este incredibil de liniștitor”, spun utilizatorii de pe TikTok, care descriu senzația ca pe un mini-spa sau o formă de meditație în mișcare. Jurnalista Lydia Spencer-Elliott de la The Independent, care a testat trendul, spune că nu a avut o revelație mistică, dar a simțit clar o stare de confort și relaxare profundă.

Ce spun specialiștii despre „dușul pe întuneric”

Dincolo de hype-ul online, ideea are și o bază științifică. Potrivit The Independent, specialiștii în somn confirmă că un duș cald înainte de culcare poate îmbunătăți calitatea somnului. Apa caldă ajută la scăderea temperaturii centrale a corpului, un semnal important pentru creier că este timpul să adoarmă. Lumina joacă și ea un rol esențial. Iluminatul puternic ține creierul în stare de alertă, în timp ce lumina slabă favorizează secreția de melatonină, hormonul responsabil de somn. Astfel, un duș pe întuneric sau la lumina unei lumânări poate ajuta corpul să intre mai repede în „sleep mode”.

Medicii subliniază și componenta de mindfulness: lipsa stimulilor vizuali puternici te obligă să fii mai prezent, să te concentrezi pe senzațiile apei, pe respirație și pe moment. Pentru un plus de efect, sunt recomandate mirosuri calmante, precum lavanda, și evitarea muzicii energizante. Există însă o regulă importantă: siguranța. Un “dark shower” nu trebuie făcut în beznă totală. O sursă minimă de lumină este esențială pentru a evita accidentele.

Într-o lume care ne împinge constant să facem mai multe lucruri deodată, dușul pe întuneric readuce ideea de ritual simplu și conștient. Poate nu este o soluție miraculoasă pentru toate tulburările de somn, dar pentru mulți ar putea fi exact pauza de liniște de care au nevoie înainte de culcare.

CITEȘTE ȘI: Ce este Blue Monday, de fapt, și de ce are loc mereu în a treia zi de luni din ianuarie

Ce ascunde Bogdan de la Ploiești în telefon. A vrut să facă un trend pe TikTok, dar nu și-a dat seama ce a arătat