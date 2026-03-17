Veste minunată pentru români! Se întâmplă de la 1 aprilie 2026: ratele devin mai mici

Începând cu 1 aprilie 2026, românii care au credite în lei contractate după 2019 vor beneficia de o reducere a ratelor lunare, ca urmare a scăderii indicelui de referință IRCC. Acest indice, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei, va coborî de la 5,68% cât este în prezent, la 5,58% pe an.

Modificarea poate părea mică, însă pentru debitorii cu împrumuturi pe termen lung efectul este vizibil. De exemplu, un credit pe 30 de ani în valoare de 250.000 de euro va avea o rata lunară redusă cu aproximativ 17–20 de lei. Ajustarea se aplică tuturor creditelor în lei luate după 2019 și calculate în funcție de IRCC, ceea ce înseamnă că o mare parte a debitorilor va resimți această ușoară diminuare a costurilor lunare.

Veste bună pentru cei cu credite în lei

Banca Națională a României nu va interveni, cel puțin deocamdată, pentru a reduce dobânda de politică monetară. Aceasta se menține la un nivel de 6,5% încă de la mijlocul anului 2024, ca urmare a inflației ridicate și a condițiilor economice dificile. Economia se află în recesiune tehnică, iar costul de finanțare rămâne ridicat, ceea ce limitează posibilitatea unei scăderi rapide a dobânzilor.

Pe de altă parte, factorii externi pun presiune suplimentară asupra prețurilor. Criza carburanților, agravată de conflictul din Orientul Mijlociu, contribuie la menținerea inflației la cote ridicate. În acest context, BNR a ales să adopte o strategie precaută, menținând dobânda cheie la același nivel, pentru a evita destabilizarea pieței și creșterea suplimentară a prețurilor.

Reducerea IRCC va avea efecte treptate asupra costurilor creditelor. Deși scăderea este moderată, aceasta aduce un mic răgaz financiar debitorilor în perioada în care prețurile sunt tot mai ridicate, iar cheltuielile gospodăriilor cresc din cauza inflației și a costurilor cu energia și carburantul. În termeni practici, ajustarea va diminua ușor rata lunară a unui credit standard, oferind un mic beneficiu concret pentru cei care plătesc împrumuturi pe termen lung.

În același timp, menținerea dobânzii de politică monetară la 6,5% reflectă o atitudine conservatoare a BNR, care prioritizează stabilitatea economică pe termen lung și controlul inflației. Astfel, chiar dacă IRCC scade și ratele lunare devin mai mici, costul general al împrumuturilor rămâne influențat de condițiile macroeconomice, care continuă să fie tensionate.

