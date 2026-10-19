Bianca Drăgușanu, răsfățată cu buchete uriașe de trandafiri după despărțirea de Gabi Bădălău. Ce scria în bilețelul misterios

Bianca Drăgușanu a avut parte de o surpriză spectaculoasă în Dubai, unde se află în vacanță. Vedeta a descoperit sute de trandafiri roșii, aranjați în buchete impresionante, care au atras imediat atenția urmăritorilor săi din mediul online. Gestul romantic a stârnit numeroase semne de întrebare, mai ales că identitatea expeditorului nu a fost dezvăluită, iar apariția florilor vine într-un moment în care viața sentimentală a blondinei este din nou în centrul atenției.

Surpriza ar putea avea legătură chiar cu Gabi Bădălău, fostul său partener, de care s-a despărțit după o relație marcată de numeroase momente tensionate, dar și de împăcări. Deocamdată, nu există o confirmare că afaceristul ar fi în spatele acestui gest, însă momentul ales și amploarea surprizei lasă loc speculațiilor. Ar putea fi vorba despre o încercare de apropiere sau despre un admirator misterios care încearcă să îi atragă atenția vedetei.

Bianca Drăgușanu, surprinsă cu flori în Dubai

Bianca Drăgușanu a împărtășit cu fanii săi imagini cu florile primite, iar numărul impresionant de trandafiri roșii a transformat surpriza într-un adevărat subiect de discuție. După o zi în care și-a văzut de activitățile obișnuite din vacanță, vedeta a descoperit buchetele așezate în fața ușii locuinței în care se află.

Bianca a filmat buchetele și a arătat dimensiunile acestora, fiind pusă inclusiv în situația de a se gândi cum va reuși să le transporte pe toate în interior. Nu a oferit însă informații care să dezvăluie cine se află în spatele gestului, păstrând misterul în jurul expeditorului.

Unul dintre buchete era însoțit de un bilețel cu un mesaj romantic: „Sper ca aceste flori să-ți aducă un zâmbet pe chipul superb”. Detaliul a sporit și mai mult curiozitatea celor care îi urmăresc activitatea online, mai ales în contextul în care admiratorii vedetei încearcă să afle dacă surpriza are legătură cu o persoană din trecutul său sentimental.

Apariția sutelor de trandafiri vine după despărțirea de Gabi Bădălău, relația celor doi fiind urmărită îndeaproape de public de-a lungul timpului. Povestea lor a trecut prin mai multe perioade de apropiere și distanțare, iar fiecare schimbare din viața lor sentimentală a alimentat interesul pentru o posibilă împăcare.

Tocmai de aceea, gestul din Dubai ar putea alimenta speculațiile privind o eventuală reluare a relației. Dacă florile ar proveni într-adevăr de la fostul partener, surpriza ar putea fi interpretată drept o încercare de reconciliere sau un mod de a-i transmite Biancăi un mesaj fără a face publice intențiile sale.

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