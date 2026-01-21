Ce ascunde Bogdan de la Ploiești în telefon. A vrut să facă un trend pe TikTok, dar nu și-a dat seama ce a arătat

Bogdan de la Ploiești a gafat-o! A vrut să facă un trend viral pe TikTok, dar ochii noștrii vigilenți n-au ratat nimic. CANCAN.RO a descoperit ce se află în telefonul acestuia. Măi, Bogdan, ce faci cu aplicația aia? Toate detaliile în articol.

Cunoscut pentru clipurile care fac rapid milioane de vizualizări, Bogdan de la Ploiești a reușit să devină viral din nou, dar nu neapărat din motivele pe care le-ar fi dorit. Filmulețul a ajuns și la noi, mai ales că, surprinzător, încă nu a fost șters. Semn că artistul fie nu și-a dat seama de gafă, fie speră că nimeni nu observă. Spoiler alert: s-a observat 😂

BDLP a vrut să fie trendy

Bogdan de la Ploiești s-a alăturat unui trend pe TikTok alături de Cipi Raw în care îți faci o poză random și lași aplicația să îți aleagă sunetul. Dorind să demonstreze că trendul e pe bune și că nu și-a ales singur melodia, artistul a pornit funcția de Screen Recording. Totul părea sub control până când a intrat în meniul telefonului. Acolo, printre aplicațiile obișnuite, și-a făcut apariția vedeta serii: „KnowDrugs”.

Cum aplicația ne-a atras instant atenția, am făcut ce ar face orice curios: am căutat să vedem ce se ascunde, de fapt, în spatele unui nume atât de sugestiv. Ei bine, surpriză! Este o aplicație care oferă informații despre substanțe interzise, explicând ce combinații ar trebui evitate, dar și cât timp rămân în organism și când pot fi depistate în sânge.

Cam ciudat să ai o astfel de aplicație în telefon… e ca și cum ai avea Tinder instalat, dar nu îți cauți iubită 😂😂

Vă reamintim că în urmă cu mai bine de un an, invitat în cadrul podcastului lui Bursucu, BDLP a recunoscut că a consumat substanțe interzise. Manelistul nu a avut încotro, asta pentru că dosarul l-ar fi contrazis în cazul în care nega acest lucru.

„Ar fi urât să mint, dacă am avut și un dosar la Constanța, cum ar fi să zic nu și să fie dosarul pe Portal. Da, aș putea să spun multe chestii despre lucrurile acestea. Poate că ce nu e bine pentru tine și pentru toți oamenii de acolo, mie poate mi-a făcut bine atunci. Dacă eu m-am lovit în viața aceasta de anumite lucruri rele, poate sunt mult mai multe lucruri rele decât ce spui tu acum. Ca tot omul, că le avem și noi pe ale noastre. Dacă eu m-am lovit de ele într-un moment în viața mea în care mi-au făcut bine, dar nu bine, m-au făcut ceea ce sunt astăzi. Acum eu ce trebuie să fac,să dau vreun sfat cuiva (…). Sfatul meu pentru noua generație e să facă ce i-au învățat părinții lor”, a declarat Bogdan de la Ploiești, în podcastul lui Bursucu.

