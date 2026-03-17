Cu ce se ocupă Adi Rus, soțul Vlăduței Lupău! S-a lăsat de fotbal și s-a făcut antreprenor

De: Anca Chihaie 17/03/2026 | 12:13
Vlăduța Lupău s-a plimbat cu căruța, alături de soțul și de fiul său/ Sursa foto: Captură video Instagram

Vlăduța Lupău, una dintre cele mai apreciate artiste de muzică populară din România, este deseori în centrul atenției publicului, însă viața personală a artistei rămâne în mare parte privată. Unul dintre puținele detalii cunoscute despre viața ei personală se referă la soțul său, care a ales să rămână departe de luminile reflectoarelor.

În trecut, acesta a fost fotbalist profesionist, evoluând ca portar la o echipă din Liga 1. După o perioadă în care a activat în fotbal, a decis să încheie cariera sportivă și să își canalizeze energia și ambiția într-o direcție complet diferită: antreprenoriatul.

După retragerea din fotbal, a preluat un mic business de familie, care inițial avea un personal limitat și activități restrânse. În timp, prin investiții constante și gestionarea atentă a resurselor, acesta a reușit să crească semnificativ compania, ajungând să gestioneze o echipă de peste 200 de angajați. Domeniul în care activează se concentrează pe servicii de protecție și securitate.

Adrian Rus se pare că nu are doar compania de pază, ci mai deține și alte business-uri de familie. Chiar dacă nu apare pe sticlă la fel de des ca soția lui, fostul fotbalist se pare că se ocupă foarte mult de firma pe care o deține de la tatăl său.

„Am firma de pază, una din cele mai mari companii din oraș și am mai multe business-uri în familie. După ce m-am lăsat de fotbal, am preluat business-ul de la tatăl meu, era un business mai micuț și am ajuns la 211 de angajați.”, a spus Adi Rus.

Transformarea de la sportiv la antreprenor a presupus nu doar acumularea de cunoștințe de business, ci și o schimbare completă a mentalității. Managementul unei echipe numeroase, responsabilitatea față de angajați și planificarea strategică pe termen lung au fost doar câteva dintre aspectele cu care a trebuit să se obișnuiască rapid.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Iulia Pârlea, urmărită de un bărbat mascat! A intrat peste ea în mașină, iar vedeta a înghețat: ...
Iulia Pârlea, urmărită de un bărbat mascat! A intrat peste ea în mașină, iar vedeta a înghețat: „Pusesem pe story locația”
Veste minunată pentru români! Se întâmplă de la 1 aprilie 2026: ratele devin mai mici
Veste minunată pentru români! Se întâmplă de la 1 aprilie 2026: ratele devin mai mici
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Tatăl vitreg al lui Alexandru Stoian și Hans Gruber sunt invitații ...
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Tatăl vitreg al lui Alexandru Stoian și Hans Gruber sunt invitații zilei
Test IQ pentru matematicieni | Cât face 9 + 1 + 9 + 1 x 0 + 1 = ?
Test IQ pentru matematicieni | Cât face 9 + 1 + 9 + 1 x 0 + 1 = ?
Ilan Laufer a fost lovit de o mașină! Fostul ministru se afla pe trotinetă, alături de copii
Ilan Laufer a fost lovit de o mașină! Fostul ministru se afla pe trotinetă, alături de copii
Sebastian Stan urmează să devină tătic? Partenera actorului, Annabelle Wallis, ar fi însărcinată
Sebastian Stan urmează să devină tătic? Partenera actorului, Annabelle Wallis, ar fi însărcinată
Vezi toate știrile