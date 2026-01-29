BANC | Bulă și cerșetorul de la semafor

În această dimineaţă, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc savuros care să îţi aducă zâmbetul pe buze la primele ore ale dimineţii. Pregăteşte-te să începi ziua cu râsete şi voie bună.
La semafor se apropie un cerșetor de mașina lui Bulă:
– Îmi dai și mie 1 leu?
– Nu am, nu am deloc…
– Atunci, du-te la muncă, băi săracule!
– Dom’ doctor, cred că am o problemă gravă. Uit lucruri imediat.
Doctorul îl întreabă:
– De când aveți problema asta?
– Care problemă?
Doctorul oftează și spune:
– Bine, haideți să facem niște teste. Ați adus rezultatele de la analizele anterioare?
– Care analize?
– Cele pe care vi le-am cerut data trecută.
– Am mai fost aici?
Doctorul, calm:
– Da, chiar ieri.
Pacientul zâmbește ușurat:
– A, ce bine! Atunci înseamnă că nu e nimic grav, dacă încă sunt în viață.
Un profesor întreabă la școală
– Ionel, spune-mi o propoziție cu cuvântul „probabil”.
Ionel se gândește și zice:
– Probabil bunica are televizor.
Profesorul mirat:
– Cum așa?
– Păi, am văzut telecomanda pe masă, dar nu știu sigur dacă e a ei.
Profesorul oftează și o întreabă pe Maria:
– Tu poți?
– Probabil mâine va ploua.
– De ce?
– Pentru că tata a spălat mașina azi.
– Bulă, te văd foarte fericit, la început de an!
– Da, am citit horoscopul pentru 2026 și Neti Sandu a zis că anul ăsta o să întorc banii cu lopata.
– Așa, și?
– Am început bine. Mi-am cumpărat deja lopată!
Trece o vecină tinerică pe lângă ele.
– Ştii tu ce noroc are asta? Are şi soţ, şi amant, şi a fost şi violată ieri seara!
Farmacistul o întreabă:
– Reţeta este pentru dvs.? –
Da.
– Ştiţi că este o reţetă de anticoncepţionale? Acestea nu vă fac nimic.
– Ba da, mă fac să dorm liniştită.
– Cum aşa?
– Iau câte o pastilă în fiecare dimineaţă, o pisez şi o dizolv în paharul cu suc al nepoatei mele de 16 ani. Aşa dorm eu liniştită!
– Ce mai faci, Vasile?
– Uite, am fost la femei.
– Şi cum a fost?
– Mai curat decât la bărbaţi.
– Crăciunul este cea mai faină sărbătoare.
– Dar să faci sex este mai plăcut!
– Adevărat, dar Crăciunurile vin mai des…
