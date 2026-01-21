Acasă » Exclusiv » Ce ascunde Bogdan de la Ploiești în telefon. A vrut să facă un trend pe TikTok, dar nu și-a dat seama ce a arătat

Ce ascunde Bogdan de la Ploiești în telefon. A vrut să facă un trend pe TikTok, dar nu și-a dat seama ce a arătat

De: roxana tudorescu 21/01/2026 | 22:32

Bogdan de la Ploiești a gafat-o! A vrut să facă un trend viral pe TikTok, dar ochii noștrii vigilenți n-au ratat nimic. CANCAN.RO a descoperit ce se află în telefonul acestuia. Măi, Bogdan, ce faci cu aplicația aia? Toate detaliile în articol.

Cunoscut pentru clipurile care fac rapid milioane de vizualizări, Bogdan de la Ploiești a reușit să devină viral din nou, dar nu neapărat din motivele pe care le-ar fi dorit. Filmulețul a ajuns și la noi, mai ales că, surprinzător, încă nu a fost șters. Semn că artistul fie nu și-a dat seama de gafă, fie speră că nimeni nu observă. Spoiler alert: s-a observat 😂

BDLP a vrut să fie trendy

Bogdan de la Ploiești s-a alăturat unui trend pe TikTok alături de Cipi Raw în care îți faci o poză random și lași aplicația să îți aleagă sunetul. Dorind să demonstreze că trendul e pe bune și că nu și-a ales singur melodia, artistul a pornit funcția de Screen Recording. Totul părea sub control până când a intrat în meniul telefonului. Acolo, printre aplicațiile obișnuite, și-a făcut apariția vedeta serii: „KnowDrugs”.

Cum aplicația ne-a atras instant atenția, am făcut ce ar face orice curios: am căutat să vedem ce se ascunde, de fapt, în spatele unui nume atât de sugestiv. Ei bine, surpriză! Este o aplicație care oferă informații despre substanțe interzise, explicând ce combinații ar trebui evitate, dar și cât timp rămân în organism și când pot fi depistate în sânge.

Cam ciudat să ai o astfel de aplicație în telefon… e ca și cum ai avea Tinder instalat, dar nu îți cauți iubită 😂😂

 

Meniul din telefonul lui BDLP
Meniul din telefonul lui BDLP

Vă reamintim că în urmă cu mai bine de un an, invitat în cadrul podcastului lui Bursucu, BDLP a recunoscut că a consumat substanțe interzise. Manelistul nu a avut încotro, asta pentru că dosarul l-ar fi contrazis în cazul în care nega acest lucru.

„Ar fi urât să mint, dacă am avut și un dosar la Constanța, cum ar fi să zic nu și să fie dosarul pe Portal. Da, aș putea să spun multe chestii despre lucrurile acestea. Poate că ce nu e bine pentru tine și pentru toți oamenii de acolo, mie poate mi-a făcut bine atunci.

Dacă eu m-am lovit în viața aceasta de anumite lucruri rele, poate sunt mult mai multe lucruri rele decât ce spui tu acum. Ca tot omul, că le avem și noi pe ale noastre. Dacă eu m-am lovit de ele într-un moment în viața mea în care mi-au făcut bine, dar nu bine, m-au făcut ceea ce sunt astăzi. Acum eu ce trebuie să fac,să dau vreun sfat cuiva (…). Sfatul meu pentru noua generație e să facă ce i-au învățat părinții lor”, a declarat Bogdan de la Ploiești, în podcastul lui Bursucu.

VEZI ȘI: Show total cu Pucean într-un peco, în timp ce pentru BDLP viața merge înainte: A scos-o pe Vanessa la steakhouse!

NU RATA: BDLP investește în viitorul profesional al iubitei sale: Vanessa intră în lumea vloggingului. Imaginile s-au viralizat!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Manelistul care a vrut să își incendieze iubita își joacă ultima carte. Strategia la care a apelat pentru a scăpa cu o pedeapsă mai mică
Exclusiv
Manelistul care a vrut să își incendieze iubita își joacă ultima carte. Strategia la care a apelat pentru…
Ce face Gabriela Iorgulescu, în timp ce fiul se află în centrul unui scandal uriaș. Gândurile o apasă
Exclusiv
Ce face Gabriela Iorgulescu, în timp ce fiul se află în centrul unui scandal uriaș. Gândurile o apasă
HOROSCOP 22 ianuarie. Pot apărea cheltuieli neprevăzute pentru o zodie, iar alți nativi sunt favorizați în plan emoțional
Mediafax
HOROSCOP 22 ianuarie. Pot apărea cheltuieli neprevăzute pentru o zodie, iar alți nativi...
Mămăliga, „cea mai mare OTRAVĂ”! Care este combinația „fatală”
Gandul.ro
Mămăliga, „cea mai mare OTRAVĂ”! Care este combinația „fatală”
Trei soții de fotbaliști au atras toate privirile la petrecerea de nuntă a lui Radu Drăgușin. Fina lui Șumudică a „rupt” cu decolteul accentuat
Prosport.ro
Trei soții de fotbaliști au atras toate privirile la petrecerea de nuntă a...
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe patronul afacerii
Adevarul
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut...
Ce ar însemna ca UE să vândă titlurile de stat care reprezintă 50% din datoria SUA. „O recesiune cum nu au avut în 250 de ani”
Digi24
Ce ar însemna ca UE să vândă titlurile de stat care reprezintă 50%...
Cine ar putea fi viitorul AMBASADOR al României în SUA. Numele-surpriză vehiculat
Mediafax
Cine ar putea fi viitorul AMBASADOR al României în SUA. Numele-surpriză vehiculat
Parteneri
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta...
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Click.ro
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump se află la conducerea SUA
Digi24
Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump...
„Țeapă” la închirieri auto: A plătit pentru premium, a primit o mașină de buget
Promotor.ro
„Țeapă” la închirieri auto: A plătit pentru premium, a primit o mașină de buget
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Franța trimite portavionul Charles de Gaulle în Groenlanda. Alertă de invazie
go4it.ro
Franța trimite portavionul Charles de Gaulle în Groenlanda. Alertă de invazie
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Descopera.ro
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Filmul intră săptămâna aceasta în sălile de cinema din România
Go4Games
Filmul intră săptămâna aceasta în sălile de cinema din România
Mămăliga, „cea mai mare OTRAVĂ”! Care este combinația „fatală”
Gandul.ro
Mămăliga, „cea mai mare OTRAVĂ”! Care este combinația „fatală”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat cu chirie! De ce au luat decizia radicală? „Un chin”
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat cu chirie! De ce au luat decizia radicală? „Un chin”
Manelistul care a vrut să își incendieze iubita își joacă ultima carte. Strategia la care a apelat ...
Manelistul care a vrut să își incendieze iubita își joacă ultima carte. Strategia la care a apelat pentru a scăpa cu o pedeapsă mai mică
Codin Maticiuc, adevărul despre colaborarea cu Petruț Bisoi și problemele cu legea: „Ce pot spune ...
Codin Maticiuc, adevărul despre colaborarea cu Petruț Bisoi și problemele cu legea: „Ce pot spune e că imaginea creată nu e una întâmplătoare”
Stăpânul Inelelor revine în forță la cinema: cifrele care arată că legenda nu îmbătrînește
Stăpânul Inelelor revine în forță la cinema: cifrele care arată că legenda nu îmbătrînește
Ce face Gabriela Iorgulescu, în timp ce fiul se află în centrul unui scandal uriaș. Gândurile o ...
Ce face Gabriela Iorgulescu, în timp ce fiul se află în centrul unui scandal uriaș. Gândurile o apasă
Relația din media care s-a lăsat cu oale sparte, zâmbete largi și nopți albe de București
Relația din media care s-a lăsat cu oale sparte, zâmbete largi și nopți albe de București
Vezi toate știrile
×