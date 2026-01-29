BANC | Bulă și cerșetorul de la semafor

În această dimineaţă, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc savuros care să îţi aducă zâmbetul pe buze la primele ore ale dimineţii. Pregăteşte-te să începi ziua cu râsete şi voie bună.

La semafor se apropie un cerșetor de mașina lui Bulă:

– Îmi dai și mie 1 leu?

– Nu am, nu am deloc…

– Atunci, du-te la muncă, băi săracule!

Un tip merge la doctor

– Dom’ doctor, cred că am o problemă gravă. Uit lucruri imediat.

Doctorul îl întreabă:

– De când aveți problema asta?

– Care problemă?

Doctorul oftează și spune:

– Bine, haideți să facem niște teste. Ați adus rezultatele de la analizele anterioare?

– Care analize?

– Cele pe care vi le-am cerut data trecută.

– Am mai fost aici?

Doctorul, calm:

– Da, chiar ieri.

Pacientul zâmbește ușurat:

– A, ce bine! Atunci înseamnă că nu e nimic grav, dacă încă sunt în viață.

Un profesor întreabă la școală

– Ionel, spune-mi o propoziție cu cuvântul „probabil”.

Ionel se gândește și zice:

– Probabil bunica are televizor.

Profesorul mirat:

– Cum așa?

– Păi, am văzut telecomanda pe masă, dar nu știu sigur dacă e a ei.

Profesorul oftează și o întreabă pe Maria:

– Tu poți?

– Probabil mâine va ploua.

– De ce?

– Pentru că tata a spălat mașina azi.

Bulă și Neti Sandu

– Bulă, te văd foarte fericit, la început de an!

– Da, am citit horoscopul pentru 2026 și Neti Sandu a zis că anul ăsta o să întorc banii cu lopata.

– Așa, și?

– Am început bine. Mi-am cumpărat deja lopată!

Stau pe bancă în faţa blocului două bătrâne

Trece o vecină tinerică pe lângă ele.

– Ştii tu ce noroc are asta? Are şi soţ, şi amant, şi a fost şi violată ieri seara!

La farmacie vine o bătrână de 80 de ani cu o reţetă

Farmacistul o întreabă:

– Reţeta este pentru dvs.? –

Da.

– Ştiţi că este o reţetă de anticoncepţionale? Acestea nu vă fac nimic.

– Ba da, mă fac să dorm liniştită.

– Cum aşa?

– Iau câte o pastilă în fiecare dimineaţă, o pisez şi o dizolv în paharul cu suc al nepoatei mele de 16 ani. Aşa dorm eu liniştită!

Doi moşnegi se întâlnesc

– Ce mai faci, Vasile?

– Uite, am fost la femei.

– Şi cum a fost?

– Mai curat decât la bărbaţi.

Pensionarii povestesc

– Crăciunul este cea mai faină sărbătoare.

– Dar să faci sex este mai plăcut!

– Adevărat, dar Crăciunurile vin mai des…

