Acasă » Știri » „Amore mio, hai fame?” – Pasta Queen ne ia de mână și ne învață cum să iubim pastele cu linte

„Amore mio, hai fame?” – Pasta Queen ne ia de mână și ne învață cum să iubim pastele cu linte

De: Paul Hangerli 29/01/2026 | 07:30
„Amore mio, hai fame?” – Pasta Queen ne ia de mână și ne învață cum să iubim pastele cu linte
Pasta Queen, sursa- social media Pasa Queen

Astăzi nu vorbim despre diete, trenduri sau rețete complicate. Astăzi ne vorbește Pasta Queen, cu accent italian, râs molipsitor și o ploaie de alinturi care te fac să zâmbești înainte să pui oala pe foc. Amore mio, tesoro mio, vita mia, pastele cu linte nu sunt doar mâncare, sunt o stare de spirit. Și, mamma mia, ce stare bună!

Când Pasta Queen spune „Dai!”, tu pui apa la fiert

„Amore mio, ascultă-mă bine”, ar spune Pasta Queen, fluturând o lingură de lemn prin bucătărie. Pastele cu linte, sau pasta e lenticchie, nu sunt un fel de mâncare trist, de post sau de compromis. Sunt exact genul acela de mâncare care te face să spui „che bello!” după prima înghițitură. Este comfort food italian în cea mai sinceră formă a lui: simplu, cald, generos și fără fițe inutile.

Și da, uffa, nu fierbem pastele separat. Ma dai! Totul se întâmplă într-o singură oală, pentru că italienii știu un secret: aromele trebuie să stea împreună, să se împrietenească, să se țină de mână ca niște cuccioli.

Ingredienti- dai!

300 g paste Ditalini Rigati
1 conservă mică de linte, 200 g
1 morcov, tocat
1 tijă de țelină, tocată
½ ceapă
2 căței de usturoi, zdrobiți
Rozmarin proaspăt
1 litru supă de legume (4,2 căni)
Brânză Pecorino, cât se dorește
5 linguri passata de roșii
Ulei de măsline extravirgin (EVOO)
Sare și piper, după gust
Guanciale sau pancetta, opțional

Soffritto-ul: începutul tuturor lucrurilor bune

„Tesoro mio”, spune Pasta Queen, „dacă nu respecți morcovul, țelina și ceapa, che palle!”. Soffritto-ul este baza, sufletul mâncării. Morcovul aduce dulceață, țelina prospețime, ceapa profunzime. Ulei de măsline din belșug, dar cu dragoste, usturoi zdrobit și câteva crenguțe de rozmarin care parfumează totul.

Când legumele încep să se înmoaie și bucătăria miroase a „acasă”, știi că ești pe drumul cel bun. Non ci credo! – cum ceva atât de simplu poate mirosi atât de bine?

Lintea și pastele: o poveste de dragoste neașteptată

Lintea fierbe încet în supă de legume, iar passata de roșii vine să lege totul într-o îmbrățișare caldă. Este o mâncare densă, aproape ca o tocană, nu o supă subțire. Pasta Queen ar spune „cuore mio, vrei să simți mâncarea, nu să o cauți cu lingura”.

Când pastele scurte – ditalini, penne sau ce ai prin dulap – intră în oală, ele absorb tot ce este bun. Gust, textură, suflet. Asta e magia. Che roba!

Guanciale? Bravissimo! Vegan? Ma va’!

Dacă vrei un plus de nebunie, o felie de guanciale sau pancetta schimbă complet jocul. Grăsimea se topește, aroma devine profundă, iar Pasta Queen ar chicoti: „angioletto, acum vorbim!”. Dar dacă vrei varianta vegană, stai liniștit, piccolo, nu pierzi nimic din farmec. Rețeta funcționează perfect și fără carne.

Regula de aur? Brânza nu se pune pe foc. Accidenti! Oala se trage deoparte, pastele se odihnesc puțin, apoi vine pecorino, din belșug, ca o ploaie de fericire. Se topește ușor, leagă totul și transformă mâncarea într-o îmbrățișare caldă.

Un strop de ulei de măsline, poate puțin pătrunjel sau busuioc, și gata. Che figata!

De ce pastele cu linte sunt atât de iubite!

Sunt mâncare sinceră. Sunt ieftine, hrănitoare și incredibil de gustoase. Nu au nevoie de plating fancy sau ingrediente exotice. Și pentru că, așa cum ar spune Pasta Queen, „la mia gioia, mâncarea bună trebuie să te facă fericit, nu stresat”.

Pastele cu linte sunt genul de mâncare care te face să zâmbești fără să știi de ce. Sunt dovada că bucătăria italiană nu înseamnă lux, ci emoție. Așa că, amore mio, pune oala pe foc, spune „dai!” și lasă-te alintat de o farfurie care știe exact ce face.

CITEȘTE ȘI: Pasta cu ton, amore mio – o rețetă cu istorie adevărată adusă de Pasta Queen

Rețeta de Pasta e Piselli a celebrei Pasta Queen. Ingredientele de care ai nevoie pentru o masă delicioasă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Trendul bizar care a cucerit TikTok-ul! De ce tot mai mulți fac duș pe întuneric
Știri
Trendul bizar care a cucerit TikTok-ul! De ce tot mai mulți fac duș pe întuneric
Câți bani plătesc Cătălin și Andra Măruță pentru școala privată a Evei. Lovitură financiară după concedierea de la Pro TV
Știri
Câți bani plătesc Cătălin și Andra Măruță pentru școala privată a Evei. Lovitură financiară după concedierea de la…
Ce a găsit o femeie care a călătorit pe o insulă cu un trecut sinistru, ștearsă de pe hărți și unde accesul este interzis
Mediafax
Ce a găsit o femeie care a călătorit pe o insulă cu un...
Tabel pensii | Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 40 de ani cu carte de muncă
Gandul.ro
Tabel pensii | Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Trăistariu, revoltat de numirea Andreei Bălan în juriul Eurovision: „Nu ar trece nici măcar de preselecție, dacă ar concura”
Adevarul
Trăistariu, revoltat de numirea Andreei Bălan în juriul Eurovision: „Nu ar trece nici...
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică...
Elena Lasconi demisionează de la șefia USR Câmpulung: „Nu am timp, stau câte 12 ore la primărie”
Mediafax
Elena Lasconi demisionează de la șefia USR Câmpulung: „Nu am timp, stau câte...
Parteneri
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Click.ro
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către...
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
Digi 24
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală...
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de top
Promotor.ro
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de...
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a...
Oferte Lidl: WiFi extender Xiaomi și gadgeturi utile sub 50 de lei
go4it.ro
Oferte Lidl: WiFi extender Xiaomi și gadgeturi utile sub 50 de lei
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
O nouă amânare pentru GTA 6?
Go4Games
O nouă amânare pentru GTA 6?
Tabel pensii | Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 40 de ani cu carte de muncă
Gandul.ro
Tabel pensii | Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de perspicacitate | 3 diferențe în 23 de secunde: Le puteți identifica pe toate?
Test de perspicacitate | 3 diferențe în 23 de secunde: Le puteți identifica pe toate?
Trendul bizar care a cucerit TikTok-ul! De ce tot mai mulți fac duș pe întuneric
Trendul bizar care a cucerit TikTok-ul! De ce tot mai mulți fac duș pe întuneric
Câți bani plătesc Cătălin și Andra Măruță pentru școala privată a Evei. Lovitură financiară ...
Câți bani plătesc Cătălin și Andra Măruță pentru școala privată a Evei. Lovitură financiară după concedierea de la Pro TV
BANC | Bulă și cerșetorul de la semafor
BANC | Bulă și cerșetorul de la semafor
Horoscop rune azi, 29 ianuarie 2026. Runa lui Odin aduce  ziua concluziilor și a predării controlului
Horoscop rune azi, 29 ianuarie 2026. Runa lui Odin aduce  ziua concluziilor și a predării controlului
Dorian Popa, bandajat la nas, pe “pilot automat”! A lăsat Huracan-ul în garaj și a făcut “hâtz” ...
Dorian Popa, bandajat la nas, pe “pilot automat”! A lăsat Huracan-ul în garaj și a făcut “hâtz” cu Rolls-ul prin oraș
Vezi toate știrile
×