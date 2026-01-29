Acasă » Bancuri » BANC | Bulă și cerșetorul de la semafor

BANC | Bulă și cerșetorul de la semafor

De: David Ioan 29/01/2026 | 07:21
BANC | Bulă și cerșetorul de la semafor
BANC | Bulă și cerșetorul de la semafor

În această dimineaţă, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc savuros care să îţi aducă zâmbetul pe buze la primele ore ale dimineţii. Pregăteşte-te să începi ziua cu râsete şi voie bună.

La semafor se apropie un cerșetor de mașina lui Bulă:
– Îmi dai și mie 1 leu?
– Nu am, nu am deloc…
– Atunci, du-te la muncă, băi săracule!

Alte bancuri amuzante

Un tip merge la doctor

– Dom’ doctor, cred că am o problemă gravă. Uit lucruri imediat.
Doctorul îl întreabă:
– De când aveți problema asta?
– Care problemă?

Doctorul oftează și spune:
– Bine, haideți să facem niște teste. Ați adus rezultatele de la analizele anterioare?
– Care analize?
– Cele pe care vi le-am cerut data trecută.
– Am mai fost aici?

Doctorul, calm:
– Da, chiar ieri.
Pacientul zâmbește ușurat:
– A, ce bine! Atunci înseamnă că nu e nimic grav, dacă încă sunt în viață.

Un profesor întreabă la școală

– Ionel, spune-mi o propoziție cu cuvântul „probabil”.
Ionel se gândește și zice:
– Probabil bunica are televizor.
Profesorul mirat:
– Cum așa?
– Păi, am văzut telecomanda pe masă, dar nu știu sigur dacă e a ei.
Profesorul oftează și o întreabă pe Maria:
– Tu poți?
– Probabil mâine va ploua.
– De ce?
– Pentru că tata a spălat mașina azi.

Bulă și Neti Sandu

– Bulă, te văd foarte fericit, la început de an!
– Da, am citit horoscopul pentru 2026 și Neti Sandu a zis că anul ăsta o să întorc banii cu lopata.
– Așa, și?
– Am început bine. Mi-am cumpărat deja lopată!

Stau pe bancă în faţa blocului două bătrâne

Trece o vecină tinerică pe lângă ele.
– Ştii tu ce noroc are asta? Are şi soţ, şi amant, şi a fost şi violată ieri seara!

La farmacie vine o bătrână de 80 de ani cu o reţetă

Farmacistul o întreabă:
– Reţeta este pentru dvs.? –
Da.
– Ştiţi că este o reţetă de anticoncepţionale? Acestea nu vă fac nimic.
– Ba da, mă fac să dorm liniştită.
– Cum aşa?
– Iau câte o pastilă în fiecare dimineaţă, o pisez şi o dizolv în paharul cu suc al nepoatei mele de 16 ani. Aşa dorm eu liniştită!

Doi moşnegi se întâlnesc

– Ce mai faci, Vasile?
– Uite, am fost la femei.
– Şi cum a fost?
– Mai curat decât la bărbaţi.

Pensionarii povestesc

– Crăciunul este cea mai faină sărbătoare.
– Dar să faci sex este mai plăcut!
– Adevărat, dar Crăciunurile vin mai des…

CITEŞTE ȘI: BANC | Am întâlnit o femeie la ieșirea din mall, care plângea că pierduse 1.000 ron

BANCUL ZILEI | Definiția iubirii la bărbați

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANC | Am întâlnit o femeie la ieșirea din mall, care plângea că pierduse 1.000 ron
Bancuri
BANC | Am întâlnit o femeie la ieșirea din mall, care plângea că pierduse 1.000 ron
BANCUL ZILEI | Definiția iubirii la bărbați
Bancuri
BANCUL ZILEI | Definiția iubirii la bărbați
Ce a găsit o femeie care a călătorit pe o insulă cu un trecut sinistru, ștearsă de pe hărți și unde accesul este interzis
Mediafax
Ce a găsit o femeie care a călătorit pe o insulă cu un...
Tabel pensii | Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 40 de ani cu carte de muncă
Gandul.ro
Tabel pensii | Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Trăistariu, revoltat de numirea Andreei Bălan în juriul Eurovision: „Nu ar trece nici măcar de preselecție, dacă ar concura”
Adevarul
Trăistariu, revoltat de numirea Andreei Bălan în juriul Eurovision: „Nu ar trece nici...
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică...
Elena Lasconi demisionează de la șefia USR Câmpulung: „Nu am timp, stau câte 12 ore la primărie”
Mediafax
Elena Lasconi demisionează de la șefia USR Câmpulung: „Nu am timp, stau câte...
Parteneri
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Click.ro
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către...
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
Digi 24
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală...
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de top
Promotor.ro
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de...
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a...
Oferte Lidl: WiFi extender Xiaomi și gadgeturi utile sub 50 de lei
go4it.ro
Oferte Lidl: WiFi extender Xiaomi și gadgeturi utile sub 50 de lei
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
O nouă amânare pentru GTA 6?
Go4Games
O nouă amânare pentru GTA 6?
Tabel pensii | Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 40 de ani cu carte de muncă
Gandul.ro
Tabel pensii | Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de perspicacitate | 3 diferențe în 23 de secunde: Le puteți identifica pe toate?
Test de perspicacitate | 3 diferențe în 23 de secunde: Le puteți identifica pe toate?
Trendul bizar care a cucerit TikTok-ul! De ce tot mai mulți fac duș pe întuneric
Trendul bizar care a cucerit TikTok-ul! De ce tot mai mulți fac duș pe întuneric
Câți bani plătesc Cătălin și Andra Măruță pentru școala privată a Evei. Lovitură financiară ...
Câți bani plătesc Cătălin și Andra Măruță pentru școala privată a Evei. Lovitură financiară după concedierea de la Pro TV
„Amore mio, hai fame?” – Pasta Queen ne ia de mână și ne învață cum să iubim pastele cu linte
„Amore mio, hai fame?” – Pasta Queen ne ia de mână și ne învață cum să iubim pastele cu linte
Horoscop rune azi, 29 ianuarie 2026. Runa lui Odin aduce  ziua concluziilor și a predării controlului
Horoscop rune azi, 29 ianuarie 2026. Runa lui Odin aduce  ziua concluziilor și a predării controlului
Dorian Popa, bandajat la nas, pe “pilot automat”! A lăsat Huracan-ul în garaj și a făcut “hâtz” ...
Dorian Popa, bandajat la nas, pe “pilot automat”! A lăsat Huracan-ul în garaj și a făcut “hâtz” cu Rolls-ul prin oraș
Vezi toate știrile
×